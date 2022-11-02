Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики

Вы побываете в трех красивейших мечетях в городах Шали, Аргун и Грозный

Вы побываете в трех красивейших мечетях в городах Шали, Аргун и Грозный.

Первая остановка — крупнейшая в Европе Шали мечеть «Гордость мусульман», по красоте которой нет равных. Она утопает в розах и садах. Затем мы побываем в городе Аргун в «Сердце матери», мечети имени Аймани Кадыровой.

Вы обратите внимание, что она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек. После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова, а также является одной из крупнейших в России и Европе.

В завершении экскурсии мы пройдемся по главному проспекту и насладимся видом города со смотровой площадки одного из небоскребов Грозный-Сити.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики

Что вас ожидает 🤩

  • Мемориал «Памяти и славы»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Мечеть в городе Аргун «Сердце матери»
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Смотровую площадку на небоскребе Грозный-Сити
  • Главный проспект
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Необыкновенным мир исламской культуры

Мы посетим три красивейших мечети в городах Шали, Аргун и Грозный. По дороге в Чеченскую Республику вы увидите мемориал «Памяти и славы» и узнаете много интересного о важнейших памятных датах, торжественных и трагических событиях в истории Республики Ингушетия.
Следующая остановка — Шали мечеть «Гордость мусульман». Это крупнейшая в Европе мечеть, облицованная белым мрамором, по красоте которой нет равных. Она утопает в розах и садах.

«Сердце матери» и «Сердце Чечни»

Далее мы побываем в городе Аргун в мечети имени Аймани Кадыровой (матери президента Чеченской Республики) — «Сердце матери». Она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек и является первой мечетью в России, выполненной в современном стиле.
После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова и является одной из крупнейших в России и Европе.
И в завершении экскурсии мы посетим смотровую площадку на одном из небоскребов Грозный-Сити. Пройдемся по главному проспекту города, где у вас будет свободное время и вы сможете попробовать национальную кухню.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Платный вход на смотровую площадку
  • Питание
Место начала и завершения?
площадь Марии
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Вы забронировали экскурсию
  • Если у Вас возникли вопросы можете связаться со мной по телефону или вотс апу по номеру +79286909257
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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