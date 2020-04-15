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Последние новости коронавируса в Ненецком автономном округе на сегодня со статистикой

  • Заразилось 50
  • Умерло 0
  • Выздоровело 1
  • Болеют сейчас 49
  • Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Ненецком автономном округе, включая Нарьян-Мар, находится 0.02%, 50 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 1 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 49 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Нарьяне-Маре и Ненецком автономном округе

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ненецком автономном округе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Ненецком автономном округе и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Нарьяне-Маре и Ненецком автономном округе от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ненецкого автономного округа по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020500149
11 мая 202050+1+2%0149+1
8 мая 202049+1+2%0148+1
7 мая 202048+1+2%0147+1
4 мая 202047+2+4%0146+2
3 мая 202045+11+32%0144+11
1 мая 202034+1+3%0133+1
30 апр 202033+3+10%0132+3
29 апр 202030+1+3%0129+1
28 апр 202029+18+164%0128+18
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ненецком автономном округе по дням

Ненецкий автономный округ и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ненецком автономном округе

Помощь от государства получит только треть малого бизнеса России
Помощь от государства получит только треть малого бизнеса России
lenta.ru
29.04.2020 08:10
Только треть предприятий малого и среднего бизнеса может получить помощь от государства в рамках правительственных программ по поддержке экономики. Среди регионов, предприятия которых могут претендовать на гранты, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (43 процента организаций и индивидуальных предпринимателей).
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
lenta.ru
24.04.2020 10:03
В Ненецком автономном округе выписали пациента, который вылечился от коронавируса. Это был единственный житель региона, у которого диагностировали инфекцию. Коронавирус у мужчины обнаружили после того, как он вернулся из Петербурга 9 апреля. Он лечился в стационаре Ненецкой окружной больницы.
В Ненецком округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19
В Ненецком округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19
РБК
24.04.2020 00:38
«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии
«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии
lenta.ru
23.04.2020 17:56
«Газпром нефть» и группа компаний «КАМАЗ» успешно испытали беспилотные грузовые автомобили на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский п-ов). Совместный проект «Газпром нефти» и «КАМАЗа» был реализован при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
В России остался последний регион без коронавируса
В России остался последний регион без коронавируса
lenta.ru
15.04.2020 10:42
В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай. Ранее коронавируса также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю коронавирусной инфекции.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи
Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи
lenta.ru
15.04.2020 10:31
В России общее число зараженных коронавирусом превысило 24 тысячи в 84 регионах. За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах страны. Впервые диагноз был поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов.
В России осталось два региона без коронавируса
В России осталось два региона без коронавируса
lenta.ru
13.04.2020 12:49
По состоянию на 13 апреля только в двух российских регионах официально не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. В Республике Алтай проведенное тестирование не выявило инфицированных, на Чукотке два подозрения на вирус. В Ненецком округе обнаружен первый пациент с вирусом.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
lenta.ru
13.04.2020 11:04
Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч. Больше всего новых пациентов оказалось в Москве (1355) и Московской области (495). Инфекция распространилась по 82 регионам. Пока ее нет только в трех субъектах: на Чукотке, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе.
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 19:50
Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе. Зараженный умер в Надымской центральной районной больнице. Ему было 47 лет. 7 апреля мужчина почувствовал себя хуже, его подключили к аппарату ИВЛ. Медики не смогли его спасти.
В России осталось только три региона без случаев коронавируса
В России осталось только три региона без случаев коронавируса
lenta.ru
09.04.2020 19:22
Только в трех российских субъектах — Ненецком автономном округе, Республике Алтай и на Чукотке — пока нет коронавируса. 9 апреля инфекция обнаружена в Туве. Вирус в регион из Москвы привез красноярский чиновник. Он жил в селе с семьей из восьми человек, все они заразились.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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