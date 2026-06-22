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Ущелья

Найдено 33 экскурсии в категории «Ущелья» в Нальчике, цены от 1600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
На машине
7 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
«Вы увидите знаменитое ущелье и освежающие водопады, непокорную горную реку и Город мёртвых»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Джип-путешествие в мистическое Тызыльское ущелье
Джиппинг
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие в мистическое Тызыльское ущелье
Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
«Оказавшись во владениях Тызыльского ущелья, вы, вероятно, почувствуете, что вас отбросило на несколько тысячелетий назад»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
Пешая
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика
Пройдите 14 км по живописному ущелью Ирик-Чат. Вас ждут песчаные замки, водопады и величественный Эльбрус. Подходит для всей семьи
«Песчаные замки — причудливые фигуры из песка, которые считаются визитной карточкой ущелья»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к «Языку тролля» и в Хуламо-Безенгийское ущелье в мини-группе
На автобусе
6 часов
71 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие к «Языку тролля» и в Хуламо-Безенгийское ущелье в мини-группе
Начало: Угол улиц Шогенцукова и Канукоева, концертный зал ...
«И наконец, подарите себе удовольствие и восторг, наслаждаясь красотой Хуламо-Безенгийского ущелья»
Расписание: Каждый день в 12.00(в составе джип тура)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Постоять на «Языке Тролля», полюбоваться снежными вершинами и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
«Приглашаю вас в путешествие по Безенгийскому ущелью из любой точки Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Безенгийское ущелье - «малые Гималаи» Кавказа
На машине
5 часов
-
10%
9 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Безенгийское ущелье - «малые Гималаи» Кавказа
Язык Тролля, Мохнатый водопад, замок Жабо-Кала и легенды в окружении пятитысячников - из Нальчика
Начало: Курортный зал «Кабардинка»
«Безенгийское ущелье — одно из самых впечатляющих мест Кавказа, которое также называют «малыми Гималаями»»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 12:00
3 июл в 12:00
5 июл в 12:00
3600 ₽4000 ₽ за человека
Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов и ущелье Адыр суу
Пешая
8 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов и ущелье Адыр суу
Начало: Площадь Марии
«Перед вами откроется, невероятной красоты, ущелье Адыр-Су»
Расписание: В любой день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Джиппинг
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
«Вы подниметесь на скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам и окрестности и полюбуетесь ущельями и величественными пиками Кавказского хребта»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
На машине
5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Начало: Ул. Шогенцукова
«Следующая точка маршрута — Черекская теснина (Черекское ущелье
Расписание: ежедневно в 09:00
3 июл в 09:00
5 июл в 09:00
3300 ₽ за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Даргавс через три знаменитых ущелья
На машине
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Даргавс через три знаменитых ущелья
С выездом из точки сбора недалеко от Нальчика
Начало: Недалеко от Нальчика
«Ущелье растянулось на 50 км и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
3 июл в 08:15
5500 ₽ за человека
Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
Погрузитесь в бирюзовую сказку Кабардино-Балкарии! Легкая поездка к озеру Гижгит и Тызыльскому ущелью без сложных маршрутов и долгих подъёмов
Начало: Площадь Абхазии
«Смотровая с видом на Тызыльское ущелье»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
В Безенгийское ущелье - к Языку Тролля (из Нальчика)
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В Безенгийское ущелье - к Языку Тролля (из Нальчика)
Замок 12 века, водопад из скалы и виды на пятитысячники Кавказа. А ещё вкусный кофе из турки
Начало: У места вашего проживания в Нальчике
«Поговорим об истории этих мест и сделаем фотографии с видом на ущелье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью (в мини-группе)
На машине
6 часов
-
10%
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью (в мини-группе)
