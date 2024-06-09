Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше сероводородное озеро. Также можно будет увидеть средневековые башни и руины старых поселений.



Для любителей активного отдыха предусмотрена возможность прокатиться на канатной дороге и сплавиться на рафах. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит насладиться природой и историей региона В этом туре посетители увидят три уникальных ущелья Осетии: Алагир, Цей и Мамисон. Каждый из них поражает своей красотой и разнообразием природных объектов. Гостей ждут отвесные скалы, бурные реки и 5 3 отзыва 6 причин купить эту экскурсию 🏞️ Уникальные природные ландшафты

🏰 Средневековые башни и руины

🚠 Канатная дорога

🌊 Возможность рафтинга

🗺️ Исследование трех ущелий

📸 Отличные фотомоменты

Альберт Ваш гид в Нальчике Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Средневековые башни

Руины старых поселений

Арт-объекты

Описание экскурсии Вы увидите три ущелья и каждое из них уникально и неповторимо. Здесь есть все: красивейшие вершины, отвесные скалы, бурные реки, сероводородное озеро, средневековые башни, руины старых поселений и необычные арт-объекты. Вы сможете прокатиться на канатной дороге, а при желании еще и сплавиться на рафах по реке. В общем, добро пожаловать в этот удивительный край!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Алагир

Цей

Мамисон Что включено Услуги гида

Что не входит в цену Билеты на канатную дорогу. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.