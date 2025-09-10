Эта экскурсия - возможность окунуться в богатую историю и культуру Северной Осетии. Участники смогут увидеть Аланский монастырь, знаменитый Даргавс и Дзивгисскую крепость. Прогулка по Кармадонскому ущелью оставит незабываемые впечатления. Современные арт-объекты и башни Курта и Тага добавят уникальности этому путешествию. Каждый уголок этой земли хранит свои легенды и тайны, которые вы сможете открыть для себя
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные горные пейзажи
- 🏰 Исторические крепости и башни
- 🕌 Посещение знаменитого монастыря
- 🖼️ Современные арт-объекты
- 📜 Узнать о древней вере и культуре
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Даргавский некрополь
- Дзивгисская наскальная крепость
- Башня Курта и Тага
- Памятник осетинской букве ӕ
- Арт-объект «Зеркальный Барс»
Описание экскурсии
Арт-объект «Зеркальный Барс», притаившийся между величественными скалами.
Дзивгисская наскальная крепость — комплекс оборонительных сооружений времён Средневековья.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — один из самых почитаемых в республике.
Башня Курта и Тага. Уникальный исторический и архитектурный памятник.
Памятник осетинской букве ӕ — единственной букве осетинского алфавита, не переведённой на кириллицу.
Даргавский некрополь или «город мёртвых» — комплекс древних захоронений.
Кармадонское ущелье — печально известное как место гибели группы Сергея Бодрова.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Renault Duster, Renault Kaptur, Niva Travel, Toyota Prado
- Примерное время в пути в одну сторону — около 2 часов, в каждой локации мы проводим около получаса
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1689 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
10 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, все красоты Северной Осетии из программы увидели. Гид Малик отличный водитель, интересный рассказчик, сделал для нас хорошие фотоснимки, посоветовал вкуснейшое кафе, наелись от души. Вернулись с положительными эмоциями и прекрасными впечатлениями💚
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 310 ₽
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны Верхней Балкарии (поездка из Нальчика)
Почувствовать дыхание древности, красоту нетронутой природы и вкус местных традиций
Начало: Около курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3333 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в красоты Северной Осетии
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.