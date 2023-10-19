1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Обсерватория Шаджатмаз — лучшее место, чтобы встретить закат»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
«Вечером у костра мы обсудим, куда поехать»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
«Экскурсия ночная, средняя температура ночью в горах +8, высокая влажность — одевайтесь по погоде»
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория19 октября 2023Я первый раз была в горах, а тем более на такой экскурсии(с ночёвкой) мне пока не с чем даже сравнить,
- ВВлад4 октября 2023Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
- ХХакимов3 сентября 2023Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
- ТТатьяна19 августа 2023Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
- ККсения18 сентября 2022Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать
- ЮЮлия27 июля 2021Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
- ААнна9 октября 2020Все было здорово, кроме луны которая не дала увидеть звёздное небо во всей красе.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Вечерние»
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