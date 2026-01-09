Мои заказы

Осенне-зимние кавказские пейзажи. Экскурсионный тур

Осенне-зимние кавказские пейзажи
Тур участвует в акции раннего бронирования.

При бронировании тура за 90 и более дней до даты заезда предоставляется скидка 10% от общей стоимости тура. Кавказские Минеральные Воды — отличное место, чтобы
читать дальше

провести зимние каникулы.

Зимой гости курортов ни в чем не ограничены: вы прогуляетесь по паркам и терренкурам, попробуете уникальную минеральную воду, знаменитую своими оздоровительными свойствами и проведете время в сопровождении опытного экскурсовода. Приедете к знаменитым Чегемским водопадам и вберете в себя их энергию.

Насладившись горами и свежим воздухом, вы отправитесь к одному из самых глубоких карстовых озер в мире — Голубому озеру.

Осенне-зимние кавказские пейзажи. Экскурсионный тур
Осенне-зимние кавказские пейзажи. Экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенне-зимние кавказские пейзажи. Экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Нальчику, термальные источники «Гедуко»

Прибытие в аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Обед (оплачивается самостоятельно).

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Историко-краеведческая экскурсия — знакомство со столицей прекрасной экскурсии Кабардино-Балкария!

Вы увидите памятник русской царице, второй жене Ивана Грозного – красавице Гуашанэй-Марии, возвышающийся в центре города, который напоминает о начале дружбы между адыгами и Россией.

Главным же украшением города является своеобразное «зеленое чудо» — парк, названный в честь князя И. Атажукина.

Вы прогуляетесь среди экзотов и подниметесь канатной дорогой на гору Кизиловую, Вы «пролетите» над озером, а еще Вы сможете сделать сэлфи рядом с огромной головой нарта (ресторан Сосруко, выполненный в виде головы нарта).

А чтобы представить, как выглядел город в 19 веке, Вы пройдетесь по его исторической части, которая носила имя наместника Кавказа М. С. Воронцова, и где сохранились особняки того периода времени.

Термальные источники «Гедуко».

Хлоридно-натриевые термальные воды источника при наружном применении обладают противовоспалительным, обезболивающим эффектом, усиливается кровоснабжение органов и тканей.

При купании в контрастных бассейнах с горячей и холодной водой повышается сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям, укрепляются защитные функции всего организма.

Комфортные, современные бассейны разной ёмкости, глубины (от 45 см для детей до 1,5 м) и температуры (от +20°С до +45°С) подходят для самых взыскательных туристов.

Размещение в выбранной гостинице.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Прибытие. Экскурсия по Нальчику, термальные источники «Гедуко»Прибытие. Экскурсия по Нальчику, термальные источники «Гедуко»Прибытие. Экскурсия по Нальчику, термальные источники «Гедуко»Прибытие. Экскурсия по Нальчику, термальные источники «Гедуко»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Домбай

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.

Экскурсия «Домбай — край синих гор».

Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.

Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.

Во время обеда в одном из многочисленных местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык.

На Кавказе говорят, что «кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал».

Обед (оплачивается самостоятельно) — в одном из местных кафе.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по городам-курортам Пятигорск и Железноводск

Завтрак в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.

Свободное время.

Обед — оплачивается самостоятельно.

Экскурсия познакомит Вас с историей и достопримечательностями городов–курортов Пятигорска и Железноводска.

Пятигорск и Железноводск — города–курорты Федерального значения, отличающиеся по расположению, климатическим условиям, истории развития, архитектуре, с разными минеральными источниками.

Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук — Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы.

Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.

В ходе экскурсии по Пятигорску, Вы узнаете, что его называют Лермонтовским городом и не зря, поскольку поэт здесь бывал неоднократно, лечился водами зарождающегося курорта, творил и, к сожалению, погиб.

Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей–заповедник, место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».

С поэтом связана история и другого города–курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни.

Железноводск — своеобразный оазис, но не в пустыне, а в густом лесу. Уникальный по своим водам, аналогов которым нет на евразийском континенте расположен в живописной межгорной долине, окруженный семью из 16 гор Кавказских Минеральных Вод.

Отправившись в этот чудный уголок региона, Вы поймете, почему исследователи его называли «Маленькой Швейцарией».

Среди могучих буков и грабов у горы Железной и на ее склонах, вдали от шума и суеты струятся его знаменитые воды: Славяновская, Смирновская, упрятанные в изящные павильоны.

Но начинался курорт у другого ключа, который сейчас носит имя Лермонтова, лечившегося его водами. Попробуете минеральную воду, которую пил поэт.

Вы услышите загадочную историю открытия этого ключа и узнаете, причем здесь кабардинский князь.

