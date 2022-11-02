Необыкновенным мир исламской культуры

Мы посетим три красивейших мечети в городах Шали, Аргун и Грозный. По дороге в Чеченскую Республику вы увидите мемориал «Памяти и славы» и узнаете много интересного о важнейших памятных датах, торжественных и трагических событиях в истории Республики Ингушетия.

Следующая остановка — Шали мечеть «Гордость мусульман». Это крупнейшая в Европе мечеть, облицованная белым мрамором, по красоте которой нет равных. Она утопает в розах и садах.

«Сердце матери» и «Сердце Чечни»

Далее мы побываем в городе Аргун в мечети имени Аймани Кадыровой (матери президента Чеченской Республики) — «Сердце матери». Она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек и является первой мечетью в России, выполненной в современном стиле.

После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова и является одной из крупнейших в России и Европе.

И в завершении экскурсии мы посетим смотровую площадку на одном из небоскребов Грозный-Сити. Пройдемся по главному проспекту города, где у вас будет свободное время и вы сможете попробовать национальную кухню.