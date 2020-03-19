Последние новости коронавируса в Нижегородской области на сегодня со статистикой
Заразилось 5087+354
Умерло 32+1
Выздоровело 744+50
Болеют сейчас 4311+303
Летальность 0.63%около 6 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Нижегородской области, включая Нижний Новгород, находится 2.19%, 5087 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 32 умерло, 744 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 4311 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Нижегородской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Нижнем Новгороде и Нижегородской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Нижегородской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
5087+354+7%
32+1+3%
744+50+7%
▲4311+303
11 мая 2020
4733+291+7%
31+2+7%
694+33+5%
▲4008+256
10 мая 2020
4442+262+6%
29+3+12%
661+12+2%
▲3752+247
9 мая 2020
4180+294+8%
26+3+13%
649+139+27%
▲3505+152
8 мая 2020
3886+276+8%
23
510+17+3%
▲3353+259
7 мая 2020
3610+312+9%
23+7+44%
493+71+17%
▲3094+234
6 мая 2020
3298+272+9%
16
422+24+6%
▲2860+248
5 мая 2020
3026+174+6%
16
398+15+4%
▲2612+159
4 мая 2020
2852+157+6%
16
383+37+11%
▲2453+120
3 мая 2020
2695+252+10%
16+2+14%
346+28+9%
▲2333+222
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Нижегородской области по дням
Нижегородская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Нижегородской области
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
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За последние сутки в 83 регионах России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5846), Московской области (918) и Петербурге (375). Также в пятерке Нижегородская (276) и Свердловская (155) области. В остальных регионах страны менее сотни новых случаев за сутки.
За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.
В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Следом идут Дагестан и Татарстан. В остальных субъектах меньше ста новых пациентов с вирусом.
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 85 регионах России. Среди регионов с наибольшим числом новых инфицированных в оперштабе назвали Москву (5948), Московскую область (822) и Санкт-Петербург (295). Также в пятерку антирейтинга входят Нижегородская (252) и Мурманская (238) области.
В Нижегородской области семь населенных пунктов закрыли на карантин. В селе Починки, городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино, городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево, рабочем поселке Мухтолово ввели ограничения из-за возникновения очагов коронавирусной инфекции.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 9623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (5358), Московской области (807), Петербурге (323). Далее идут Нижегородская (320) и Мурманская (143) области.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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