А еще в Железноводске Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.

В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.

И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.

Возвращение в гостиницу.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Экскурсия по городам-курортам Пятигорск и ЖелезноводскЭкскурсия по городам-курортам Пятигорск и ЖелезноводскЭкскурсия по городам-курортам Пятигорск и ЖелезноводскЭкскурсия по городам-курортам Пятигорск и Железноводск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Верхняя Балкария

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.

Экскурсия «К заоблачным высотам Верхней Балкарии».

Вы прогуляетесь к знаменитым Чегемским водопадам и вберете в себя энергию падающей воды водопадов.

А далее путь пройдет к карстовому озеру, одному из самых глубоких карстовых озер в мире — Голубому озеру.

Вам предстоит пройти древней дороге, которую в былые времена выбили в отвесной скале.

Находясь у края дороги, вы увидите и ощутите многолетнюю, грандиозную работу реки.

Это по истине захватывающая экскурсия, которая останется в вашей памяти надолго.

Потрясает своей мощностью, архитектурой оборонительная система — крепости Курнаят и Зылги, которая как бы выросла из отвесной скалы, кешене селений Шканты и Курнаят.

Увиденное, унесет вас в далекий и загадочный мир прошлого.

И все это великолепие — Верхняя Балкария.

Вас наполнит могучая сила Кавказа при посещении уникального места слияния рек Черека и Ишкирти.

Так же у Вас будет возможность получить не забываемое удовольствие, искупавшись в горячем термальном источнике, придав своему здоровью целительную энергию Кавказа.

Обед (оплачивается самостоятельно)в одном из местных кафе.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Кисловодск. Экскурсия на Медовые водопады

Завтрак в гостинице проживания— если предусмотрено объектом размещения.

Экскурсия «Чудеса Кисловодской долины».

Вы посетите один из самых солнечных городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Кисловодск, защищенный горами, согреваемый ласковым солнцем и дарующий богатырскую воду восхищает каждого: настоящая крепость времен Кавказской войны, Нарзанная галерея как рыцарский замок, Главные Нарзанные Ванны, в виде восточного дворца, уникальный дендропарк и Курортный бульвар с историческими зданиями в стиле модерн, эклектика, напоминающий европейские города-курорты.

Гордостью Кисловодска является его курортный парк, который в 2016 года получил статус Национального парка России.

Первый парк курорта, заложенный по указанию генерала А. П. Ермолова на голых скалах в 1823 г.

Парк не только украшение города с его Царской площадкой, Каскадной лестницей и Колоннадой, но и территория здоровья.

Прогуливаясь по бульвару, Вам может показаться, что Вы в одном из европейских городов-курортов, например: в Карловых Варах.

Именно с этим курортом часто сравнивают Кисловодск.

Курорт знаменит своей минеральной водой — нарзан, что значит «напиток нартов — богатырей».

Полюбуетесь зданием Главных Нарзанных Ванн, построенное в 1903 г.

Обед — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Далее Вам предстоит знакомство с Медовыми водопадами.

Пройдете по каньону реки, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.

С видом на водопады, Вы сможете отведать только что испеченные ароматные карачаевские хычины и айран — напиток долголетия.

А также Вы увидите и посетите еще один памятник природного значения — гору-Кольцо.

Эту гору упоминает в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов:«Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко».

Примечание: вместо поездки на медовые водопады вы можете отправиться на часовую конную прогулку, по программе также посетив гору Кольцо и чайный домик (стоимость катания — 800 руб. /чел.).

Возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице — оплачивается самостоятельно.

Кисловодск. Экскурсия на Медовые водопадыКисловодск. Экскурсия на Медовые водопадыКисловодск. Экскурсия на Медовые водопадыКисловодск. Экскурсия на Медовые водопады
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип номера/Вариант размещения1-местное размещение2-местное размещение2-местное размещение + дополнительное место3-местное размещение4-местное размещениеМногоместное размещение
Гостиница МИР
Стандарт эконом

49100

36900

 35100
Стандарт улучшенный

52100

38400

 37500 35300
Полулюкс

59500

42100

 39500 36700
Люкс

65400

45100

 35100
Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
Гостиница ОЛИМПОС
Стандарт

80200

56100
Джуниор сьют

87500

59800
Гостиница БЕШТАУ
09.01.2026-31.03.2026
Стандарт

72800

52400
Комфорт

80200

56100

53100
Люкс / Люкс Бизнес

91200

61700

56800
Семейный

106000

65400

 54300 48700
Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет - рассчитывается дополнительно.
Гостиница МАШУК
10.01.2026 - 26.03.2026; 04.11.2026 - 29.12.2026
Эконом

