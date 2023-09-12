Соборная мечеть Нальчика – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборная мечеть Нальчика» в Нальчике, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Хуламо-Безенгийское ущелье: влюбиться в Кавказ с первого взгляда
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Хуламо-Безенгийское ущелье: влюбиться в Кавказ с первого взгляда
Начало: Место вашего проживания
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Жемчужина Чечни: озеро Кезеной-Ам и вечерний Грозный
14 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Чечни: озеро Кезеной-Ам и вечерний Грозный
Начало: Г. Нальчик площадь 400-летия
Расписание: В любой день по договорённости.
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
22 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
    Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Соборная мечеть Нальчика»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
  2. Хуламо-Безенгийское ущелье: влюбиться в Кавказ с первого взгляда
  3. Жемчужина Чечни: озеро Кезеной-Ам и вечерний Грозный
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
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