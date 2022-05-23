Джейрахское ущелье

Солнечная долина — такое название закрепилось за Джейрахским ущельем, по дну которого протекает река Армхи, из-за обилия здесь солнца и света. Здесь вы насладитесь разнообразие флоры и фауны, прекрасными пейзажами и огромным количеством исторических памятников.

Храм Тхаба-Ерды (VIII в.)

Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Возведен на месте древнего языческого капища. Я расскажу историю и особенности храма, объясню, как в нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. Вы также узнаете об интересных находках, сделанных в храме.

Долина Армхи

Имеет направление с востока на запад, на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. Зима здесь сказочно красива, синее небо редко затягивается облаками. Кругом все укрыто искрящимся на солнце пушистым снегом, а воздух на столько чист и прозрачен, что звук шагов расходится далеко по округе. Путешествие по Солнечной долине зимой не менее привлекательно, чем летом.

Башенный город Эрзи Эрзи

Один из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных посёлков замкового типа. В прошлом замок окружала высокая каменная оборонительная стена с широкими воротами. Вы узнаете, как в Ингушетии зародилась и развивалась башенная архитектура, услышите народные предания об этом городе.

Важно знать:

Джейрахское ущелье — это пограничная зона, поэтому въезд доступен только ДЛЯ ГРАЖДАН Российской Федерации. Для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся ваши паспортные данные