Мои заказы

Три неповторимых ущелья Осетии за один день (Алагир, Цей, Мамисон)

Однодневное путешествие в сердце горной Осетии. Уникальные ущелья, канатная дорога и рафтинг ждут вас в этом удивительном туре
В этом туре посетители увидят три уникальных ущелья Осетии: Алагир, Цей и Мамисон. Каждый из них поражает своей красотой и разнообразием природных объектов. Гостей ждут отвесные скалы, бурные реки и
читать дальше

сероводородное озеро. Также можно будет увидеть средневековые башни и руины старых поселений.

Для любителей активного отдыха предусмотрена возможность прокатиться на канатной дороге и сплавиться на рафах. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит насладиться природой и историей региона

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Средневековые башни и руины
  • 🚠 Канатная дорога
  • 🌊 Возможность рафтинга
  • 🗺️ Исследование трех ущелий
  • 📸 Отличные фотомоменты
Три неповторимых ущелья Осетии за один день (Алагир, Цей, Мамисон)
Три неповторимых ущелья Осетии за один день (Алагир, Цей, Мамисон)
Три неповторимых ущелья Осетии за один день (Алагир, Цей, Мамисон)
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Средневековые башни
  • Руины старых поселений
  • Арт-объекты

Описание экскурсии

Вы увидите три ущелья и каждое из них уникально и неповторимо. Здесь есть все: красивейшие вершины, отвесные скалы, бурные реки, сероводородное озеро, средневековые башни, руины старых поселений и необычные арт-объекты. Вы сможете прокатиться на канатной дороге, а при желании еще и сплавиться на рафах по реке. В общем, добро пожаловать в этот удивительный край!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Алагир
  • Цей
  • Мамисон
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Билеты на канатную дорогу.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
Юлиана
9 июн 2024
Изначально обратились к Альберту, но он был занят и предложил другого гида. Путь был долгим, но увлекательным. Нам рассказали много интересного, ответили на все вопросы. Артур проводил нас до водопадов, фоткал нас. А в конце завез нас за вкусным домашним вином.
О
Ольга
8 июл 2023
Хочу выразить искреннюю признательность Альберту за подаренные необыкновенные впечатления! Отдыхали в начале июля 2023. За 2 дня мы посмотрели потрясающие локации и успели объехать большое количество мест. Об Альберте могу
читать дальше

сказать, что водитель он аккуратный и внимательный к просьбам, пунктуальный. В ненавязчивой беседе рассказал много про местные обычаи, поделился интересными историями. Однозначно рекомендую! Буду советовать друзьям! Успеха ему и много благодарных туристов!

В
Вячеслав
23 авг 2022
12 часов по горам и ущельям с гидом- водителем Альбертом. Безопасно, комфортно, позитивно. Прекрасный собеседник и гид. Благодарим за незабываемое путешествие и с нетерпением ждём следующую поездку!

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии из Нальчика

Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
На машине
7 часов
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9500 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия - из Нальчика
На машине
11 часов
-
10%
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 310 ₽15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Из Нальчика - в Северную Осетию
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в красоты Северной Осетии
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике