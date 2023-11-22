Ретрит в горах с гидом-психологом

Побывать на медитации среди сосен и полюбоваться нетронутой природой гор, озёр и лесов

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День в горах, направленный на перезагрузку тела и ума, — именно то, что нужно для восстановления после городских стрессов! Вы помедитируете в месте, где почти не бывает людей, а природа сохранилась в первозданном виде. Насладитесь пикником с горным мёдом и национальными сырами. И, если пожелаете, расслабитесь в термальных источниках.
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
Ретрит в горах с гидом-психологом
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Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога, нарзан и дыхательная гимнастика

По пути к ущелью вы увидите Голубое озеро, которое манит невероятным цветом своей воды и множеством легенд. Рассмотрите Черекскую теснину, поражающую воображение масштабами. Оцените древние аулы Зылгы и Куннюм — сторожевые башни 13 и 17 веков.

Потрясающая по красоте дорога ведёт мимо водопадов и сосновников прямо к долине целебных нарзанов. Здесь мы остановимся выпить богатырской воды, погулять и провести разминку с элементами растяжки. Дыхательная гимнастика с видом на Большой Кавказский хребет — невероятная по силе и энергии перезагрузка организма. В сочетании с целебным нарзаном это фантастика!

Медитация, пикник и термальные источники

Мы остановимся в реликтовом сосновнике на берегу реки в окружении гор. На поляне в центре сосновника мы проведём медитацию для полного расслабления и перезагрузки. Обязательно соберём горный турик (башенку) из камней на берегу реки. Это упражнение на баланс помогает успокоиться и снять ментальное напряжение.

А затем устроим пикник с местными продуктами. В меню — горный мёд, травяной чай, национальные сыры, орехи и фрукты.

На обратном пути по желанию вы посетите термальные источники Аушигер, которые станут достойным завершением дня-перезагрузки. Горячая минерализованная вода снимет мышечные зажимы, расслабит тело и приведёт мысли в порядок.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): вход на термальные источники — от 300 руб. /чел.
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, медитация, аренда ковриков для медитации, пикник
  • Экскурсия подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки
  • Поездка проходит на комфортабельном джипе Kia Sorento c кондиционером
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Экскурсию проводит гид с психологическим образованием.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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