Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Нальчику, термальные источники «Гедуко»
Прибытие в аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.
Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
Трансфер до гостиницы выбранной категории.
Обед (оплачивается самостоятельно).
Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.
Историко-краеведческая экскурсия — знакомство со столицей прекрасной экскурсии Кабардино-Балкария!
Вы увидите памятник русской царице, второй жене Ивана Грозного – красавице Гуашанэй-Марии, возвышающийся в центре города, который напоминает о начале дружбы между адыгами и Россией.
Главным же украшением города является своеобразное «зеленое чудо» — парк, названный в честь князя И. Атажукина.
Вы прогуляетесь среди экзотов и подниметесь канатной дорогой на гору Кизиловую, Вы «пролетите» над озером, а еще Вы сможете сделать сэлфи рядом с огромной головой нарта (ресторан Сосруко, выполненный в виде головы нарта).
А чтобы представить, как выглядел город в 19 веке, Вы пройдетесь по его исторической части, которая носила имя наместника Кавказа М. С. Воронцова, и где сохранились особняки того периода времени.
Термальные источники «Гедуко».
Хлоридно-натриевые термальные воды источника при наружном применении обладают противовоспалительным, обезболивающим эффектом, усиливается кровоснабжение органов и тканей.
При купании в контрастных бассейнах с горячей и холодной водой повышается сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям, укрепляются защитные функции всего организма.
Комфортные, современные бассейны разной ёмкости, глубины (от 45 см для детей до 1,5 м) и температуры (от +20°С до +45°С) подходят для самых взыскательных туристов.
Размещение в выбранной гостинице.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Домбай
Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.
Экскурсия «Домбай — край синих гор».
Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.
Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.
Во время обеда в одном из многочисленных местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык.
На Кавказе говорят, что «кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал».
Обед (оплачивается самостоятельно) — в одном из местных кафе.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Экскурсия по городам-курортам Пятигорск и Железноводск
Завтрак в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.
Свободное время.
Обед — оплачивается самостоятельно.
Экскурсия познакомит Вас с историей и достопримечательностями городов–курортов Пятигорска и Железноводска.
Пятигорск и Железноводск — города–курорты Федерального значения, отличающиеся по расположению, климатическим условиям, истории развития, архитектуре, с разными минеральными источниками.
Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук — Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы.
Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.
В ходе экскурсии по Пятигорску, Вы узнаете, что его называют Лермонтовским городом и не зря, поскольку поэт здесь бывал неоднократно, лечился водами зарождающегося курорта, творил и, к сожалению, погиб.
Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей–заповедник, место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».
С поэтом связана история и другого города–курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни.
Железноводск — своеобразный оазис, но не в пустыне, а в густом лесу. Уникальный по своим водам, аналогов которым нет на евразийском континенте расположен в живописной межгорной долине, окруженный семью из 16 гор Кавказских Минеральных Вод.
Отправившись в этот чудный уголок региона, Вы поймете, почему исследователи его называли «Маленькой Швейцарией».
Среди могучих буков и грабов у горы Железной и на ее склонах, вдали от шума и суеты струятся его знаменитые воды: Славяновская, Смирновская, упрятанные в изящные павильоны.
Но начинался курорт у другого ключа, который сейчас носит имя Лермонтова, лечившегося его водами. Попробуете минеральную воду, которую пил поэт.
Вы услышите загадочную историю открытия этого ключа и узнаете, причем здесь кабардинский князь.
А еще в Железноводске Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.
В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.
И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.
Возвращение в гостиницу.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Верхняя Балкария
Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.
Экскурсия «К заоблачным высотам Верхней Балкарии».
Вы прогуляетесь к знаменитым Чегемским водопадам и вберете в себя энергию падающей воды водопадов.
А далее путь пройдет к карстовому озеру, одному из самых глубоких карстовых озер в мире — Голубому озеру.
Вам предстоит пройти древней дороге, которую в былые времена выбили в отвесной скале.
Находясь у края дороги, вы увидите и ощутите многолетнюю, грандиозную работу реки.
Это по истине захватывающая экскурсия, которая останется в вашей памяти надолго.
