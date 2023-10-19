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но скажу одно, что оооочееееень понравилось🥰😍 я восторге, а сколько было эмоции, просто не описать/передать словами вам🥰перезагрузилась,отдохнула и в принципе, что искала то нашла в этой поездке☺️ Александра, мне рекомендовали как надёжного и хорошего гида. Поэтому по ехала именно с ним🥰 Ну скажу так что и не зря☺️ Как человек он очень отзывчивый,внимателен и самое главное понктуален😁 одним словом прекрасный гид, аккуратный водитель и очень душевный человек🤗💖💓