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: В Нальчике Курзал «Кабардинка»
«Вы увидите знаменитое ущелье и освежающие водопады, непокорную горную реку и Город мёртвых»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
4 июл в 12:00
3510 ₽3900 ₽ за человека
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Джиппинг
На машине
5 часов
-
15%
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Начало: Курзал «Кабардинка»
«Вас ждёт неспешная прогулка и подъём к старинным сторожевым башням, откуда открывается лучший вид на ущелье»
Расписание: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
5 июл в 12:00
6 июл в 12:00
2975 ₽3500 ₽ за человека
Безенгийское ущелье «Язык тролля» в мини-группе из Нальчика
5 часов
-
20%
9 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Безенгийское ущелье «Язык тролля» в мини-группе из Нальчика
Начало: Нальчик
«Безенги: магический мир Кавказских Гималаев Погрузитесь в сердце величественных гор, где суровая красота Безенгийского ущелья — известного как «Малые Гималаи Кавказа» — открывает мир ледниковых вершин, древних тайн и застывшей мощи природы»
Сегодня в 12:00
3 июл в 12:00
3200 ₽4000 ₽ за человека
Приэльбрусье: самая высокогорная экскурсия из Нальчика
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
Приэльбрусье: самая высокогорная экскурсия из Нальчика
Азау, Чегет, нарзаны и горные ущелья - за 1 день
Начало: На улице Шогенцукова или Ленина
«Обсудим особенности и историю ущелья»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
4 июл в 07:00
5 июл в 07:00
2600 ₽ за человека
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
6 часов
-
5%
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик
«Хуламо- Безенгийское ущелье - это самое суровое ущелье Кавказа, в котором находятся шесть вершин выше пяти тысяч»
Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день.
9500 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
Посетить завораживающую теснину, Голубое озеро, поселение Верхняя Балкария и заповедник Уштулу
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
«Перед вами предстанут головокружительные пейзажи теснины — с фактурными фасадами гор, рекой, протекающей по дну глубокого ущелья, и сосновым ковром, в котором утопает всё это великолепие»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Четыре ущелья Осетии за 1 день
На автобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Четыре ущелья Осетии за 1 день
Священные места, средневековые укрепления и горные некрополи - в путешествии из Нальчика
Начало: У ГААТ «Кабардинка»
«7:00 — выезд из Нальчика8:00 — санитарная остановка9:00 — Алагирское ущелье11:00 — Куртатинское ущелье14:00 — Кобанское ущелье, обед16:00 — Кармадонское ущелье19:00 — прибытие в Нальчик»
Расписание: в воскресенье в 07:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3200 ₽ за человека
Хуламо-Безенгийское ущелье: влюбиться в Кавказ с первого взгляда
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хуламо-Безенгийское ущелье: влюбиться в Кавказ с первого взгляда
Начало: Место вашего проживания
«Хуламо-Безенгийское ущелье — это живописное место в Кавказских горах, расположенное в Кабардино-Балкарской Республике»
Расписание: По договорённости.
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Чегемское ущелье, "Флай Чегем" и "Город мёртвых" из Нальчика
6 часов
-
5%
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Чегемское ущелье, "Флай Чегем" и "Город мёртвых" из Нальчика
Начало: Нальчик
«Чегемское ущелье: сила водопадов и дух древних скал Откройте для себя суровую поэзию Чегемского ущелья — мир, где вода пробивает себе путь сквозь каменные исполины, а история застыла в древних стенах»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11-00
Завтра в 12:00
4 июл в 12:00
3515 ₽3700 ₽ за человека
Джип-тур: Хуламо-Безенгийское ущелье + Язык Тролля
Джиппинг
6 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-тур: Хуламо-Безенгийское ущелье + Язык Тролля
Начало: Проспект Ленина, дом 32
«Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Хуламо-Безенгийскому ущелью — жемчужине Большого Кавказа»
Расписание: с 12:00 -18:00
Завтра в 12:00
4 июл в 12:00
4000 ₽ за человека
Озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
4 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
Начало: Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
«Приглашаю вас на короткую, но живописную поездку к озеру Гижгит и в Тызыльское ущелье»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
9900 ₽11 000 ₽ за всё до 4 чел.
