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Полезная информация о Невьянске

Что нужно знать о Невьянске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Невьянске
02:1517
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНевьянск
По-английскиNev'yansk
Население города25 900 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота237 м. от уровня моря

Где находится Невьянск на карте

Популярные экскурсии в Невьянске

Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
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В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
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