Семейные развлекательные экскурсии Невьянска

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Невьянске, цены от 2 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Открыть исторический город знаменитых заводчиков и узнать, как добыча металла повлияла на его жизнь
Начало: В районе Наклонной башни Демидовых
11 июня в 10:30
12 июня в 10:00
4 050 за всё до 5 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Отдохнуть душой в настоящей уральской глубинке и послушать удивительные истории о праведнике Симеоне
Начало: В центре города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:00
2 850 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Экскурсия динамичная, разнообразная и очень интересная. Ольга - замечательный экскурсовод, влюбленный в свой город! Четыре часа пролетели, как одно мгновение,
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    настолько увлекательно Ольга рассказывает, а маленькая группа располагает к живому общению. Гостеприимный город Невьянск с богатой историей и не менее примечательные окрестности. Рекомендуется к посещению.

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Очень хорошая познавательная экскурсия. Ольга-интересный рассказчик, обладающий обширными знаниями и любящий свой город. Рекомендую
  • E
    Elena
    15 мая 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Замечательный гид! Самые позитивные эмоции у всей нашей компании!
  • О
    Ольга
    7 октября 2023
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Наталия, лучший экскурсовод. Очень содержательный и грамотный рассказ. Прекрасный человек
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2023
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    От всей семьи огромная благодарность гиду Наталии - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
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    за внимание и терпение. Наталия учла все наши пожелания и сделала наше путешествие просто волшебным! Будем рекомендовать всем знакомым и друзьям! Наталия, успехов вам и вашему делу

    От всей семьи огромная благодарность гиду Наталии - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудноеОт всей семьи огромная благодарность гиду Наталии - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудноеОт всей семьи огромная благодарность гиду Наталии - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудноеОт всей семьи огромная благодарность гиду Наталии - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное
  • А
    Антон
    21 мая 2023
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Наталия - эрудированный гид, отличный собеседник, отзывчивый человек и аккуратный водитель комфортного автомобиля. Во время поездки мы узнали много нового, интересного, гораздо больше основной тематики.

Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
  2. Из Екатеринбурга - в Невьянск
  3. В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Сколько стоит экскурсия по Невьянску в июне 2024
Сейчас в Невьянске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 2 850 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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