Вы побываете в трех красивейших мечетях в городах Шали, Аргун и Грозный.
Первая остановка — крупнейшая в Европе Шали мечеть «Гордость мусульман», по красоте которой нет равных. Она утопает в розах
Первая остановка — крупнейшая в Европе Шали мечеть «Гордость мусульман», по красоте которой нет равных. Она утопает в розах
Описание трансферНеобыкновенным мир исламской культуры Мы посетим три красивейших мечети в городах Шали, Аргун и Грозный. По дороге в Чеченскую Республику вы увидите мемориал «Памяти и славы» и узнаете много интересного о важнейших памятных датах, торжественных и трагических событиях в истории Республики Ингушетия. Следующая остановка — Шали мечеть «Гордость мусульман». Это крупнейшая в Европе мечеть, облицованная белым мрамором, по красоте которой нет равных. Она утопает в розах и садах. «Сердце матери» и «Сердце Чечни» Далее мы побываем в городе Аргун в мечети имени Аймани Кадыровой (матери президента Чеченской Республики) — «Сердце матери». Она построена в нетрадиционном в исламском мире стиле — хай-тек и является первой мечетью в России, выполненной в современном стиле. После мы отправимся в столицу Республики и зайдем в самое «Сердце Чечни». Эта мечеть носит имя Ахмата Кадырова и является одной из крупнейших в России и Европе. И в завершении экскурсии мы посетим смотровую площадку на одном из небоскребов Грозный-Сити. Пройдемся по главному проспекту города, где у вас будет свободное время и вы сможете попробовать национальную кухню.
По воскресеньям в 8 утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал «Памяти и славы»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть в городе Аргун «Сердце матери»
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Смотровую площадку на небоскребе Грозный-Сити
- Главный проспект
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Платный вход на смотровую площадку
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Нальчик
Завершение: Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 8 утра
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
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