Потрясает своей мощностью, архитектурой оборонительная система — крепости Курнаят и Зылги, которая как бы выросла из отвесной скалы, кешене селений Шканты и Курнаят.
Увиденное, унесет вас в далекий и загадочный мир прошлого.
И все это великолепие — Верхняя Балкария.
Вас наполнит могучая сила Кавказа при посещении уникального места слияния рек Черека и Ишкирти.
Так же у Вас будет возможность получить не забываемое удовольствие, искупавшись в горячем термальном источнике, придав своему здоровью целительную энергию Кавказа.
Обед (оплачивается самостоятельно)в одном из местных кафе.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Кисловодск. Экскурсия на Медовые водопады
Завтрак в гостинице проживания— если предусмотрено объектом размещения.
Экскурсия «Чудеса Кисловодской долины».
Вы посетите один из самых солнечных городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Кисловодск, защищенный горами, согреваемый ласковым солнцем и дарующий богатырскую воду восхищает каждого: настоящая крепость времен Кавказской войны, Нарзанная галерея как рыцарский замок, Главные Нарзанные Ванны, в виде восточного дворца, уникальный дендропарк и Курортный бульвар с историческими зданиями в стиле модерн, эклектика, напоминающий европейские города-курорты.
Гордостью Кисловодска является его курортный парк, который в 2016 года получил статус Национального парка России.
Первый парк курорта, заложенный по указанию генерала А. П. Ермолова на голых скалах в 1823 г.
Парк не только украшение города с его Царской площадкой, Каскадной лестницей и Колоннадой, но и территория здоровья.
Прогуливаясь по бульвару, Вам может показаться, что Вы в одном из европейских городов-курортов, например: в Карловых Варах.
Именно с этим курортом часто сравнивают Кисловодск.
Курорт знаменит своей минеральной водой — нарзан, что значит «напиток нартов — богатырей».
Полюбуетесь зданием Главных Нарзанных Ванн, построенное в 1903 г.
Обед — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Далее Вам предстоит знакомство с Медовыми водопадами.
Пройдете по каньону реки, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.
С видом на водопады, Вы сможете отведать только что испеченные ароматные карачаевские хычины и айран — напиток долголетия.
А также Вы увидите и посетите еще один памятник природного значения — гору-Кольцо.
Эту гору упоминает в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов:«Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко».
Примечание: вместо поездки на медовые водопады вы можете отправиться на часовую конную прогулку, по программе также посетив гору Кольцо и чайный домик (стоимость катания — 800 руб. /чел.).
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице — оплачивается самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип номера/Вариант размещения
|1-местное размещение
|2-местное размещение
|2-местное размещение + дополнительное место
|3-местное размещение
|4-местное размещение
|Многоместное размещение
|Гостиница МИР
|Стандарт эконом
49100
36900
|35100
|Стандарт улучшенный
52100
38400
|37500
|35300
|Полулюкс
59500
42100
|39500
|36700
|Люкс
65400
45100
|35100
|Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
|Гостиница ОЛИМПОС
|Стандарт
80200
56100
|Джуниор сьют
87500
59800
|Гостиница БЕШТАУ
|09.01.2026-31.03.2026
|Стандарт
72800
52400
|Комфорт
80200
56100
53100
|Люкс / Люкс Бизнес
91200
61700
56800
|Семейный
106000
65400
|54300
|48700
|Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет - рассчитывается дополнительно.
|Гостиница МАШУК
|10.01.2026 - 26.03.2026; 04.11.2026 - 29.12.2026
|Эконом
54700
43900
44300
|Стандарт
59800
47600
46800
|Комфорт 2-х комнатный
87200
58700
|49200
|48200
|Семейный 3-х комнатный
106400
68300
|55600
|49300
|15.06.2026 - 23.10.2026
|Эконом
62800
49100
47800
|Стандарт
65700
51300
49200
|Комфорт 2-х комнатный
104200
67200
|54900
|52400
|Семейный 3-х комнатный
129300
79800
|63300
|55000
|27.03.2026 - 04.04.2026; 29.04.2026 - 11.05.2026; 10.06.2026 - 14.06.2026; 24.10.2026 - 03.11.2026
|Эконом
65700
52100
49700
|Стандарт
72400
54300
51200
|Комфорт 2-х комнатный
115300
72800
|58600
|54700
|Семейный 3-х комнатный
141900
86100
|67500
|58200
|Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет - рассчитывается дополнительно.