54700

43900

44300
Стандарт

59800

47600

46800
Комфорт 2-х комнатный

87200

58700

 49200 48200
Семейный 3-х комнатный

106400

68300

 55600 49300
15.06.2026 - 23.10.2026
Эконом

62800

49100

47800
Стандарт

65700

51300

49200
Комфорт 2-х комнатный

104200

67200

 54900 52400
Семейный 3-х комнатный

129300

79800

 63300 55000
27.03.2026 - 04.04.2026; 29.04.2026 - 11.05.2026; 10.06.2026 - 14.06.2026; 24.10.2026 - 03.11.2026
Эконом

65700

52100

49700
Стандарт

72400

54300

51200
Комфорт 2-х комнатный

115300

72800

 58600 54700
Семейный 3-х комнатный

141900

86100

 67500 58200
Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет - рассчитывается дополнительно.
Парк-отель БУГАРЬ
Стандарт одноместный

71300
Стандарт двухместный

79400

54300

48100
Люкс

113400

69100

58000
Гостиница КЛАССИК
Стандарт

48400

38000
Полулюкс

52100

39100
Люкс

55800

41000

37500
Хостел/Гостиница HoCo
Место в капсульном номере 31 000
Стандарт

50600

37700
Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
Гостиница Б-34
Стандарт

61700

45100

43500
Джуниор Сьют

69100

48700

45900
Гостиница VILLA LAZIO
Стандарт

58000

43200

40700
Делюкс

65400

46900

43200
Люкс

76500

52400

46900
Гостиница ОРИЕНТ
Стандарт

54300

41400
Полулюкс

61700

45100

40700
Люкс

69100

48700

43200
Гостиница КРИСТЭЛЛА
Стандарт

76400

50500
Стандарт Эксклюзив

77800

51300
Полулюкс/Бизнес Люкс

102000

63400

52900
Гостиница ДАЛЛАС
Стандарт

70900

49900
Стандарт улучшенный

73100

51000
Полулюкс

76100

52400

48000
Люкс комфорт

83500

56100

50500
Спа-отель БРИСТОЛЬ
11.01.2026-30.04.2026; 11.05.2026-27.12.2026
Стандарт одноместный

64300
Стандарт

79800

55800
Гостиница ПЯТИГОРСК
Стандарт одноместный

59500
Стандарт

71300

50600
Полулюкс

77900

53900
Джуниор Сьют

79400

54700
Люкс 2х комнатный

81600

55800
НОВИНКА СЕЗОНА! АПАРТАМЕНТЫ
Стандарт

54300

39500

37000

 34 000
Примечание: без завтрака, есть собственная кухня. Возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт

Варианты проживания

Машук

5 ночей

Отель находится в 1 км от центра Пятигорска. На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.

В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. Вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.

МашукМашукМашукМашукМашук
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бештау

5 ночей

Восьмиэтажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля.

Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно). Банкетный зал на 60 гостей. Лобби-бар работает круглосуточно.

Бизнес-центр. Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).

БештауБештауБештауБештауБештау
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Интурист

5 ночей

Один из современных и востребованных отелей в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бугарь

5 ночей

Расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается Парк аттракционов — 360 м, Планетарий — 160 м и Лермонтовская галерея — 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта Минеральные Воды 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Классик

5 ночей

Располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.

В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

КлассикКлассикКлассикКлассикКлассикКлассик
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

НоСо

5 ночей

Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.

НоСоНоСоНоСоНоСоНоСоНоСо
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Б-34

5 ночей

Предоставляет гостям бесплатный доступ к Wi-Fi, круглосуточную работу стойки регистрации и коворкинг-зону. В числе удобств — общая кухня, прачечная и услуги глажки.

Номера отеля оснащены звукоизоляцией и отдельными уборными. Двуспальные кровати могут быть разделены на односпальные.

Отель расположен в центре городской жизни, поблизости находятся магазины и кафе. Приветливый персонал всегда готов ответить на вопросы гостей.

Недалеко от отеля находятся парк Цветник и городской парк имени Кирова. В окрестностях можно посетить Ставропольский театр оперетты, Северо-Кавказскую государственную филармонию и Пятигорский исторический парк «Россия — моя история».

Б-34Б-34Б-34Б-34
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ориент

5 ночей

Находится в городе Пятигорске.

Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.

По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».

Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды — 20,9 км. до ж/д вокзала — 1,4 км.

ОриентОриентОриентОриентОриентОриент
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кристэлла

5 ночей

Отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.

Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.

Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.

Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.

КристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэлла
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Даллас

5 ночей

Находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.

Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.

Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.

Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.

