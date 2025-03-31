Кафедральный собор Марии Магдалины – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор Марии Магдалины» в Нальчике, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
10 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
На микроавтобусе
8 часов
68 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
На микроавтобусе
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 марта 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Экскурсия была очень интересной и познавательной! Гид отлично разбирается в теме и увлекательно рассказывает. Тахир- лучший гид из всех, которых
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    я встречала, Маршрут продуман хорошо, мы посетили все запланированные места и узнали много нового. Спасибо организаторам за прекрасно проведённое время! Рекомендую! Небыло ни одной просьбы, предложения,которые остались без внимания. всех без исключения окружил заботой и вниманием.

  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Это была потрясающая экскурсия!!! Наш гид Юсуф очень душевно и с любовью нам показал горы,красивейшие места! Много рассказывал различных историй в дороге,с юмором. С ним было очень спокойно😇 Природа дивной красоты😍
  • Н
    Наталия
    18 февраля 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Спасибо большое за экскурсию! Гид Алексей очень внимательный, интересный, терпеливый😀Побывали везде, где заявлено! Также он сделал классные кадры на Языке Тролля!) Всем советую!
  • К
    Ксения
    26 ноября 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
    В полном восторге!!! Побывали на красивейших местах, наелись осетинских пирогов в кафе в горах. Все очень атмосферно!!!! Экскурсия с гидом Дмитрием прошла на одном дыхании, очень весело!!здесь очень гостиприемный и позитивный народ!!! Загадываем вернуться на следующий год
  • 4
    4999994
    22 октября 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
    Все понравилось
  • Г
    Григорий
    16 августа 2024
    Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
    Живописнейший маршрут! Большую часть времени нас окружали горы. Гид Семён прекрасно знаком с местностью, показал нам самые лакомые места республики
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    + согласился остановиться на дополнительной локации. Времени хватило даже совершить впечатляющее восхождение на ближайшие горы. Во внедорожнике было максимально комфортно + панорамная крыша с открывающимся люком! Всем рекомендую именно этого гида

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Кафедральный собор Марии Магдалины»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Кафедральный собор Марии Магдалины" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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