2 ущелья Северной Осетии: Куртатинское и Алагирское
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
2 ущелья Северной Осетии: Куртатинское и Алагирское
Начало: Нальчик, проспект Ленина, 32
«Мы отправляемся в увлекательное путешествие по Куртатинскому и Алагирскому ущельям — жемчужинам Северного Кавказа»
Расписание: по Субботам с 09:00 - 18:00
4 июл в 09:10
11 июл в 09:10
2400 ₽ за человека
В Чегемскую теснину из Нальчика - туда, где раскололась земля
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В Чегемскую теснину из Нальчика - туда, где раскололась земля
Чегемские водопады, ущелье и виды на Главный Кавказский хребет
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
«Чегемское ущелье — живописный каньон, который изрезала тонкая нить реки Чегем»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
5990 ₽ за всё до 5 чел.
Чегемское ущелье и водопад Абай-су - из Нальчика
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье и водопад Абай-су - из Нальчика
Прикоснуться к природе Кабардино-Балкарии и побывать в древнем ауле
Начало: Г. Нальчик, от места вашего проживания
«Что же, отправляемся в Чегемское ущелье»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
В объятия двуглавого исполина Эльбруса - из Нальчика
Джиппинг
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В объятия двуглавого исполина Эльбруса - из Нальчика
Поляны Азау и Чегет, ущелья Баксан и Адыр-Су, нарзаны
Начало: В Нальчике
«Проследуем вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересечём реку Баксан»
Завтра в 06:00
3 июл в 06:00
12 222 ₽ за всё до 4 чел.
Там, где дышит ветер: перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джиппинг
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Там, где дышит ветер: перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Горы, водопады, древние селения и панорамы Кавказа - из Нальчика
Начало: У вашего отеля
«15:30–16:00 — полёт на параплане над Чегемским ущельем (по желанию)»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Три неповторимых ущелья Осетии за один день (Алагир, Цей, Мамисон)
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три неповторимых ущелья Осетии за один день (Алагир, Цей, Мамисон)
Однодневное путешествие в сердце горной Осетии. Уникальные ущелья, канатная дорога и рафтинг ждут вас в этом удивительном туре
Начало: По договоренности
«Вы увидите три ущелья и каждое из них уникально и неповторимо»
Расписание: По договоренности
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Черекское ущелье: жемчужина Кабардино-Балкарии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Черекское ущелье: жемчужина Кабардино-Балкарии
Начало: Нальчик, ул. Ленина, 32
«Мы пройдём по старой колёсной дороге в ущелье реки Черек, где высота скал достигает 500 метров»
Расписание: Ежедневно в 9:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Олеся
Северная Осетия: от Фиагдона в Даргавс через три знаменитых ущелья
Все было прекрасно, поездка мне очень понравилась, организация чёткая, гид хороший, маршрут составлен очень грамотно. Времени на все локации было
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достаточно, ничего лишнего, но при этом море впечатлений. Все было бы прекрасно, если бы не отсутствие ремня безопасности на заднем сиденье, где я сидела. С учетом дороги в горах, на серпантине мне это добавили тревог.

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Л
Путешествие к «Языку тролля» и в Хуламо-Безенгийское ущелье в мини-группе
Очень хорошая экскурсия, жаль только погода не позволила увидеть Безенгийскую стену, а так все очень круто, красивые виды, и воздух,
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которым хочется дышать полной грудью… Отдельная благодарность Альберту, внимательный к туристам, отличный фотограф и интересный рассказчик. Нравится, что в Вашей компании работают люди, реально любящие свой край и которые влюбляют в него приезжих, они не просто водители, а именно гиды, спасибо всем большое!