ДалласДалласДалласДалласДалласДаллас
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Пятигорск

5 ночей

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Мир

5 ночей

Предоставляет гостям уютные комнаты, оснащённые телевизором, мини-баром, холодильником и бесплатным доступом к Wi-Fi. В комнатах также имеются чайник, фен, халат и тапочки. Для удобства гостей предоставляются услуги уборки.

На территории жилья можно посетить кинотеатр, ночной клуб, спа-центр, бильярдный клуб и баню. Для тех, кто хочет исследовать окрестности, предлагаются прокат велосипедов и охраняемая парковка. За дополнительную плату можно воспользоваться стиральной машиной и сушильной комнатой.

МирМирМир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Слон

5 ночей

Предоставляет своим гостям Wi-Fi, парковку и кондиционеры в номерах. На общей кухне есть всё необходимое для приготовления пищи: холодильник, микроволновая печь, телевизор и плита. Гостям предлагаются чай, печенье и столовые приборы. Ванные комнаты являются общими, но есть возможность проживания с животными.

В хостеле работает круглосуточная стойка регистрации и предоставляется услуга хранения багажа. Хостел удобно расположен рядом с автовокзалом, магазинами, парком, кафе и ресторанами. Номера в хостеле просторные и оснащены душем и туалетом.

Рядом с хостелом находятся множество достопримечательностей, таких как парк культуры и отдыха имени Кирова, памятник Лермонтову, парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Пятигорский музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, Эолова арфа и Пятигорская канатная дорога. Гости могут посетить гору Машук, озеро Провал, домик Лермонтова и грот Дианы.

СлонСлонСлонСлон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Villa Lazio

5 ночей

Находится в Пятигорске. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется частная парковка, трансфер и круглосуточная стойка регистрации.

Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего отдыха: современной мебелью, техникой, индивидуальной ванной комнатой, набором полотенец, халатами и тапочками в качестве приятного дополнения.

Пообедать и поужинать гости смогут в ресторане отеля, либо в хинкальной и кафетерии поблизости.

Рядом с «Villa Lazio» находится кинотеатр, фонтан, вещевые, продуктовые и парфюмерные магазины.

Villa LazioVilla LazioVilla LazioVilla Lazio
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бристоль

5 ночей

Находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.

К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане. На территории работает пивной бар.

В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.

БристольБристольБристольБристоль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в номере выбранной категории
  • Питание по программе тура (завтрак), за исключением размещения в следующих объектах: хостел/гостиница "ХоКо", гостиница "Мир" и апартаменты. Также доступен заказ ланч-боксов (620 руб. /штука)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины (возможна организация по предварительной заявке), в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
  • Медовые водопады - экологический сбор - 200 руб., или по желанию конная прогулка - 800 руб. /час
  • Верхняя Балкария - посещение термального источника - от 500 руб
  • Посещение термального источника и канатная дорога - 500 руб. + 500 руб
  • Подъем на канатной дороге Домбай - 2 700 руб
  • Туристический налог - 100 руб. /чел. /сутки
  • Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды/ г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2 шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Вам также необходимо взять с собой:

  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?

Прибытие на Кавказские Минеральные Воды в аэропорт г. Минеральные Воды.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Может ли программа меняться?

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.

Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.

От какого места идет отправление на экскурсии?

В связи с ремонтными работами моста через улицу Калинина! Отправление на экскурсии туристов из гостиниц «Даллас», Б34, «Ориент» в утренние часы от автовокзала (Вкусно и точка), послеобеденные экскурсии отправление от вход в парк Цветник.

Внимание! Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:

Объект размещения Место отправления на экскурсии по программе
Гостиница «Мир»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Мир» 3.3 км

Гостиница «Олимпос»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Олимпос» 1000 м

Конгресс-отель «Интурист» от Конгресс-отеля «Интурист»
Гостиница «Бештау» от Гостиницы «Бештау»
Гостиница «Машук» от Гостиницы «Машук»
Гостиница «Бугарь»

г. Пятигорск, пр-кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»

от гостиницы «Бугарь» 300 м

Гостиница «Классик»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Классик» 2.3 км

Хостел/Гостиница «HoCo»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км

Пансионат «Искра»

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Пансионата «Искра» 300 м

Гостиница

«VILLA LAZIO»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м

Гостиница «Ориент»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Ориент» 70 м

Гостиница «Кристэлла»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км

Гостиница «Даллас»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Даллас» 30 м

Спа-отель «Бристоль»

г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»

от Спа-отеля «Бристоль» 360 м

Гостиница «Пятигорск»

г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2

от Гостиницы «Пятигорск» 580 м

Гостиница «Б-34»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Б-34» 30 м

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

