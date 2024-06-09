В этом туре посетители увидят три уникальных ущелья Осетии: Алагир, Цей и Мамисон. Каждый из них поражает своей красотой и разнообразием природных объектов. Гостей ждут отвесные скалы, бурные реки и
Описание экскурсииВы увидите три ущелья и каждое из них уникально и неповторимо. Здесь есть все: красивейшие вершины, отвесные скалы, бурные реки, сероводородное озеро, средневековые башни, руины старых поселений и необычные арт-объекты. Вы сможете прокатиться на канатной дороге, а при желании еще и сплавиться на рафах по реке. В общем, добро пожаловать в этот удивительный край!
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу.
Ю
Юлиана
9 июн 2024
Изначально обратились к Альберту, но он был занят и предложил другого гида. Путь был долгим, но увлекательным. Нам рассказали много интересного, ответили на все вопросы. Артур проводил нас до водопадов, фоткал нас. А в конце завез нас за вкусным домашним вином.
О
Ольга
8 июл 2023
Хочу выразить искреннюю признательность Альберту за подаренные необыкновенные впечатления! Отдыхали в начале июля 2023. За 2 дня мы посмотрели потрясающие локации и успели объехать большое количество мест. Об Альберте могу
В
Вячеслав
23 авг 2022
12 часов по горам и ущельям с гидом- водителем Альбертом. Безопасно, комфортно, позитивно. Прекрасный собеседник и гид. Благодарим за незабываемое путешествие и с нетерпением ждём следующую поездку!