|Парк-отель БУГАРЬ
|Стандарт одноместный
71300
|Стандарт двухместный
79400
54300
48100
|Люкс
113400
69100
58000
|Гостиница КЛАССИК
|Стандарт
48400
38000
|Полулюкс
52100
39100
|Люкс
55800
41000
37500
|Хостел/Гостиница HoCo
|Место в капсульном номере
|31 000
|Стандарт
50600
37700
|Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
|Гостиница Б-34
|Стандарт
61700
45100
43500
|Джуниор Сьют
69100
48700
45900
|Гостиница VILLA LAZIO
|Стандарт
58000
43200
40700
|Делюкс
65400
46900
43200
|Люкс
76500
52400
46900
|Гостиница ОРИЕНТ
|Стандарт
54300
41400
|Полулюкс
61700
45100
40700
|Люкс
69100
48700
43200
|Гостиница КРИСТЭЛЛА
|Стандарт
76400
50500
|Стандарт Эксклюзив
77800
51300
|Полулюкс/Бизнес Люкс
102000
63400
52900
|Гостиница ДАЛЛАС
|Стандарт
70900
49900
|Стандарт улучшенный
73100
51000
|Полулюкс
76100
52400
48000
|Люкс комфорт
83500
56100
50500
|Спа-отель БРИСТОЛЬ
|11.01.2026-30.04.2026; 11.05.2026-27.12.2026
|Стандарт одноместный
64300
|Стандарт
79800
55800
|Гостиница ПЯТИГОРСК
|Стандарт одноместный
59500
|Стандарт
71300
50600
|Полулюкс
77900
53900
|Джуниор Сьют
79400
54700
|Люкс 2х комнатный
81600
55800
|НОВИНКА СЕЗОНА! АПАРТАМЕНТЫ
|Стандарт
54300
39500
37000
|34 000
|Примечание: без завтрака, есть собственная кухня. Возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
Варианты проживания
Машук
Отель находится в 1 км от центра Пятигорска. На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.
В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. Вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.
Бештау
Восьмиэтажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля.
Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно). Банкетный зал на 60 гостей. Лобби-бар работает круглосуточно.
Бизнес-центр. Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).
Интурист
Один из современных и востребованных отелей в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Бугарь
Расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается Парк аттракционов — 360 м, Планетарий — 160 м и Лермонтовская галерея — 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта Минеральные Воды 26 км.
Классик
Располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.
В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
НоСо
Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.
Б-34
Предоставляет гостям бесплатный доступ к Wi-Fi, круглосуточную работу стойки регистрации и коворкинг-зону. В числе удобств — общая кухня, прачечная и услуги глажки.
Номера отеля оснащены звукоизоляцией и отдельными уборными. Двуспальные кровати могут быть разделены на односпальные.
Отель расположен в центре городской жизни, поблизости находятся магазины и кафе. Приветливый персонал всегда готов ответить на вопросы гостей.
Недалеко от отеля находятся парк Цветник и городской парк имени Кирова. В окрестностях можно посетить Ставропольский театр оперетты, Северо-Кавказскую государственную филармонию и Пятигорский исторический парк «Россия — моя история».
Ориент
Находится в городе Пятигорске.
Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.
По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».
Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды — 20,9 км. до ж/д вокзала — 1,4 км.
Кристэлла
Отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.
Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.
Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.
Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.
Даллас
Находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.
Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.
Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.
Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.
Пятигорск
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Мир
Предоставляет гостям уютные комнаты, оснащённые телевизором, мини-баром, холодильником и бесплатным доступом к Wi-Fi. В комнатах также имеются чайник, фен, халат и тапочки. Для удобства гостей предоставляются услуги уборки.
