Однодневные – экскурсии в Назрани

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Назрани, цены от 10 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
На машине
35 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Из Назрани - в Горную Ингушетию
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Начало: У гостиницы Асса
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Голубые озера Кабардино-Балкарии
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
26 авг в 08:30
27 авг в 08:30
13 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    9 апреля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Были на экскурсии с подругой. Эта поездка стала для нас настоящим приключением! Никогда мы не видели подобных видов, не были
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    в таких местах. Остались в полном восторге и от гида Бориса. Он невероятный рассказчик и приятный человек. Получили удовольствие от всего путешествия. Мы забирались к водопадам, ездили в заповедную зону, увидели невероятной красоты природу и старинные крепости. Также Борис сделал нам красивые фотографии. Но все это нужно, конечно, пережить вживую. Однозначно будем рекомендовать!!!

  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    24 марта мы посетили с Рамзаном в горную Ингушетию. Нам очень понравился тур. Мы увидели потрясающие пейзажи в этой горной
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    части республики, узнали, почему строились родовые башни, увидели много башенных комплексов, разбросанных в горах. Рамзан - историк, хорошо владеет информацией, ответил на все наши вопросы. И конечно, Цей-Лоамский перевал оставил у нас неизгладимое впечатление. Красота неописуемая. Мы приехали из Крыма, где тоже горы, и горы очень разные. Думали, что горами нас не удивить. Но панорама на перевале никого не оставит равнодушным. Очень благодарны Рамзану за экскурсионный день, проведенный в горной Ингушетии.

  • И
    Инга
    14 марта 2024
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    Огромное спасибо Рамзану за интересную экскурсию! Человек знает буквально всё о своей Родине, терпеливо отвечает на любые вопросы. Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Посетили экскурсию по горной Ингушетии. Благодарны гиду Борису, вовремя забрал в экскурсию, интересно рассказывал про историю Ингушетии и о создании, значении башен. Хорошо составлен маршрут, увидели самые красивые локации, даже побывали внутри одной из родовых башен.
  • Е
    Елена
    9 февраля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Борис - прекрасный гид, это была не просто поездка по красивейшим местам, но и очень интересный рассказ! Мифы, легенды, история,
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    прекрасно все! Спасибо! Нашла посоветованные книги, рассказ так заинтересовал, что хочется почитать еще и снова прикоснуться к чуду Ингушетии! Это ли не лучший комплимент гиду, с душой рассказывающему о родных краях)

  • Д
    Денис
    19 октября 2023
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    Я не ожидал от этой поездки ничего, а получил буквально всё! Абсолютная красота республики дополняется яркими и живыми рассказами гида. Гида Рамзана
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    я бы назвал ещё одной достопримечательностью Ингушетии. Такого тщательного и интересного рассказа о своей родине я не слышал ни от одного гида и с уверенностью могу сказать что Рамзан задаёт настоящий стандарт для всех представителей своей профессии. Любого гида я теперь буду сравнивать с ним. Тур рекомендуется всем кто не уверен ехать ли ему в Ингушетию. Это место потрясающей красоты природы, невероятного разнообразия исторических локаций и уникальной архитектуры. Я остался в полном восторге! Рекомендую всем и каждому!

Ответы на вопросы от путешественников по Назрани в категории «Однодневные»

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  1. Горная Ингушетия - страна башен и легенд
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  3. Голубые озера Кабардино-Балкарии
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  2. Вовнушки
  3. Храм Тхаба-Ерды
Сколько стоит экскурсия по Назрани в августе 2024
Сейчас в Назрани в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 670 до 13 340. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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