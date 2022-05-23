Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы

Что вы знаете об Ингушетии

Что вы знаете об Ингушетии? Скорее всего не так много.

Мы предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие по Военно-грузинской дороге и познакомиться с красотами Ингушетии.

Вы побываете в Джейрахском ущелье, посетите христианский храм Тхаба-Ерды, насладитесь видами на долину Армхи и узнаете историю башенного города Эрзи Эрзи.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы

Что вас ожидает 🤩

  • Магас
  • Владикавказ
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Джейрахское ущелье
  • Ассинское ущелье
  • Эрзи

Джейрахское ущелье

Солнечная долина — такое название закрепилось за Джейрахским ущельем, по дну которого протекает река Армхи, из-за обилия здесь солнца и света. Здесь вы насладитесь разнообразие флоры и фауны, прекрасными пейзажами и огромным количеством исторических памятников.

Храм Тхаба-Ерды (VIII в.)

Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Возведен на месте древнего языческого капища. Я расскажу историю и особенности храма, объясню, как в нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. Вы также узнаете об интересных находках, сделанных в храме.

Долина Армхи

Имеет направление с востока на запад, на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. Зима здесь сказочно красива, синее небо редко затягивается облаками. Кругом все укрыто искрящимся на солнце пушистым снегом, а воздух на столько чист и прозрачен, что звук шагов расходится далеко по округе. Путешествие по Солнечной долине зимой не менее привлекательно, чем летом.

Башенный город Эрзи Эрзи

Один из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных посёлков замкового типа. В прошлом замок окружала высокая каменная оборонительная стена с широкими воротами. Вы узнаете, как в Ингушетии зародилась и развивалась башенная архитектура, услышите народные предания об этом городе.

Важно знать:

    Джейрахское ущелье — это пограничная зона, поэтому въезд доступен только ДЛЯ ГРАЖДАН Российской Федерации. Для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся ваши паспортные данные

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное и транспортное обслуживание
    • Страховка пассажиров
    Что не входит
    • Питание
    • Вход в заповедную зону (150 рублей)
    Место начала и завершения?
    назначает турист
    Когда и сколько длится?
    Когда: в любой день, в 7.00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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