Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для ретрита в горах с гидом-психологом - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, природа расцветает, а тёплые дни позволяют полностью насладиться красотой Кавказа. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести мероприятие, однако возможны дожди и более прохладные температуры. Зимой, с ноября по март, путешествие возможно, но холод и снег могут ограничить активность на свежем воздухе.

День в горах Нальчика, направленный на восстановление тела и ума, - идеальный способ избавиться от городских стрессов.Медитация в реликтовом сосновнике, пикник с горным мёдом и национальными сырами, а также возможность

расслабиться в термальных источниках. Живописная дорога к ущелью с видами на Голубое озеро и Черекскую теснину, дыхательная гимнастика с видом на Большой Кавказский хребет. Экскурсия подходит для путешественников с любым уровнем подготовки и проводится на комфортабельном джипе Kia Sorento

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога, нарзан и дыхательная гимнастика

По пути к ущелью вы увидите Голубое озеро, которое манит невероятным цветом своей воды и множеством легенд. Рассмотрите Черекскую теснину, поражающую воображение масштабами. Оцените древние аулы Зылгы и Куннюм — сторожевые башни 13 и 17 веков.

Потрясающая по красоте дорога ведёт мимо водопадов и сосновников прямо к долине целебных нарзанов. Здесь мы остановимся выпить богатырской воды, погулять и провести разминку с элементами растяжки. Дыхательная гимнастика с видом на Большой Кавказский хребет — невероятная по силе и энергии перезагрузка организма. В сочетании с целебным нарзаном это фантастика!

Медитация, пикник и термальные источники

Мы остановимся в реликтовом сосновнике на берегу реки в окружении гор. На поляне в центре сосновника мы проведём медитацию для полного расслабления и перезагрузки. Обязательно соберём горный турик (башенку) из камней на берегу реки. Это упражнение на баланс помогает успокоиться и снять ментальное напряжение.

А затем устроим пикник с местными продуктами. В меню — горный мёд, травяной чай, национальные сыры, орехи и фрукты.

На обратном пути по желанию вы посетите термальные источники Аушигер, которые станут достойным завершением дня-перезагрузки. Горячая минерализованная вода снимет мышечные зажимы, расслабит тело и приведёт мысли в порядок.

Организационные детали