Лучшее время для ретрита в горах с гидом-психологом - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа расцветает, а тёплые дни позволяют полностью насладиться красотой Кавказа. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести мероприятие, однако возможны дожди и более прохладные температуры. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но холод и снег могут ограничить активность на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Голубое озеро
Черекская теснина
Древние аулы Зылгы и Куннюм
Описание экскурсии
Живописная дорога, нарзан и дыхательная гимнастика
По пути к ущелью вы увидите Голубое озеро, которое манит невероятным цветом своей воды и множеством легенд. Рассмотрите Черекскую теснину, поражающую воображение масштабами. Оцените древние аулы Зылгы и Куннюм — сторожевые башни 13 и 17 веков.
Потрясающая по красоте дорога ведёт мимо водопадов и сосновников прямо к долине целебных нарзанов. Здесь мы остановимся выпить богатырской воды, погулять и провести разминку с элементами растяжки. Дыхательная гимнастика с видом на Большой Кавказский хребет — невероятная по силе и энергии перезагрузка организма. В сочетании с целебным нарзаном это фантастика!
Медитация, пикник и термальные источники
Мы остановимся в реликтовом сосновнике на берегу реки в окружении гор. На поляне в центре сосновника мы проведём медитацию для полного расслабления и перезагрузки. Обязательно соберём горный турик (башенку) из камней на берегу реки. Это упражнение на баланс помогает успокоиться и снять ментальное напряжение.
А затем устроим пикник с местными продуктами. В меню — горный мёд, травяной чай, национальные сыры, орехи и фрукты.
На обратном пути по желанию вы посетите термальные источники Аушигер, которые станут достойным завершением дня-перезагрузки. Горячая минерализованная вода снимет мышечные зажимы, расслабит тело и приведёт мысли в порядок.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): вход на термальные источники — от 300 руб. /чел.
В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, медитация, аренда ковриков для медитации, пикник
Экскурсия подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки
Поездка проходит на комфортабельном джипе Kia Sorento c кондиционером
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Экскурсию проводит гид с психологическим образованием.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 171 туриста
Мы — команда гидов в Кабардино-Балкарии. Мы влюбились в эту республику и готовы заряжать этой любовью всех, кто приедет любоваться красотой Кавказа. С нами не скучно — мы много рассказываем об истории и культуре народов КБР, знаем тонкости местной кухни и искренне восхищаемся всем, что связано с Кавказом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Дмитрий
Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий то, чем занимается. Доступно и захватывающе рассказывала про историю и читать дальшеуменьшить
быт жителей КБР, а также знает секретные места, куда туристы не доезжают. Особенно запомнился пикник на Альпийской лужайке с шикарным видом. Ретрит превзошел все ожидания. Если хочется сбежать от суеты и немного заземлиться, то смело выбирайте данный тур!
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И
Ирина
Прекрасная экскурсия и перезагрузка от городской суеты.
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К
Карина
Анна - грамотная, с хорошей памятью, расскажет и про географию, и про геологию, и про историю Кабардино- Балкарии. Нам было очень интересно ‼️ Очень приятный человек в общении. РЕКОМЕНДУЕМ‼️
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