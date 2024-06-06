Религиозные экскурсии по святым местам Нижнего Новгорода

Найдено 112 экскурсий в категории «Святые места» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
«Зайдете в Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и в Преображенский храм»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
738 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
По Нижнему Новгороду на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
201 отзыв
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
«А также посетите старинный нижегородский кремль, рассмотрите величественный собор Александра Невского и знаменитую церковь собора Пресвятой Богородицы, выдержанную в эстетике «строгановского барокко»»
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000 за всё до 6 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Колокольня Спасо-Преображенского собора»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Нижегородский кремль: факты и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
107 отзывов
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
«Кроме того, насладитесь панорамой знаменитой нижегородской Стрелки у слияния Оки и Волги и посетите Михайло-Архангельский собор — старейший сохранившийся храм Нижнего Новгорода, где покоится прах Кузьмы Минина, национального героя страны»
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Лестница «восьмеркой» и барочная Рождественская церковь»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
«А в храме Михаила Архангела увидим гробницу Кузьмы Минина: вы вспомните Смутное время, услышите о народных ополчениях в те времена и поймете, почему именно нижегородское оказалось удачным»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288 за всё до 4 чел.
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
«Вы осмотрите фасад великолепного дворца Рукавишникова, увидите старинную Соборную мечеть и радиолабораторию, открытую знаменитым Бонч-Бруевичем»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
«Перед вами предстанет единственный сохранившийся храм кремля (остальные снесены или новоделы) — собор Архангела Михаила 17 века»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
«Спустимся к Рождественской улице и, конечно, не пропустим одноименную церковь»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
«Мы побываем в уникальном по конструкции, самом большом храме в Поволжье — соборе Александра Невского»
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Легендарный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
51 отзыв
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
«Вы посетите все знаковые места старинного города: Святое озеро, Городецкий вал, белоснежный Феодоровский монастырь и живописную набережную Волги»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
«Величественный Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь погрузит вас в атмосферу благодати, которую здесь ощущают и религиозные, и светские люди»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
«Оцените единственную в мире кирпичную церковь, построенную по принципам деревянного зодчества, и впечатлитесь старинным комплексом Вознесенского Печерского монастыря»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
«Собор Александра Невского — один из самых высоких русских храмов, украшенный резным липовым иконостасом высотой с 7-этажный дом»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270 за всё до 9 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
«Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
«Вы побываете в старейшем храме города — соборе Михаила Архангела XVII века — и увидите гробницу Козьмы Минина»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Также вы обязательно познакомитесь со старейшим храмом города — Михайло-Архангельским собором»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«В Крутом переулке мы покажем белокаменные жилые палаты и храм XVII века»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
«Вы посетите величественный собор Александра Невского и самую красивую церковь Нижнего Новгорода — Рождественскую»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви
Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида
«Увидите комплекс храмов 17 века, возведенный знаменитым Антипой Константиновым, и посетите место, где изначально находился монастырь»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
«Раскроете историю Печерского монастыря, рассмотрите дом детства Максима Горького, сравните местные мосты и оцените здания в стиле советского конструктивизма»
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Тёмная сторона Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300 за всё до 10 чел.
Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
Индивидуальная
12 часов
35 отзывов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
«Троицкий собор — главный храм монастыря, где вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и к его любимой иконе Умиления»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Светлояр. В поисках Китеж-града
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
«Село Владимирское Также мы можем посетить достопримечательности села Владимирское — музеи, центр детского творчества и деревянный храм, которому уже далеко за 200 лет, а ещё пройти мастер-класс по сотворению народной куклы или рубке ложки»
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
«Кроме того, зайдете в единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела и увидите гробницу Кузьмы Минина»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород с нуля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
«Кроме того, вы увидите одну из самых древних и красивых обителей нижегородской земли — Вознесенский Печерский мужской монастырь, основанный в 1328 году»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
В древний Городец
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
«Посетим Федоровский монастырь, в котором, по преданию, скончался Александр Невский при своем возвращении из Золотой Орды»
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
«Увидите самолет, совершивший первый беспосадочный рейс через Северный полюс, старейший храм области и деревянную застройку 19 века»
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
«О том как жили и работали люди в этих местах, как «поташили» лес и точили «горянщину»По дороге мы посетим маленький монастырь, приютившийся на левом бергу реки Керженец»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
«Вы проедете по главным достопримечательностям Нижнего, посетите два храма и погуляете по нарядной Рождественской улице»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
«Вы полюбуетесь церковью Вознесения Господня и узнаете, почему ее называют «ильинская свеча»»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«Вы успеете посетить важные памятники и увидеть реликвии старинных храмов»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«Барочную Соборную церковь Пресвятой Богородицы (снаружи и внутри)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
«Из окна автобуса вы полюбуетесь ансамблем Благовещенского мужского монастыря с его символом — ангелом трубящим»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Вы увидите с высоты огни мостов, стрелку Оки и Волги, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
176 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
«Вы прогуляетесь по его купеческим улицам, навестите Никольский женский монастырь, а в летнее время сможете заглянуть в Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Неизведанный Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Неизведанный Нижний Новгород
Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны
Начало: В районе Сормово
«Вы также увидите нарядный кирпичный Спасо-Преображенский собор, а еще найдете памятник пятаку»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес
Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город
Начало: На улице Добролюбова
«Исследуя их жизненный путь и религиозный опыт, вы убедитесь, что память о них незримо витает среди улиц и домов, оберегая, наставляя и давая мир верующим»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600 за всё до 5 чел.
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Михаило-Архангельский собор — редкий образец шатрового храма»
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350 за человека
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
«Проедем всю старинную, богатую памятниками архитектуры улицу Рождественскую и Благовещенский монастырь»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
5 100 за всё до 6 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
«А у Рождественской (Строгановской) церкви узнаете, почему этот храм прогневал самого Петра I»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 50 чел.
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
«С борта корабля вам откроется панорамный вид на город, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу и Вознесенский Печерский монастырь»
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300 за человека
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
«Мы прогуляемся по ухоженной территории монастыря, зайдем в Феодоровский собор и погрузимся в историю одной из самых почитаемых богородичных икон страны»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
Прогулка по главному историческому кварталу Нижнего Новгорода с журналистом
Начало: Парк им. Кулибина, улица Максима Горького
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.

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  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
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    краю!!! Мы полюбили Ваши места благодаря Вам!!! Огромное спасибо!!! Имея большой опыт поездок, мы говорим Вам, Вы лучший!!! Удачи Вам и всего самого самого доброго!!!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать
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    ее. Станислав потрясающий рассказчик и собеседник. Может поддержать любую тему для разговора, при этом в случае отвлечения внимания деликатно и с юмором вернуть группу в экскурсионное русло. Потрясающая подача информации, рассказ наполнен интересными и необычными фактами. Экскурсия проходит на удобном авто. Оценка работы Станислава 10 из 10! Рекомендую.

  • К
    Кира
    3 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!
  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Святые места»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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