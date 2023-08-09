Тур в горы: «Осетия по следам Алании»

Экскурсия из Нальчика: Посещение Даргавской котловины и древнего некрополя

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Целый день для знакомства с прекрасной Северной Осетией! Вас ожидает увлекательное путешествие по трем захватывающим ущельям: Куртатинскому, Кармадонскому и Даргавской котловине.

Вместе мы посетим древний некрополь и самую высокогорную обитель в России, окунемся в невероятные пейзажи и насладимся захватывающими видами этих удивительных мест.
Тур в горы: «Осетия по следам Алании»
Тур в горы: «Осетия по следам Алании»
Тур в горы: «Осетия по следам Алании»
Тур в горы: «Осетия по следам Алании»
Тур в горы: «Осетия по следам Алании»
Тур в горы: «Осетия по следам Алании»
Ближайшие даты:
9
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
16
авг
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Что вас ожидает:

  • Кавказские горы
  • Куртатинское ущелье
  • Даргавская котловина
  • Кахтисарское ущелье (также называют Даргавским ущельем)
  • Кармадонское ущелье
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Куртатинское ущелье, растянувшееся на 50 км. Неподалеку вы посетите посёлок Верхний Фиагдон и оцените горные пейзажи, за которыми сюда едут тысячи туристов.
  • Кардаваганская теснина — глубокая и узкая расщелина, на дне которой беснуется река Фиагдон и, словно мечом, рассекает Куртатинское ущелье на две части. Впечатляющее зрелище!
  • Дзивгисская крепость — крупнейшая скальная крепость на Кавказе, которая изначально образована ветром, водой и временем, а затем обработана человеческими руками. Вы услышите историю цитадели, которая пережила множество набегов.
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — центр духовной жизни Алании и самая высокогорная обитель в России.
  • Башни Курта и Тага, названные именами двух братьев. Вы узнаете, чем примечательны эти постройки, и услышите связанную с башнями легенду. А после сможете неподалеку прокатиться на качелях над пропастью!
  • Город мёртвых Даргавс — символ Северной Осетии и самый знаменитый некрополь Кавказа. Вы окажетесь на зелёном холме, усыпанном множеством склепов, узнаете о тонкостях их строения и погребальных обычаях осетин.
  • Кармадонское ущелье, которое, несмотря на завораживающие виды, имеет печальную славу: в 2002 году именно здесь сошел ледник Колка, который унес жизни съемочной группы Сергея Бодрова и стер с лица земли курортный поселок Кармадон.

Важная информация:

  • Возьмите с собой документы и верхнюю одежду.
  • Наденьте удобную обувь.
  • Для перекуса на маршруте есть кафе.

Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Экосборы
Место начала и завершения?
По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой документы и верхнюю одежду.
  • Наденьте удобную обувь.
  • Для перекуса на маршруте есть кафе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Выездные
На весь день
Северная Осетия
Природа и пейзажи
Горы

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