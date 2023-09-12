Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Первая остановка — крупнейшая в Европе Шали мечеть «Гордость мусульман», по красоте которой нет равных. Она утопает в розах читать дальше уменьшить и садах. Затем мы побываем в городе Аргун в «Сердце матери», мечети имени Аймани Кадыровой.



Вы обратите внимание, что она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек. После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова, а также является одной из крупнейших в России и Европе.



В завершении экскурсии мы пройдемся по главному проспекту и насладимся видом города со смотровой площадки одного из небоскребов Грозный-Сити. Вы побываете в трех красивейших мечетях в городах Шали, Аргун и Грозный.Первая остановка — крупнейшая в Европе Шали мечеть «Гордость мусульман», по красоте которой нет равных. Она утопает в розах 5 1 отзыв

Альберт Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Индивидуальный трансфер -5% 20 000 ₽ выгода 1000 ₽ 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 9 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Необыкновенным мир исламской культуры Мы посетим три красивейших мечети в городах Шали, Аргун и Грозный. По дороге в Чеченскую Республику вы увидите мемориал «Памяти и славы» и узнаете много интересного о важнейших памятных датах, торжественных и трагических событиях в истории Республики Ингушетия. Следующая остановка — Шали мечеть «Гордость мусульман». Это крупнейшая в Европе мечеть, облицованная белым мрамором, по красоте которой нет равных. Она утопает в розах и садах. «Сердце матери» и «Сердце Чечни» Далее мы побываем в городе Аргун в мечети имени Аймани Кадыровой (матери президента Чеченской Республики) — «Сердце матери». Она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек и является первой мечетью в России, выполненной в современном стиле. После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова и является одной из крупнейших в России и Европе. И в завершении экскурсии мы посетим смотровую площадку на одном из небоскребов Грозный-Сити. Пройдемся по главному проспекту города, где у вас будет свободное время и вы сможете попробовать национальную кухню.

По воскресеньям в 8 утра Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мемориал «Памяти и славы»

Мечеть «Гордость мусульман»

Мечеть в городе Аргун «Сердце матери»

Мечеть «Сердце Чечни»

Смотровую площадку на небоскребе Грозный-Сити

Главный проспект Что включено Трансфер

Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Платный вход на смотровую площадку

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Город Нальчик Завершение: Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика Когда и сколько длится? Когда: По воскресеньям в 8 утра Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.