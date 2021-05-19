Полезная информация о Назрани
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Где находится Назрань на карте
Назрань
Популярные экскурсии в Назрани
5200
₽
за чел.
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
5
4 отзыва
7800
₽
за чел.
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
9100
₽
за чел.
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам