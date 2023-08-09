Экскурсия из Нальчика: Посещение Даргавской котловины и древнего некрополя
Целый день для знакомства с прекрасной Северной Осетией! Вас ожидает увлекательное путешествие по трем захватывающим ущельям: Куртатинскому, Кармадонскому и Даргавской котловине.
Вместе мы посетим древний некрополь и самую высокогорную обитель в России, окунемся в невероятные пейзажи и насладимся захватывающими видами этих удивительных мест.
Вместе мы посетим древний некрополь и самую высокогорную обитель в России, окунемся в невероятные пейзажи и насладимся захватывающими видами этих удивительных мест.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кавказские горы
- Куртатинское ущелье
- Даргавская котловина
- Кахтисарское ущелье (также называют Даргавским ущельем)
- Кармадонское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье, растянувшееся на 50 км. Неподалеку вы посетите посёлок Верхний Фиагдон и оцените горные пейзажи, за которыми сюда едут тысячи туристов.
- Кардаваганская теснина — глубокая и узкая расщелина, на дне которой беснуется река Фиагдон и, словно мечом, рассекает Куртатинское ущелье на две части. Впечатляющее зрелище!
- Дзивгисская крепость — крупнейшая скальная крепость на Кавказе, которая изначально образована ветром, водой и временем, а затем обработана человеческими руками. Вы услышите историю цитадели, которая пережила множество набегов.
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — центр духовной жизни Алании и самая высокогорная обитель в России.
- Башни Курта и Тага, названные именами двух братьев. Вы узнаете, чем примечательны эти постройки, и услышите связанную с башнями легенду. А после сможете неподалеку прокатиться на качелях над пропастью!
- Город мёртвых Даргавс — символ Северной Осетии и самый знаменитый некрополь Кавказа. Вы окажетесь на зелёном холме, усыпанном множеством склепов, узнаете о тонкостях их строения и погребальных обычаях осетин.
- Кармадонское ущелье, которое, несмотря на завораживающие виды, имеет печальную славу: в 2002 году именно здесь сошел ледник Колка, который унес жизни съемочной группы Сергея Бодрова и стер с лица земли курортный поселок Кармадон.
Важная информация:
- Возьмите с собой документы и верхнюю одежду.
- Наденьте удобную обувь.
- Для перекуса на маршруте есть кафе.
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Экосборы
- Место начала и завершения?
- По адресу проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой документы и верхнюю одежду.
- Наденьте удобную обувь.
- Для перекуса на маршруте есть кафе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Выездные
На весь день
Северная Осетия
Природа и пейзажи
Горы
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