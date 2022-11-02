Вы побываете в трех красивейших мечетях в городах Шали, Аргун и Грозный
Вы побываете в трех красивейших мечетях в городах Шали, Аргун и Грозный.
Первая остановка — крупнейшая в Европе Шали мечеть «Гордость мусульман», по красоте которой нет равных. Она утопает в розах и садах. Затем мы побываем в городе Аргун в «Сердце матери», мечети имени Аймани Кадыровой.
Вы обратите внимание, что она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек. После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова, а также является одной из крупнейших в России и Европе.
В завершении экскурсии мы пройдемся по главному проспекту и насладимся видом города со смотровой площадки одного из небоскребов Грозный-Сити.
Первая остановка — крупнейшая в Европе Шали мечеть «Гордость мусульман», по красоте которой нет равных. Она утопает в розах и садах. Затем мы побываем в городе Аргун в «Сердце матери», мечети имени Аймани Кадыровой.
Вы обратите внимание, что она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек. После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова, а также является одной из крупнейших в России и Европе.
В завершении экскурсии мы пройдемся по главному проспекту и насладимся видом города со смотровой площадки одного из небоскребов Грозный-Сити.
Что вас ожидает 🤩
- Мемориал «Памяти и славы»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть в городе Аргун «Сердце матери»
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Смотровую площадку на небоскребе Грозный-Сити
- Главный проспект
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Необыкновенным мир исламской культуры
Мы посетим три красивейших мечети в городах Шали, Аргун и Грозный. По дороге в Чеченскую Республику вы увидите мемориал «Памяти и славы» и узнаете много интересного о важнейших памятных датах, торжественных и трагических событиях в истории Республики Ингушетия.
Следующая остановка — Шали мечеть «Гордость мусульман». Это крупнейшая в Европе мечеть, облицованная белым мрамором, по красоте которой нет равных. Она утопает в розах и садах.
«Сердце матери» и «Сердце Чечни»
Далее мы побываем в городе Аргун в мечети имени Аймани Кадыровой (матери президента Чеченской Республики) — «Сердце матери». Она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек и является первой мечетью в России, выполненной в современном стиле.
После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова и является одной из крупнейших в России и Европе.
И в завершении экскурсии мы посетим смотровую площадку на одном из небоскребов Грозный-Сити. Пройдемся по главному проспекту города, где у вас будет свободное время и вы сможете попробовать национальную кухню.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Платный вход на смотровую площадку
- Питание
- Место начала и завершения?
- площадь Марии
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Вы забронировали экскурсию
- Если у Вас возникли вопросы можете связаться со мной по телефону или вотс апу по номеру +79286909257
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика
Похожие туры в Нальчике
Индивидуальная
до 6 чел.
ООО
В Грозный - столицу Чеченской республики
У столицы Чеченской Республики - города Грозный интересная история
По договоренности
от 12 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 36 чел.
Автоликон
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
За последние годы Грозный преобразился. Вы сами можете убедиться
ул. Канукоева, 6
Сегодня
6 ноя
9 ноя
13 ноя
1 880₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Автоликон
Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали)
За последние годы Грозный преобразился. Вы сами можете убедиться
Назначает турист
Сегодня
Завтра
5 ноя
6 ноя
13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 40 чел.
Наталья
Из Нальчика - в три города Чечни
Познакомиться со столицей республики, посетить крупнейшую мечеть Европы и увидеть шедевр Аргуна
около Курортного зала
Сегодня
6 ноя
9 ноя
13 ноя
1 960₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 6 чел.
ООО
Город Грозный (Аргун, Шали)
КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1
от 13 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автоликон
Знакомство с центром Республики
Гуляя по утопающим в зелени улицам
Назначает путешественник
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
3 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Автоликон
Владикавказ в историях любви
Приглашаем вас на экскурсию по одному из самых красивых городов на юге России
ул. Канукоева, 6
Завтра
10 ноя
17 ноя
24 ноя
1 380₽ за 1 человека
Групповая
до 21 чел.
Каральби
Негрозный-город Грозный
Ул. Канукоева, 6
6 ноя
13 ноя
20 ноя
1 500₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 6 чел.
ООО
Обзорная экскурсия по Нальчику
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по Нальчику. Изучите его историю и достопримечательности
По договоренности
от 3 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Виталий
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Эксурсия по самым красивым местам Верхней Балкарии
По договоренности
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Виталий
Безенги - центр Кавказа
Любуясь неповторимостью затерянных миров Безенги, вы как будто вновь окунаетесь в фантастический мир Артура Конан Дойля
ваш адрес
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
ООО
Голубые озера и Верхняя Балкария
На этой экскурсии вы побываете в самых живописных местах Кабардино-Балкарии
По договоренности
от 6 700₽ за всё до 3 чел.
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты