Индивидуальная
3.5 часа
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Открыть исторический город знаменитых заводчиков и узнать, как добыча металла повлияла на его жизнь
Начало: В районе Наклонной башни Демидовых
11 июня в 10:30
12 июня в 10:00
4 050₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Отдохнуть душой в настоящей уральской глубинке и послушать удивительные истории о праведнике Симеоне
Начало: В центре города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:00
2 850₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 июня 2024Экскурсия динамичная, разнообразная и очень интересная. Ольга - замечательный экскурсовод, влюбленный в свой город! Четыре часа пролетели, как одно мгновение,
- ЕЕлена2 июня 2024Очень хорошая познавательная экскурсия. Ольга-интересный рассказчик, обладающий обширными знаниями и любящий свой город. Рекомендую
- EElena15 мая 2024Замечательный гид! Самые позитивные эмоции у всей нашей компании!
- ООльга7 октября 2023Наталия, лучший экскурсовод. Очень содержательный и грамотный рассказ. Прекрасный человек
- ЮЮлия10 сентября 2023От всей семьи огромная благодарность гиду Наталии - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
- ААнтон21 мая 2023Наталия - эрудированный гид, отличный собеседник, отзывчивый человек и аккуратный водитель комфортного автомобиля. Во время поездки мы узнали много нового, интересного, гораздо больше основной тематики.
Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Невьянску в июне 2024
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