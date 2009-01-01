Кто в теремочке живёт?В 2009 в Сартаково был открыт музейно-выставочный центр «Берёзополье», в залах которого разместились с любовью собранные с помощью местных жителей и гостей села старинные вещи — платки, самовары, предметы домашней утвари; есть даже своя сельская картинная галерея. Экскурсия ⛳ в музейно-выставочный комплекс «Берёзополье» — это экскурсия в большой красивый деревянный терем, который находится рядом с источником.

Источник бьет в освященной часовне. Территория вокруг источника ухожена и, по сути, это этнографический музей 🖼 (колодец, телега, маленький пруд с утками). Всё это значительно изменило облик села и жизнь местных жителей.

На территории Березополья проводятся этнографические праздники, гулянья, различные мастер-классы, интерактивные программы и многое другое. А посетителей ждет хорошее настроение, познавательное времяпрепровождение и отдых на природе. Оранский мужской монастырьПосле экскурсии 🧭 в Сартаково вы отправитесь в село Оранки, где располагается Оранский мужской монастырь. Оранский Богородицкий мужской монастырь был основан в 1634 г. помещиком Пётром Андреевичем Глядковым. Будучи в Москве, он исцелился. Через несколько лет Глядков получил во сне указание построить храм. Отправившись на поиски, Пётр в непроходимой чаще леса набрел на место, над которым стояло сияние. Это была Словенская гора. Вскоре здесь был воздвигнут храм, в котором и была поставлена икона Богоматери, получившая наименование Оранской, по названию места — Орано поле.

Посещение этого монастыря будет интересно как светским, так и религиозным людям. Первые увидят замечательное архитектурное сооружение XVII века, вторые смогут прикоснуться к главной святыни монастыря – Оранской иконе Божией матери и окунуться в историю 📖 основания храма.

9:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Сартаково.

16:00 — ориентировочное возвращение в Нижний Новгород (пл. Ленина)Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;