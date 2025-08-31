Представьте: 20 живых голосов из прошлого зазвучат на улицах Нальчика, чтобы раскрыть тайны прошлого. Вы услышите их, пока будете осматривать и фотографировать более 20 достопримечательностей. Но в отличие от классических групповых экскурсий, здесь каждое слово достанется только вам.

Описание экскурсии

Как проходит экскурсия

Иммерсивная экскурсия «Голоса города N» — уникальный опыт, который сложно передать словами. Его нужно прочувствовать. Это история любви — к родному городу, традициям, людям, жизни. Здесь нет экскурсовода, есть только проводник, который молча ведёт вас по улицам и паркам. А в наушниках звучат голоса, рассказывающие о дружбе, патриотизме, красоте и вечности.

Что вас ожидает

Три километра погружения

Этот путь — не просто прогулка, а погружение в атмосферу города, его историю и тайны. Голоса озвучивающих её профессиональных актёров – носителей кабардинского и балкарского языков – наполнят ваш путь прогулку эмоциями и национальным колоритом. Вы познакомитесь с 20 легендарными личностями, среди которых:

Мария Темрюковна, вторая жена Ивана Грозного

Шора Ногмов, кабардинский общественный деятель

Поэт Али Шогенцуков

Поэтесса и переводчица Инна Кашежева

А также другие выдающиеся люди города

Их деяния и судьбы живут в знаковых местах города, которые вы тоже увидите. Свои истории вам расскажут:

Площадь 400-летия

Памятник Марии Темрюковны

Проспект Шогенцукова

Дом купцов Зипаловых

Кенотаф Жабаги

Дерево Жизни

Вечный Огонь

Звёздный камень

Аллея поэзии

И другие знаковые достопримечательности Нальчика

