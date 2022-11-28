Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Посмотреть и увидеть культурное наследие современной и традиционной Исламской архитектуры, как сочетаются в уютном уголке Северного Кавказа современные технологии и многовековые традиции. 5 6 отзывов

Описание экскурсии Это экскурсия о прекрасной Чеченской республике, в частности, о городах Грозный, Аргун и Шали. О воинственном народе — чеченцах, их традициях, обычаях, устоях жизни в прошлом и сейчас. Мы начнём свой путь в городе Нальчик и отправимся на восток. Но прежде, чем мы доедем до Чечни, мы преодолеем равнину Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии, где будет наша первая остановка в городе Назрани, на мемориале Славы и Памяти. Затем приедем в сам Грозный, где начнётся основная часть экскурсии. Мы посетим Православный Храм и Аллею Славы, затем пообедаем и с новыми силами отправимся в центральную мечеть города Грозного «Сердце Чечни», поднимемся на смотровую площадку Грозный-Сити, прогуляемся по цветочной аллее, где сделаем небольшую паузу. После насыщенной программы в Грозном, мы с вами отправимся в Аргун, где вы посетите мечеть «Сердце матери», а после — мечеть «Гордость мусульман» в Шали.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мемориал Славы и Памяти в г. Назрань

Православный храм Архангела Михаила

Аллея славы им. Ахмат-Хаджи Кадырова

Мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмат-Хаджи Кадырова

Смотровая Грозный-сити

Цветочная аллея

Английский замок

Мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой (г. Аргун)

Мечеть «Гордость Мусульман» им. Пророка Мухаммеда (г. Шали) Что включено Транспортное и экскурсионное обслуживание

Страховка пассажиров Что не входит в цену Музей Ахмат-Хаджи Кадырова - 100р

Смотровая Грозный-сити - 200р

Обед - 450 - 750р Место начала и завершения? Ул. Канукоева, 6 Когда и сколько длится? Когда: По Воскресеньям в 8:30 Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.