Побывать на медитации среди сосен и полюбоваться нетронутой природой гор, озёр и лесов
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даты
Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога, нарзан и дыхательная гимнастика
По пути к ущелью вы увидите Голубое озеро, которое манит невероятным цветом своей воды и множеством легенд. Рассмотрите Черекскую теснину, поражающую воображение масштабами. Оцените древние аулы Зылгы и Куннюм — сторожевые башни 13 и 17 веков.
Потрясающая по красоте дорога ведёт мимо водопадов и сосновников прямо к долине целебных нарзанов. Здесь мы остановимся выпить богатырской воды, погулять и провести разминку с элементами растяжки. Дыхательная гимнастика с видом на Большой Кавказский хребет — невероятная по силе и энергии перезагрузка организма. В сочетании с целебным нарзаном это фантастика!
Медитация, пикник и термальные источники
Мы остановимся в реликтовом сосновнике на берегу реки в окружении гор. На поляне в центре сосновника мы проведём медитацию для полного расслабления и перезагрузки. Обязательно соберём горный турик (башенку) из камней на берегу реки. Это упражнение на баланс помогает успокоиться и снять ментальное напряжение.
А затем устроим пикник с местными продуктами. В меню — горный мёд, травяной чай, национальные сыры, орехи и фрукты.
На обратном пути по желанию вы посетите термальные источники Аушигер, которые станут достойным завершением дня-перезагрузки. Горячая минерализованная вода снимет мышечные зажимы, расслабит тело и приведёт мысли в порядок.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): вход на термальные источники — от 300 руб. /чел.
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, медитация, аренда ковриков для медитации, пикник
- Экскурсия подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки
- Поездка проходит на комфортабельном джипе Kia Sorento c кондиционером
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Экскурсию проводит гид с психологическим образованием.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Нальчике
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.