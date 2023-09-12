Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Хуламо-Безенгийское ущелье: влюбиться в Кавказ с первого взгляда
Начало: Место вашего проживания
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Чечни: озеро Кезеной-Ам и вечерний Грозный
Начало: Г. Нальчик площадь 400-летия
Расписание: В любой день по договорённости.
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
22 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 сентября 2023Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Соборная мечеть Нальчика»
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