На территории жилья можно посетить кинотеатр, ночной клуб, спа-центр, бильярдный клуб и баню. Для тех, кто хочет исследовать окрестности, предлагаются прокат велосипедов и охраняемая парковка. За дополнительную плату можно воспользоваться стиральной машиной и сушильной комнатой.
Слон
Предоставляет своим гостям Wi-Fi, парковку и кондиционеры в номерах. На общей кухне есть всё необходимое для приготовления пищи: холодильник, микроволновая печь, телевизор и плита. Гостям предлагаются чай, печенье и столовые приборы. Ванные комнаты являются общими, но есть возможность проживания с животными.
В хостеле работает круглосуточная стойка регистрации и предоставляется услуга хранения багажа. Хостел удобно расположен рядом с автовокзалом, магазинами, парком, кафе и ресторанами. Номера в хостеле просторные и оснащены душем и туалетом.
Рядом с хостелом находятся множество достопримечательностей, таких как парк культуры и отдыха имени Кирова, памятник Лермонтову, парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Пятигорский музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, Эолова арфа и Пятигорская канатная дорога. Гости могут посетить гору Машук, озеро Провал, домик Лермонтова и грот Дианы.
Villa Lazio
Находится в Пятигорске. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется частная парковка, трансфер и круглосуточная стойка регистрации.
Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего отдыха: современной мебелью, техникой, индивидуальной ванной комнатой, набором полотенец, халатами и тапочками в качестве приятного дополнения.
Пообедать и поужинать гости смогут в ресторане отеля, либо в хинкальной и кафетерии поблизости.
Рядом с «Villa Lazio» находится кинотеатр, фонтан, вещевые, продуктовые и парфюмерные магазины.
Бристоль
Находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.
К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане. На территории работает пивной бар.
В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в номере выбранной категории
- Питание по программе тура (завтрак), за исключением размещения в следующих объектах: хостел/гостиница "ХоКо", гостиница "Мир" и апартаменты. Также доступен заказ ланч-боксов (620 руб. /штука)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины (возможна организация по предварительной заявке), в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
- Медовые водопады - экологический сбор - 200 руб., или по желанию конная прогулка - 800 руб. /час
- Верхняя Балкария - посещение термального источника - от 500 руб
- Посещение термального источника и канатная дорога - 500 руб. + 500 руб
- Подъем на канатной дороге Домбай - 2 700 руб
- Туристический налог - 100 руб. /чел. /сутки
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт);
- резиновые тапочки;
- халат банный;
- шапочка.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?
Прибытие на Кавказские Минеральные Воды в аэропорт г. Минеральные Воды.
Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.
От какого места идет отправление на экскурсии?
В связи с ремонтными работами моста через улицу Калинина! Отправление на экскурсии туристов из гостиниц «Даллас», Б34, «Ориент» в утренние часы от автовокзала (Вкусно и точка), послеобеденные экскурсии отправление от вход в парк Цветник.
Внимание! Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:
|Объект размещения
|Место отправления на экскурсии по программе
|Гостиница «Мир»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Мир» 3.3 км
|Гостиница «Олимпос»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Олимпос» 1000 м
|Конгресс-отель «Интурист»
|от Конгресс-отеля «Интурист»
|Гостиница «Бештау»
|от Гостиницы «Бештау»
|Гостиница «Машук»
|от Гостиницы «Машук»
|Гостиница «Бугарь»
г. Пятигорск, пр-кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»
от гостиницы «Бугарь» 300 м
|Гостиница «Классик»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Классик» 2.3 км
|Хостел/Гостиница «HoCo»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км
|Пансионат «Искра»
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Пансионата «Искра» 300 м
Гостиница
«VILLA LAZIO»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м
|Гостиница «Ориент»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Ориент» 70 м
|Гостиница «Кристэлла»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км
|Гостиница «Даллас»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Даллас» 30 м
|Спа-отель «Бристоль»
г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»
от Спа-отеля «Бристоль» 360 м
|Гостиница «Пятигорск»
г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2
от Гостиницы «Пятигорск» 580 м
|Гостиница «Б-34»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Б-34» 30 м
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.