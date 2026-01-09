1 день

Прибытие. Экскурсия по Нальчику, термальные источники «Гедуко»

Прибытие в аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Обед (оплачивается самостоятельно).

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Историко-краеведческая экскурсия — знакомство со столицей прекрасной экскурсии Кабардино-Балкария!

Вы увидите памятник русской царице, второй жене Ивана Грозного – красавице Гуашанэй-Марии, возвышающийся в центре города, который напоминает о начале дружбы между адыгами и Россией.

Главным же украшением города является своеобразное «зеленое чудо» — парк, названный в честь князя И. Атажукина.

Вы прогуляетесь среди экзотов и подниметесь канатной дорогой на гору Кизиловую, Вы «пролетите» над озером, а еще Вы сможете сделать сэлфи рядом с огромной головой нарта (ресторан Сосруко, выполненный в виде головы нарта).

А чтобы представить, как выглядел город в 19 веке, Вы пройдетесь по его исторической части, которая носила имя наместника Кавказа М. С. Воронцова, и где сохранились особняки того периода времени.

Термальные источники «Гедуко».

Хлоридно-натриевые термальные воды источника при наружном применении обладают противовоспалительным, обезболивающим эффектом, усиливается кровоснабжение органов и тканей.

При купании в контрастных бассейнах с горячей и холодной водой повышается сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям, укрепляются защитные функции всего организма.

Комфортные, современные бассейны разной ёмкости, глубины (от 45 см для детей до 1,5 м) и температуры (от +20°С до +45°С) подходят для самых взыскательных туристов.

Размещение в выбранной гостинице.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160