Грозный завораживает своей атмосферой: «Аллея Славы» напоминает о героях, сияющие высотки «Грозный-Сити» поражают современной архитектурой, прогулка по Цветочному парку заставляет забыть, что находишься в мегаполисе.
Описание экскурсииГрозный: история и современность Предлагаем вам познакомиться со столицей Чеченской республики, которая органично соединяет в себе современный дух и традиционное гостеприимство. Экскурсия проводится в дневном и вечернем формате. Грозный, Шали и Аргун — дневная экскурсия Мы посетим четыре города — Назрань, Грозный, Шали и Аргун.
- Наше путешествие начнется с мемориального комплекса «Аллея Славы». Здесь, под строгим вечным патрулём, расположены памятники и плиты, посвящённые героям Чечни и Ингушетии.
- В Грозном мы полюбуемся современным архитектурным ансамблем «Грозный-Сити». Высотные небоскрёбы, отражающие свет вечернего города, представляют собой настоящий символ возрождения и развития.
- После городской суеты отдохнем в Цветочном парке — зелёном уголке с аккуратно проложенными аллеями, клумбами и фонтанами.
- • Одно из самых впечатляющих архитектурных сооружений республики — мечеть «Сердце Чечни». Её огромные купола и изящные минареты, плавно освещённые в вечернее время, словно олицетворяют духовную силу и единство народа. Место не только для молитвы, но и для созерцания красоты и внутреннего покоя, оно является предметом гордости и духовности Чечни.
- В Шали — центре истории и культуры региона — можно почувствовать более традиционную атмосферу республики, узнать о быте местных жителей, посетить старинные мечети и рынки, где сохраняется живое наследие.
- В Аргуне вы увидите еще одну великолепную мечеть — «Сердце матери». Это архитектурное произведение сочетает в себе величие и теплоту, символизируя материнскую заботу и любовь. Путешествие по вечернему Грозному Это погружение в атмосферу удивительного города, который сочетает в себе современность и глубокие исторические традиции. Когда наступает вечер, город преображается: огни высоток и памятников мягко освещают улицы, создавая уют и мистическую красоту.
- Начнём вечер с прогулки у мемориального комплекса «Аллея Славы», где в спокойствии и почтении вспоминаются герои.
- Затем поднимемся к сияющим небоскребам комплекса «Грозный-Сити» — символу стремительного развития и силы города, чьи огни отражаются в вечернем небе.
- Прогуливаясь дальше, окунёмся в тишину Цветочного парка — оазиса зелени и свежести в самом сердце города.
- Мечеть «Сердце Чечни» особенно прекрасна в вечерней подсветке: её величественные купола и минареты словно светятся изнутри, символизируя веру и единство.
- Недалеко расположен Храм Архангела Михаила — изысканный и величественный, он притягивает внимание своей духовной атмосферой и красотой куполов.
- Увидим Английский замок, загадочное и сказочное строение, которое переносит во времена рыцарей и легенд, особенно завораживающее в сумерках.
- Поднимемся по «Лестнице в небеса», где в вечернем свете создается ощущение, будто вы касаетесь самого горизонта и звезд.
- В завершении оценим коллекцию автомобилей Рамзана Кадырова — впечатляющее собрание стильных и мощных машин, которые в вечернем освещении выглядят особенно эффектно. И дневная, и вечерняя экскурсии подарят незабываемые впечатления и помогут почувствовать душу вечернего Грозного — города света, истории и современного величия.
В Среду мы начинаем экскурсию в 12:00 и заканчиваем 01:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориальный комплекс «Аллея Славы»
- Высотка «Грозный-Сити»
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Смотровые площадки
Место начала и завершения?
Нальчик, проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: В Среду мы начинаем экскурсию в 12:00 и заканчиваем 01:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
12 сен 2025
Прекрасная экскурсия😍, спасибо☺️
