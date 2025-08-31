Пешая экскурсия-спектакль о дружбе, патриотизме, красоте и вечности
Представьте: 20 живых голосов из прошлого зазвучат на улицах Нальчика, чтобы раскрыть тайны прошлого. Вы услышите их, пока будете осматривать и фотографировать более 20 достопримечательностей. Но в отличие от классических групповых экскурсий, здесь каждое слово достанется только вам.
Иммерсивная экскурсия «Голоса города N» — уникальный опыт, который сложно передать словами. Его нужно прочувствовать. Это история любви — к родному городу, традициям, людям, жизни. Здесь нет экскурсовода, есть только проводник, который молча ведёт вас по улицам и паркам. А в наушниках звучат голоса, рассказывающие о дружбе, патриотизме, красоте и вечности.
Что вас ожидает
Три километра погружения
Этот путь — не просто прогулка, а погружение в атмосферу города, его историю и тайны. Голоса озвучивающих её профессиональных актёров – носителей кабардинского и балкарского языков – наполнят ваш путь прогулку эмоциями и национальным колоритом. Вы познакомитесь с 20 легендарными личностями, среди которых:
Мария Темрюковна, вторая жена Ивана Грозного
Шора Ногмов, кабардинский общественный деятель
Поэт Али Шогенцуков
Поэтесса и переводчица Инна Кашежева
А также другие выдающиеся люди города
Их деяния и судьбы живут в знаковых местах города, которые вы тоже увидите. Свои истории вам расскажут:
Площадь 400-летия
Памятник Марии Темрюковны
Проспект Шогенцукова
Дом купцов Зипаловых
Кенотаф Жабаги
Дерево Жизни
Вечный Огонь
Звёздный камень
Аллея поэзии
И другие знаковые достопримечательности Нальчика
Организационные детали
Это аудиоэкскурсия, во время которой я буду вас сопровождать
Вы получите современные шумоподавляющие наушники Silent Eve. Перед началом экскурсии все они проходят обработку дезинфицирующим раствором, а также мы предлагаем одноразовые стерильные чехлы
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата — 1200 ₽
На площади 400-летия присоединения Кабарды к России
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нальчике
Провела экскурсии для 573 туристов
Я — гостеприимный гид в Нальчике. Провожу экскурсии по столице и горным ущельям Кабардино-Балкарии на личном транспорте, организую поездки по живописным местам. В 2025 году создала свою первую пешеходную экскурсию-спектакль читать дальше
в наушниках, которая быстро стала популярной.
Я люблю путешествия и встречать гостей на Кавказе. В Нальчик переехала ради работы, но решила остаться здесь навсегда. Когда в гости приезжали мои земляки с Урала, показывала им местные красоты и угощала кавказскими блюдами. Гости влюблялись в наш край и возвращались снова. Так моё увлечение превратилось в профессию.
Моя миссия — познакомить тех, кто ещё не был на Кавказе, с его культурой и природой, а тем, кто уже приезжал сюда, предложить новые идеи для отдыха.
Владислав
31 авг 2025
Душевная история про Нальчик. Факты вплетены в аудио рассказ про выдающихся жителей Нальчика.
Михаил
12 авг 2025
Вчера прогулялись с Ириной по городу Нальчику. Очень хорошая, душевная и познавательная экскурсия в необычном формате. Рекомендую!
Ирина
28 июл 2025
Атмосферная авторская прогулка по пешеходным местам и достопримечательностям Нальчика. Душевный аудио спектакль об истории города, людях и событиях столетий. Если вы хотите не сухих фактов и исторических сводок, а хотите неспешную душевную прогулку, хотите поймать лирический вайб города, то вам понравится.
Рекомендуем к посещению.
Эльмира
11 июн 2025
Мы были с семьей два взрослых и ребёнок четыре года. Шикарный формат, невероятно пронзительная история, как с историческими, так и современную фактами. Качество звучания, сам диктор и организатор Мария - всё просто на высоте!!!
Несмотря на очень жаркий летний день, мы прошли все полтора часа. Ещё и подарочки получили. В общем рекомендую всем и от всей души!
Ирина
1 июн 2025
Спасибо огромное Ирине. Живу всю жизнь в нашей республике. Люблю очень нашу столицу-Нальчик. Но на этой экскурсии я увидела этот город немного по другому, по новому некоторые моменты были до читать дальше
слез, до « мурашек». Когда услышала голос Кайсына Кулиева у самой голос задрожал. Интересная подача материала, звуковое оформление и время пролетело совсем незаметно. Знаю, что теперь всем моим гостям покажу нашу столицу теперь по новому. Терерь у меня есть Ирина и она мне поможет организовать время отдыха интересно и увлекательно.
Алёна
25 мая 2025
Потрясающий опыт на стыке экскурсии и театра! ⭐⭐⭐⭐⭐
Я много путешествую и часто бываю в театре, но здесь случилось невероятное: экскурсия превратилась в **настоящий спектакль**! Профессиональные голоса, глубокая история города, идеально читать дальше
подобранные детали — от всего этого бежали мурашки.
Особенно хочу отметить **эффект погружения** благодаря наушникам: они не просто передают звук, а создают "личное пространство", будто история рассказывается только для тебя. При этом всё отлично слышно, и ничто не отвлекает от атмосферы.
Если вы хотите не просто «увидеть» город, а "прочувствовать" его — однозначно рекомендую «Голоса города N»! Это один из самых необычных и эмоциональных форматов, с которыми я сталкивалась. Спасибо за такое открытие!
Рекомендую 👍🏻!🌟
Андрей
15 мая 2025
Невероятно яркая и интересная экскурсия! Очень неожиданная и необычная! Полное погружение, настоящий аудиоспектакль. Особо понравилось, что Ирина записывала его в Нальчике, пригласила именно местных артистов и звукорежиссёра, что придает проекту особый местный колорит. Глубокие знания истории и культуры просто потрясают. Одна из самых запоминающихся экскурсий за последнее время. Спасибо большое!