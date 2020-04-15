Заразилось 50

Умерло 0

Выздоровело 1

Болеют сейчас 49

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Ненецком автономном округе, включая Нарьян-Мар, находится 0.02%, 50 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 1 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 49 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Нарьяне-Маре и Ненецком автономном округе График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ненецком автономном округе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Ненецком автономном округе и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Нарьяне-Маре и Ненецком автономном округе от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ненецкого автономного округа по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 50 0 1 — 49 11 мая 2020 50 +1+2% 0 1 ▲ 49+1 8 мая 2020 49 +1+2% 0 1 ▲ 48+1 7 мая 2020 48 +1+2% 0 1 ▲ 47+1 4 мая 2020 47 +2+4% 0 1 ▲ 46+2 3 мая 2020 45 +11+32% 0 1 ▲ 44+11 1 мая 2020 34 +1+3% 0 1 ▲ 33+1 30 апр 2020 33 +3+10% 0 1 ▲ 32+3 29 апр 2020 30 +1+3% 0 1 ▲ 29+1 28 апр 2020 29 +18+164% 0 1 ▲ 28+18 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ненецком автономном округе по дням