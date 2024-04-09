Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Ингушетию
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Начало: у гостиницы Асса
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККира9 апреля 2024Были на экскурсии с подругой. Эта поездка стала для нас настоящим приключением! Никогда мы не видели подобных видов, не были
- ССауле5 апреля 2024Все была очень хорошо, благодарны гиду за все. Всем буду его рекомендавать.
- ИИрина27 марта 202424 марта мы посетили с Рамзаном в горную Ингушетию. Нам очень понравился тур. Мы увидели потрясающие пейзажи в этой горной
- ИИнга14 марта 2024Огромное спасибо Рамзану за интересную экскурсию! Человек знает буквально всё о своей Родине, терпеливо отвечает на любые вопросы. Всем рекомендую!
- ООльга26 февраля 2024Посетили экскурсию по горной Ингушетии. Благодарны гиду Борису, вовремя забрал в экскурсию, интересно рассказывал про историю Ингушетии и о создании, значении башен. Хорошо составлен маршрут, увидели самые красивые локации, даже побывали внутри одной из родовых башен.
- ЕЕлена9 февраля 2024Борис - прекрасный гид, это была не просто поездка по красивейшим местам, но и очень интересный рассказ! Мифы, легенды, история,
- ЕЕкатерина18 января 2024Какая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, но при этом качество экскурсии не пострадает. Провели прекрасный насыщенный день. Спасибо большое!!! Однозначно всем советую и саму экскурсию и Бориса как гида.
- ААнна4 ноября 2023Не могу представить экскурсии лучше. Борис провел по супер-красивым местам, всю дорогу болтали. Довез даже до дальнего места для фотосессий,
- ДДенис19 октября 2023Я не ожидал от этой поездки ничего, а получил буквально всё! Абсолютная красота республики дополняется яркими и живыми рассказами гида. Гида Рамзана
- ООлег10 июня 2021Багауддин замечательный гид, который обладает огромным багажом знаний. Экскурсия не только открывает Ингушетию, но погружает в историю и культуру республики.
Ответы на вопросы от путешественников по Назрани в категории «Для школьников»
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