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С
Безенгийское ущелье «Язык тролля» в мини-группе из Нальчика
Огромное спасибо Альберту! Самый лучший гид! Мы в полном восторге! Все показал, все рассказал, подсказал места с самыми лучшими видами! Было восхитительно и очень интересно! Всем рекомендую Альберта!
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М
Безенгийское ущелье «Язык тролля» в мини-группе из Нальчика
Какой же прекрасный гид Альберт! Я в восторге. Сколько интересной информации о достоверностях республики рассказал. С ним абсолютно не скучно.
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Делал потрясающие кадры на протяжении всей поездки. (Каждому участнику мини группы). Потом передал на телефон в высоком качестве. Такое приятное впечатление оставила эта экскурсия… Водопад Тыжынты…,"язык тролля" - всё это виды, которые останутся в памяти навсегда! Вел машину комфортно. Я ехала сзади, но меня не укачало. Вел машину комфортно. Очень опытный гид, приятный человек! Смело рекомендую. Я ещё обязательно вернусь в Кабардино-Балкарию и осмотрю другие классные локации с этим гидом!

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В
Путешествие к «Языку тролля» и в Хуламо-Безенгийское ущелье в мини-группе
Экскурсия очень понравилась, спасибо!
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T
Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов и ущелье Адыр суу
Ездили с Казбеком, посмотрели все запланированное и даже больше. Гид пунктуальный, доброжелательный. Еще вернемся.
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М
Путешествие к «Языку тролля» и в Хуламо-Безенгийское ущелье в мини-группе
Всё супер, гид замечательный
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Ю
Безенгийское ущелье «Язык тролля» в мини-группе из Нальчика
Великолепная экскурсия! Успели до дождя. Виды потрясающие!!!!! Хычины - наивкуснейшие!!!! Воздух - наичистейший. Отдельное спасибо гиду Шамилю. Очень интересный и грамотный рассказчик. Очень много нового для себя узнал.
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Никита
Северная Осетия: от Фиагдона в Даргавс через три знаменитых ущелья
При бронировании мы не сразу обратили внимание, что место сбора находится не в самом Нальчике, а за его пределами. С
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учетом раннего времени выезда пришлось дополнительно воспользоваться такси, чтобы добраться до точки встречи. Однако сам трансфер был комфортным и хорошо организованным. Группа оказалась очень небольшой: всего три участника и гид, что создало практически индивидуальный формат экскурсии. Рассказ гида был интересным и содержательным, с большим количеством исторических фактов и архивных сведений. Единственная сложность заключалась в том, что из-за обилия непривычных названий мест и имен исторических персонажей не всю информацию удавалось сразу запомнить и воспринять с первого раза. На протяжении маршрута открывались красивые и запоминающиеся виды, которые стали одним из главных украшений поездки. Отдельно хочется отметить внимательное отношение гида к туристам. После завершения экскурсии он помог с вызовом такси, сориентировал по дальнейшему маршруту и дождался посадки в автомобиль, убедившись, что все в порядке. В целом экскурсия оставила положительные впечатления благодаря интересной программе, живописным локациям и заботливому сопровождению.

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Т
Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов и ущелье Адыр суу
Были на экскурсии с Казбеком. Очень понравилось. Время пролетело незаметно. Узнали много интересного и нового. И легенды и мифы и про религию. Сам Казбек очень общительный человек. Сама природа настолько удивительная, что кажется что это сон
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Всего 249 отзывов в Нальчике в категории "Ущелья"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью;
  2. Джип-путешествие в мистическое Тызыльское ущелье;
  3. Треккинг по живописному ущелью Ирик-Чат - из Нальчика;
  4. Путешествие к «Языку тролля» и в Хуламо-Безенгийское ущелье в мини-группе;
  5. Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Чегемские водопады;
  3. Эльбрус;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Черекское ущелье;
  7. Гижгит;
  8. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  9. Приэльбрусье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Ущелья" можно забронировать 33 экскурсии от 1600 до 20 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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