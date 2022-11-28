Посмотреть и увидеть культурное наследие современной и традиционной Исламской архитектуры, как сочетаются в уютном уголке Северного Кавказа современные технологии и многовековые традиции.
Описание экскурсииЭто экскурсия о прекрасной Чеченской республике, в частности, о городах Грозный, Аргун и Шали. О воинственном народе — чеченцах, их традициях, обычаях, устоях жизни в прошлом и сейчас. Мы начнём свой путь в городе Нальчик и отправимся на восток. Но прежде, чем мы доедем до Чечни, мы преодолеем равнину Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии, где будет наша первая остановка в городе Назрани, на мемориале Славы и Памяти. Затем приедем в сам Грозный, где начнётся основная часть экскурсии. Мы посетим Православный Храм и Аллею Славы, затем пообедаем и с новыми силами отправимся в центральную мечеть города Грозного «Сердце Чечни», поднимемся на смотровую площадку Грозный-Сити, прогуляемся по цветочной аллее, где сделаем небольшую паузу. После насыщенной программы в Грозном, мы с вами отправимся в Аргун, где вы посетите мечеть «Сердце матери», а после — мечеть «Гордость мусульман» в Шали.
По Воскресеньям в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал Славы и Памяти в г. Назрань
- Православный храм Архангела Михаила
- Аллея славы им. Ахмат-Хаджи Кадырова
- Мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмат-Хаджи Кадырова
- Смотровая Грозный-сити
- Цветочная аллея
- Английский замок
- Мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой (г. Аргун)
- Мечеть «Гордость Мусульман» им. Пророка Мухаммеда (г. Шали)
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Страховка пассажиров
Что не входит в цену
- Музей Ахмат-Хаджи Кадырова - 100р
- Смотровая Грозный-сити - 200р
- Обед - 450 - 750р
Место начала и завершения?
Ул. Канукоева, 6
Когда и сколько длится?
Когда: По Воскресеньям в 8:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Г
Галина
28 ноя 2022
В
Виталий
11 окт 2022
А
Алексей
2 окт 2022
Во время экскурсии мы увидели Грозный, Аргун и Шали, центральные районы этих городов, так называемые Сити, мечети расположенные в данных городах. По дороге увидели 4 республики, узнали от гида много интересного о жизни и традициях народов живущих в данном регионе. Гид - профессионал в своем деле любящий своё дело. Спасибо.
Б
Байканова
4 сен 2022
М
Мария
26 апр 2022
А
Алла
13 апр 2022
