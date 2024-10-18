читать дальше Сербишино. Очень интересные рассказы как про один храм и его старообрядческие иконы, так и про второй монастырь. А какая там чудесная природа! Такая тишина, такая свежесть! Очень познавательно! Такие прекрасные места есть у нас на Урале

Были на замечательной экскурсии с Ольгой. Сначала был рассказ про сам Невьянск, потом поездка в два села - Быньги и