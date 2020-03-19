Заразилось 5087 +354

Умерло 32 +1

Выздоровело 744 +50

Болеют сейчас 4311 +303

Летальность 0.63% около 6 чел. на 1000 заболевших

В Нижегородской области, включая Нижний Новгород, находится 2.19%, 5087 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 32 умерло, 744 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 4311 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Нижегородской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.44 раза в Нижегородской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 6 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Нижегородской области

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Нижнем Новгороде и Нижегородской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Нижегородской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 5087 +354+7% 32 +1+3% 744 +50+7% ▲ 4311+303 11 мая 2020 4733 +291+7% 31 +2+7% 694 +33+5% ▲ 4008+256 10 мая 2020 4442 +262+6% 29 +3+12% 661 +12+2% ▲ 3752+247 9 мая 2020 4180 +294+8% 26 +3+13% 649 +139+27% ▲ 3505+152 8 мая 2020 3886 +276+8% 23 510 +17+3% ▲ 3353+259 7 мая 2020 3610 +312+9% 23 +7+44% 493 +71+17% ▲ 3094+234 6 мая 2020 3298 +272+9% 16 422 +24+6% ▲ 2860+248 5 мая 2020 3026 +174+6% 16 398 +15+4% ▲ 2612+159 4 мая 2020 2852 +157+6% 16 383 +37+11% ▲ 2453+120 3 мая 2020 2695 +252+10% 16 +2+14% 346 +28+9% ▲ 2333+222 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Нижегородской области по дням