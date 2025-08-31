Мои заказы

«Голоса города N»: по Нальчику - в наушниках

Пешая экскурсия-спектакль о дружбе, патриотизме, красоте и вечности
Представьте: 20 живых голосов из прошлого зазвучат на улицах Нальчика, чтобы раскрыть тайны прошлого. Вы услышите их, пока будете осматривать и фотографировать более 20 достопримечательностей. Но в отличие от классических групповых экскурсий, здесь каждое слово достанется только вам.
5
7 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Как проходит экскурсия

Иммерсивная экскурсия «Голоса города N» — уникальный опыт, который сложно передать словами. Его нужно прочувствовать. Это история любви — к родному городу, традициям, людям, жизни. Здесь нет экскурсовода, есть только проводник, который молча ведёт вас по улицам и паркам. А в наушниках звучат голоса, рассказывающие о дружбе, патриотизме, красоте и вечности.

Что вас ожидает

Три километра погружения

Этот путь — не просто прогулка, а погружение в атмосферу города, его историю и тайны. Голоса озвучивающих её профессиональных актёров – носителей кабардинского и балкарского языков – наполнят ваш путь прогулку эмоциями и национальным колоритом. Вы познакомитесь с 20 легендарными личностями, среди которых:

  • Мария Темрюковна, вторая жена Ивана Грозного
  • Шора Ногмов, кабардинский общественный деятель
  • Поэт Али Шогенцуков
  • Поэтесса и переводчица Инна Кашежева
  • А также другие выдающиеся люди города

Их деяния и судьбы живут в знаковых местах города, которые вы тоже увидите. Свои истории вам расскажут:

  • Площадь 400-летия
  • Памятник Марии Темрюковны
  • Проспект Шогенцукова
  • Дом купцов Зипаловых
  • Кенотаф Жабаги
  • Дерево Жизни
  • Вечный Огонь
  • Звёздный камень
  • Аллея поэзии
  • И другие знаковые достопримечательности Нальчика

Организационные детали

  • Это аудиоэкскурсия, во время которой я буду вас сопровождать
  • Вы получите современные шумоподавляющие наушники Silent Eve. Перед началом экскурсии все они проходят обработку дезинфицирующим раствором, а также мы предлагаем одноразовые стерильные чехлы
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата — 1200 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади 400-летия присоединения Кабарды к России
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Нальчике
Провела экскурсии для 573 туристов
Я — гостеприимный гид в Нальчике. Провожу экскурсии по столице и горным ущельям Кабардино-Балкарии на личном транспорте, организую поездки по живописным местам. В 2025 году создала свою первую пешеходную экскурсию-спектакль
читать дальше

в наушниках, которая быстро стала популярной. Я люблю путешествия и встречать гостей на Кавказе. В Нальчик переехала ради работы, но решила остаться здесь навсегда. Когда в гости приезжали мои земляки с Урала, показывала им местные красоты и угощала кавказскими блюдами. Гости влюблялись в наш край и возвращались снова. Так моё увлечение превратилось в профессию. Моя миссия — познакомить тех, кто ещё не был на Кавказе, с его культурой и природой, а тем, кто уже приезжал сюда, предложить новые идеи для отдыха.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

В
Владислав
31 авг 2025
Душевная история про Нальчик. Факты вплетены в аудио рассказ про выдающихся жителей Нальчика.
М
Михаил
12 авг 2025
Вчера прогулялись с Ириной по городу Нальчику. Очень хорошая, душевная и познавательная экскурсия в необычном формате. Рекомендую!
Ирина
Ирина
28 июл 2025
Атмосферная авторская прогулка по пешеходным местам и достопримечательностям Нальчика. Душевный аудио спектакль об истории города, людях и событиях столетий. Если вы хотите не сухих фактов и исторических сводок, а хотите неспешную душевную прогулку, хотите поймать лирический вайб города, то вам понравится.

Рекомендуем к посещению.
Эльмира
Эльмира
11 июн 2025
Мы были с семьей два взрослых и ребёнок четыре года. Шикарный формат, невероятно пронзительная история, как с историческими, так и современную фактами. Качество звучания, сам диктор и организатор Мария - всё просто на высоте!!!

Несмотря на очень жаркий летний день, мы прошли все полтора часа. Ещё и подарочки получили. В общем рекомендую всем и от всей души!
И
Ирина
1 июн 2025
Спасибо огромное Ирине. Живу всю жизнь в нашей республике. Люблю очень нашу столицу-Нальчик. Но на этой экскурсии я увидела этот город немного по другому, по новому некоторые моменты были до
читать дальше

слез, до « мурашек». Когда услышала голос Кайсына Кулиева у самой голос задрожал. Интересная подача материала, звуковое оформление и время пролетело совсем незаметно. Знаю, что теперь всем моим гостям покажу нашу столицу теперь по новому. Терерь у меня есть Ирина и она мне поможет организовать время отдыха интересно и увлекательно.

Алёна
Алёна
25 мая 2025
Потрясающий опыт на стыке экскурсии и театра! ⭐⭐⭐⭐⭐

Я много путешествую и часто бываю в театре, но здесь случилось невероятное: экскурсия превратилась в **настоящий спектакль**! Профессиональные голоса, глубокая история города, идеально
читать дальше

подобранные детали — от всего этого бежали мурашки.

Особенно хочу отметить **эффект погружения** благодаря наушникам: они не просто передают звук, а создают "личное пространство", будто история рассказывается только для тебя. При этом всё отлично слышно, и ничто не отвлекает от атмосферы.

Если вы хотите не просто «увидеть» город, а "прочувствовать" его — однозначно рекомендую «Голоса города N»! Это один из самых необычных и эмоциональных форматов, с которыми я сталкивалась. Спасибо за такое открытие!

Рекомендую 👍🏻!🌟

Андрей
Андрей
15 мая 2025
Невероятно яркая и интересная экскурсия! Очень неожиданная и необычная! Полное погружение, настоящий аудиоспектакль. Особо понравилось, что Ирина записывала его в Нальчике, пригласила именно местных артистов и звукорежиссёра, что придает проекту особый местный колорит. Глубокие знания истории и культуры просто потрясают. Одна из самых запоминающихся экскурсий за последнее время. Спасибо большое!

