Ю Юлия: С огромным удовольствием посетили экскурсию.

Ольга очень подробно, понятно, интересно все рассказала!

Очень всем рекомендуем!!!

М Марина: Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥

Особенно поразил Свято-Николаевский храм. Считаю, что каждый должен познакомится с Невьянской иконой. Маршрут то, что надо. Спасибо большое!

Е Екатерина: Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо Ольге:)

S SVETLANA: Были на экскурсии тремя поколениями: мы с мужем, ребенок и наши родители. Все в полном восторге. Чудесная экскурсия, познавательная и очень разнообразная. Было очень интересно узнать много новых фактов о родных местах. Спасибо Ольге!

А Алёна:

Были с двумя детьми 11 и 7 лет. Старшему прекрасно "зашел" материал. 7летке конечно было скучновато (но мы на нее и не ориентировались при выборе). Интересно, что погуляли не только по Невьянску, а ещё и съездили на карьер и в очень красивую церковь в соседнем селе (сами бы мы туда не забрели, а места очень красивые). В общем, спасибо Ольге за прекрасно и познавательно проведенное время! Отличная очень интересная экскурсия.

Э Элина: Очень понравилась экскурсия. Рекомендую)

Л Лариса: Сегодня, 06.04.25, экскурсовод Ольга провела для нас индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Невьянску. Нам все понравилось - было много интересного и нового для нас исторического материала. После Невьянска мы посетили церковь в Быньгах. Очень душевное, теплое место! Батюшка Виталий предложил нам кофе. Мы не отказались))). После экскурсии осталось приятное послевкусие))). Спасибо за этот день! Будем всем рекомендовать именно этого экскурсовода!

И Ирина: Ольга прекрасный гид, экскурсия отлично организована, точные исторические факты удачно сочетаются с душевными историями.

в вероника: Ольга- большая молодец: чувствуется работа профессионального гида!!!!

К Козловцева: Все прошло отлично. Гид Ольга - просто золото. Спасибо!

О Ольга: Очень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова и посоветовали знакомым. Экскурсовод Ольга-Профессионал своего дела!!!

А Анна: Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Ольга - талантливый экскурсовод, с ней очень интересно и детям, и взрослым. На этой экскурсии мы узнали про историю города Невьянска, про династию Демидовых и про староверов уральских, побывали в селе Быньги в древнем храме, заехали в гончарную лавку Масликова. У нас остались самые теплые впечатления от поездки в Невьянск и от общения с Ольгой.

С Светлана: Великолепная экскурсия, гид Оля рассказывает очень много и интересно. Чувствуется дешевность и любовь к родному краю. Город Невьянск небольшой, но с богатой историей. На все вопросы мы получили ответы. Большое спасибо, мы отлично провели день

Е Елена: Ольга, спасибо огромное! Нам очень понравилось!!! Отдельное спасибо за то, что вы отправили нас в башню! Иначе знакомство с Невьянском не было бы полным)))

Д Дмитрий: Спасибо огромное Ольге! Очень разносторонне, много интересных фактов легенд и пр. Религия, история, технологии. Становление Урала и замечательного города Невьянск!

Рекомендуем!

В Вера: Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод встретила у вокзала на автомобиле. Вся поездка была комфортной. Ольга не только прекрасно владеет материалом, но и очень интересно и структурировано рассказывает. Захотелось продолжить изучать эту тему, настолько было интересно.

Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!

Е Елена:

Ольга замечательный рассказчик, отлично знающий историю своего края! Грамотная речь, чётко спланированная экскурсия, вся информация доступно и ясно излагается! Оля ответила не все интересующие нас дополнительные вопросы! Где-то прошлись, где-то посидели, где-то посмотрели, где-то послушали! 3,5 часа пролетели на одном дыхании, экскурсия совершенно не утомляет!

Содержательно, интересно, разнообразно!

Если хотите не просто увидеть Невьянскую башню, а узнать как на Урале зарождалась горнозаводская промышленность, услышать рассказ о старообраядцах, посмотреть на уникальные Невьянские иконы и узнать, чем они особенны, то однозначно рекомендую эту экскурсию!!! Спасибо огромное Ольге за блестяще организованную экскурсию!!!

Е Елена: Ольга, замечательный экскурсовод, любящая свой город! Очень интересно рассказала про Невьянск, про окрестности, показала такие места, куда самостоятельно бы мы точно не попали. Мы увидели и узнали много нового и интересного благодаря ее экскурсии. Спасибо большое!!!

Г Галина: Экскурсия динамичная, разнообразная и очень интересная. Ольга - замечательный экскурсовод, влюбленный в свой город! Четыре часа пролетели, как одно мгновение, настолько увлекательно Ольга рассказывает, а маленькая группа располагает к живому общению. Гостеприимный город Невьянск с богатой историей и не менее примечательные окрестности. Рекомендуется к посещению.