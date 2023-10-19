Вечерние экскурсии Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Нальчике, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
«Обсерватория Шаджатмаз — лучшее место, чтобы встретить закат»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
«Вечером у костра мы обсудим, куда поехать»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
«Экскурсия ночная, средняя температура ночью в горах +8, высокая влажность — одевайтесь по погоде»
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    19 октября 2023
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Я первый раз была в горах, а тем более на такой экскурсии(с ночёвкой) мне пока не с чем даже сравнить,
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    но скажу одно, что оооочееееень понравилось🥰😍 я восторге, а сколько было эмоции, просто не описать/передать словами вам🥰перезагрузилась,отдохнула и в принципе, что искала то нашла в этой поездке☺️ Александра, мне рекомендовали как надёжного и хорошего гида. Поэтому по ехала именно с ним🥰 Ну скажу так что и не зря☺️ Как человек он очень отзывчивый,внимателен и самое главное понктуален😁 одним словом прекрасный гид, аккуратный водитель и очень душевный человек🤗💖💓

  • В
    Влад
    4 октября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
  • Х
    Хакимов
    3 сентября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
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    было невероятное приключение, которое оставит в ваших воспоминаниях яркий след. Азамат - исключительный гид, который сделал этот опыт особенным. Его увлекательные рассказы о местных достопримечательностях и истории родины были захватывающими. Он обладает глубокими знаниями и поделился с нами множеством интересных фактов и историй. Мы наслаждались невероятной природой и пейзажами, увидели Эльбрус, потрясающие виды, развалины местного Стоунхенджа, самый высокогорный кинотеатр, увидели орлов парящих не над, а под нами в долине. При поездке к озеру Гижгит наше приключение достигло апогея. Все это создало незабываемый опыт.

    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
  • К
    Ксения
    18 сентября 2022
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать
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    эту экскурсию! Как только вы выезжаете за черту, где уже нет связи, вы будто попадаете в другой мир! Невероятная природа, сумасшедшие виды, чистейший воздух, и вокруг тишинааа)) Вы проводите день на краю, увидите чудесный закат; встретите ночь, где небо усыпано звёздами; встретите вероятно самый красивый восход в вашей жизни, с чашечкой свежесваренного кофе. Всё это подкреплялось вкусной едой и напитками от Александра. Александр отлично знает своё дело, отличный гид, с которым поездка была очень комфортной. Это, определенно, был лучший день рождения! Спасибо!

    Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2021
    Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
    Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
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    аккуратно, особая благодарность за фотографии на профессиональную камеру. Немного не хватило рассказов про местные обычаи, легенды, и не было радужной форели:)

  • А
    Анна
    9 октября 2020
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Все было здорово, кроме луны которая не дала увидеть звёздное небо во всей красе.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Вечерние»

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  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 15 900 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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