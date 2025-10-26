Мои заказы

Выездные экскурсии из Невьянска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Невьянске, цены от 570 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
На машине
3 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Невьянск - столица Демидовых
Невьянск, всего в часе от Екатеринбурга, раскрывает тайны Демидовых и золотых приисков. Узнайте о старообрядцах и посетите Наклонную башню
Начало: На набережной «Калейдоскоп времён»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
На машине
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Исследуйте аутентичные уральские селения и их святыни. Путешествие к пещере Симеона, чудотворному роднику и редким иконам оставит неизгладимые впечатления
Начало: В центре города
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4725 ₽ за всё до 15 чел.
Невьянск - дедушка уральских заводов: аудиоэкскурсия
Пешая
2 часа
Аудиогид
Невьянск - дедушка уральских заводов: аудиоэкскурсия
Погрузиться в историю места, где началась горнозаводская цивилизация
Начало: У дома купца Дождева
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
570 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 октября 2025
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    С огромным удовольствием посетили экскурсию.
    Ольга очень подробно, понятно, интересно все рассказала!
    Очень всем рекомендуем!!!
  • М
    Марина
    6 сентября 2025
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥
    Особенно поразил Свято-Николаевский храм. Считаю, что каждый должен познакомится с Невьянской иконой. Маршрут то, что надо. Спасибо большое!
    Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2025
    В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
    Ездили на экскурсию с детьми (10 лет), даже им было интересно. Ольга, видно, что в теме того, о чем рассказывает. Приятный голос, последовательный рассказ, рекомендую 👍
  • Е
    Екатерина
    16 августа 2025
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо Ольге:)
  • S
    SVETLANA
    23 июля 2025
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Были на экскурсии тремя поколениями: мы с мужем, ребенок и наши родители. Все в полном восторге. Чудесная экскурсия, познавательная и очень разнообразная. Было очень интересно узнать много новых фактов о родных местах. Спасибо Ольге!
  • А
    Алёна
    17 июля 2025
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Отличная очень интересная экскурсия.
    Были с двумя детьми 11 и 7 лет. Старшему прекрасно "зашел" материал. 7летке конечно было скучновато (но
    читать дальше

    мы на нее и не ориентировались при выборе). Интересно, что погуляли не только по Невьянску, а ещё и съездили на карьер и в очень красивую церковь в соседнем селе (сами бы мы туда не забрели, а места очень красивые). В общем, спасибо Ольге за прекрасно и познавательно проведенное время!

  • Э
    Элина
    28 июня 2025
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Очень понравилась экскурсия. Рекомендую)
  • Л
    Лариса
    6 апреля 2025
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Сегодня, 06.04.25, экскурсовод Ольга провела для нас индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Невьянску. Нам все понравилось - было много
    читать дальше

    интересного и нового для нас исторического материала. После Невьянска мы посетили церковь в Быньгах. Очень душевное, теплое место! Батюшка Виталий предложил нам кофе. Мы не отказались))). После экскурсии осталось приятное послевкусие))). Спасибо за этот день! Будем всем рекомендовать именно этого экскурсовода!

    Сегодня, 06.04.25, экскурсовод Ольга провела для нас индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Невьянску. Нам всеСегодня, 06.04.25, экскурсовод Ольга провела для нас индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Невьянску. Нам всеСегодня, 06.04.25, экскурсовод Ольга провела для нас индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Невьянску. Нам всеСегодня, 06.04.25, экскурсовод Ольга провела для нас индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Невьянску. Нам всеСегодня, 06.04.25, экскурсовод Ольга провела для нас индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Невьянску. Нам все
  • И
    Ирина
    18 октября 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Ольга прекрасный гид, экскурсия отлично организована, точные исторические факты удачно сочетаются с душевными историями.
  • в
    вероника
    19 сентября 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Ольга- большая молодец: чувствуется работа профессионального гида!!!!
  • К
    Козловцева
    8 сентября 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Все прошло отлично. Гид Ольга - просто золото. Спасибо!
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Очень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова и посоветовали знакомым. Экскурсовод Ольга-Профессионал своего дела!!!
    Очень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова иОчень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова и
  • А
    Анна
    24 августа 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Ольга - талантливый экскурсовод, с ней очень интересно и детям, и взрослым. На этой экскурсии
    читать дальше

    мы узнали про историю города Невьянска, про династию Демидовых и про староверов уральских, побывали в селе Быньги в древнем храме, заехали в гончарную лавку Масликова. У нас остались самые теплые впечатления от поездки в Невьянск и от общения с Ольгой.

