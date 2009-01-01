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Автобусная экскурсия Сартаково + Оранки

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Вы отправитесь в край берез и полей — село Сартаково.

Оно расположено в непосредственной близости от Нижнего Новгорода в удивительном по красоте месте.

Это место даже называют — Берёзополье! Это издревле освоенная как славянами, так и угро-финнами, территория нашего края.

Село несколько веков принадлежало дворянской семье Ленивцевых.

В селе была когда то их усадьба — дом, парк 🌳, храм, а рядом святой источник.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия Сартаково + Оранки
Автобусная экскурсия Сартаково + Оранки

Что вы увидите

  • Экскурсия по Соборной площади города Арзамас
  • Посещение Николаевского женского монастыря
  • Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря
  • Посещение Троицкого собора
  • Посещение преображенского собора
  • Прохождение по Святой Канавке Богородицы
  • Поездка на источник
Кто в теремочке живёт?В 2009 в Сартаково был открыт музейно-выставочный центр «Берёзополье», в залах которого разместились с любовью собранные с помощью местных жителей и гостей села старинные вещи — платки, самовары, предметы домашней утвари; есть даже своя сельская картинная галерея. Экскурсия ⛳ в музейно-выставочный комплекс «Берёзополье» — это экскурсия в большой красивый деревянный терем, который находится рядом с источником.
Источник бьет в освященной часовне. Территория вокруг источника ухожена и, по сути, это этнографический музей 🖼 (колодец, телега, маленький пруд с утками). Всё это значительно изменило облик села и жизнь местных жителей.
На территории Березополья проводятся этнографические праздники, гулянья, различные мастер-классы, интерактивные программы и многое другое. А посетителей ждет хорошее настроение, познавательное времяпрепровождение и отдых на природе. Оранский мужской монастырьПосле экскурсии 🧭 в Сартаково вы отправитесь в село Оранки, где располагается Оранский мужской монастырь. Оранский Богородицкий мужской монастырь был основан в 1634 г. помещиком Пётром Андреевичем Глядковым. Будучи в Москве, он исцелился. Через несколько лет Глядков получил во сне указание построить храм. Отправившись на поиски, Пётр в непроходимой чаще леса набрел на место, над которым стояло сияние. Это была Словенская гора. Вскоре здесь был воздвигнут храм, в котором и была поставлена икона Богоматери, получившая наименование Оранской, по названию места — Орано поле.
Посещение этого монастыря будет интересно как светским, так и религиозным людям. Первые увидят замечательное архитектурное сооружение XVII века, вторые смогут прикоснуться к главной святыни монастыря – Оранской иконе Божией матери и окунуться в историю 📖 основания храма.
9:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Сартаково.
16:00 — ориентировочное возвращение в Нижний Новгород (пл. Ленина)Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Продолжительность экскурсии — 7 часов, рекомендуем взять с собой сух. паёк и воду в дорогу.
Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Автобусная экскурсия Сартаково + Оранки
Автобусная экскурсия Сартаково + Оранки
Автобусная экскурсия Сартаково + Оранки
Автобусная экскурсия Сартаково + Оранки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
Турфирма «.
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