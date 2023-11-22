День в горах, направленный на перезагрузку тела и ума, — именно то, что нужно для восстановления после городских стрессов! Вы помедитируете в месте, где почти не бывает людей, а природа сохранилась в первозданном виде. Насладитесь пикником с горным мёдом и национальными сырами. И, если пожелаете, расслабитесь в термальных источниках.

Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога, нарзан и дыхательная гимнастика

По пути к ущелью вы увидите Голубое озеро, которое манит невероятным цветом своей воды и множеством легенд. Рассмотрите Черекскую теснину, поражающую воображение масштабами. Оцените древние аулы Зылгы и Куннюм — сторожевые башни 13 и 17 веков.

Потрясающая по красоте дорога ведёт мимо водопадов и сосновников прямо к долине целебных нарзанов. Здесь мы остановимся выпить богатырской воды, погулять и провести разминку с элементами растяжки. Дыхательная гимнастика с видом на Большой Кавказский хребет — невероятная по силе и энергии перезагрузка организма. В сочетании с целебным нарзаном это фантастика!

Медитация, пикник и термальные источники

Мы остановимся в реликтовом сосновнике на берегу реки в окружении гор. На поляне в центре сосновника мы проведём медитацию для полного расслабления и перезагрузки. Обязательно соберём горный турик (башенку) из камней на берегу реки. Это упражнение на баланс помогает успокоиться и снять ментальное напряжение.

А затем устроим пикник с местными продуктами. В меню — горный мёд, травяной чай, национальные сыры, орехи и фрукты.

На обратном пути по желанию вы посетите термальные источники Аушигер, которые станут достойным завершением дня-перезагрузки. Горячая минерализованная вода снимет мышечные зажимы, расслабит тело и приведёт мысли в порядок.

Организационные детали