  • С
    Светлана
    24 августа 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Великолепная экскурсия, гид Оля рассказывает очень много и интересно. Чувствуется дешевность и любовь к родному краю. Город Невьянск небольшой, но с богатой историей. На все вопросы мы получили ответы. Большое спасибо, мы отлично провели день
    Великолепная экскурсия, гид Оля рассказывает очень много и интересно. Чувствуется дешевность и любовь к родному краюВеликолепная экскурсия, гид Оля рассказывает очень много и интересно. Чувствуется дешевность и любовь к родному краюВеликолепная экскурсия, гид Оля рассказывает очень много и интересно. Чувствуется дешевность и любовь к родному краюВеликолепная экскурсия, гид Оля рассказывает очень много и интересно. Чувствуется дешевность и любовь к родному краю
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Ольга, спасибо огромное! Нам очень понравилось!!! Отдельное спасибо за то, что вы отправили нас в башню! Иначе знакомство с Невьянском не было бы полным)))
  • Д
    Дмитрий
    24 июля 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Спасибо огромное Ольге! Очень разносторонне, много интересных фактов легенд и пр. Религия, история, технологии. Становление Урала и замечательного города Невьянск!
    Рекомендуем!
    Спасибо огромное Ольге! Очень разносторонне, много интересных фактов легенд и пр. Религия, история, технологии. Становление Урала
  • В
    Вера
    19 июля 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод встретила у вокзала на автомобиле. Вся поездка была комфортной. Ольга не только прекрасно владеет материалом, но и очень интересно и структурировано рассказывает. Захотелось продолжить изучать эту тему, настолько было интересно.
    Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!
  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Спасибо огромное Ольге за блестяще организованную экскурсию!!!
    Ольга замечательный рассказчик, отлично знающий историю своего края! Грамотная речь, чётко спланированная экскурсия, вся
    читать дальше

    информация доступно и ясно излагается! Оля ответила не все интересующие нас дополнительные вопросы! Где-то прошлись, где-то посидели, где-то посмотрели, где-то послушали! 3,5 часа пролетели на одном дыхании, экскурсия совершенно не утомляет!
    Содержательно, интересно, разнообразно!
    Если хотите не просто увидеть Невьянскую башню, а узнать как на Урале зарождалась горнозаводская промышленность, услышать рассказ о старообраядцах, посмотреть на уникальные Невьянские иконы и узнать, чем они особенны, то однозначно рекомендую эту экскурсию!!!

  • Ю
    Юлия
    4 июля 2024
    В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
    Были на замечательной экскурсии с Ольгой. Сначала был рассказ про сам Невьянск, потом поездка в два села - Быньги и
    читать дальше

    Сербишино. Очень интересные рассказы как про один храм и его старообрядческие иконы, так и про второй монастырь. А какая там чудесная природа! Такая тишина, такая свежесть! Очень познавательно! Такие прекрасные места есть у нас на Урале

  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
    Ольга, замечательный экскурсовод, любящая свой город! Очень интересно рассказала про Невьянск, про окрестности, показала такие места, куда самостоятельно бы мы точно не попали. Мы увидели и узнали много нового и интересного благодаря ее экскурсии. Спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Невьянске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
  2. В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
  3. Невьянск - дедушка уральских заводов: аудиоэкскурсия
Какие места ещё посмотреть в Невьянске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Наклонная башня
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Невьянску в декабре 2025
Сейчас в Невьянске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 570 до 6200. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Невьянска и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль