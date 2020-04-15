- Заразилось 50
- Умерло 0
- Выздоровело 1
- Болеют сейчас 49
- Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
В Ненецком автономном округе, включая Нарьян-Мар, находится 0.02%, 50 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 1 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 49 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Нарьяне-Маре и Ненецком автономном округе
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ненецком автономном округе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Ненецком автономном округе и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Нарьяне-Маре и Ненецком автономном округе от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ненецкого автономного округа по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|50
|0
|1
|—49
|11 мая 2020
|50+1+2%
|0
|1
|▲49+1
|8 мая 2020
|49+1+2%
|0
|1
|▲48+1
|7 мая 2020
|48+1+2%
|0
|1
|▲47+1
|4 мая 2020
|47+2+4%
|0
|1
|▲46+2
|3 мая 2020
|45+11+32%
|0
|1
|▲44+11
|1 мая 2020
|34+1+3%
|0
|1
|▲33+1
|30 апр 2020
|33+3+10%
|0
|1
|▲32+3
|29 апр 2020
|30+1+3%
|0
|1
|▲29+1
|28 апр 2020
|29+18+164%
|0
|1
|▲28+18
* "0" или "—", могут означать, что данных нет