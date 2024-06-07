🚌 На автобусе Групповая 12 часов 27 отзывов В тренде Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса Начало: На площади Ленина «Вы побываете на Соборной площади и осмотрите изнутри Николаевский женский монастырь» 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 738 отзывов Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: около Кремля «Кроме того, вас ждут Кремль, древние храмы, прекрасные набережные старого города и эксклюзивные спальные районы советского мегаполиса» от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 201 отзыв Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом «А также посетите старинный нижегородский кремль, рассмотрите величественный собор Александра Невского и знаменитую церковь собора Пресвятой Богородицы, выдержанную в эстетике «строгановского барокко»» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 440 отзывов Популярное предложение Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям Начало: На площади Минина и Пожарского «Колокольня Спасо-Преображенского собора» 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 107 отзывов Нижегородский кремль: факты и мифы Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны Начало: На площади Минина «Кроме того, насладитесь панорамой знаменитой нижегородской Стрелки у слияния Оки и Волги и посетите Михайло-Архангельский собор — старейший сохранившийся храм Нижнего Новгорода, где покоится прах Кузьмы Минина, национального героя страны» 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12 «Следующей нашей остановкой станет одна из красивейших смотровых площадок России — набережная Федоровского, где я расскажу историю Стрелки Оки и Волги и собора Александра Невского» 6 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 153 отзыва Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии Начало: На площади Минина и Пожарского «А в храме Михаила Архангела увидим гробницу Кузьмы Минина: вы вспомните Смутное время, услышите о народных ополчениях в те времена и поймете, почему именно нижегородское оказалось удачным» 8 288 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 58 отзывов 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... «Вы осмотрите фасад великолепного дворца Рукавишникова, увидите старинную Соборную мечеть и радиолабораторию, открытую знаменитым Бонч-Бруевичем» от 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 181 отзыв Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б... «Перед вами предстанет единственный сохранившийся храм кремля (остальные снесены или новоделы) — собор Архангела Михаила 17 века» от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская «Спустимся к Рождественской улице и, конечно, не пропустим одноименную церковь» от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 357 отзывов История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол... «Посетим, пожалуй, самую красивую в городе церковь Собора Пресвятой Богородицы на улице Рождественской, построенную промышленником Григорием Строгановым в конце 17 — начале 18 века» 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 51 отзыв Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... «Вы посетите все знаковые места старинного города: Святое озеро, Городецкий вал, белоснежный Феодоровский монастырь и живописную набережную Волги» от 12 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 42 отзыва Популярное предложение Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго... «Вы осмотрите Троицкий храм, где находятся мощи святого Серафима Саровского, и узнаете о жизни особо почитаемого в России старца» от 17 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 107 отзывов Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами «Прикоснетесь к остаткам подъемного моста 16 века, оцените шедевр русского шатрового зодчества — Михайло-Архангельский собор — и вспомните историю освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода «Собор Александра Невского — один из самых высоких русских храмов, украшенный резным липовым иконостасом высотой с 7-этажный дом» от 8 270 ₽ за всё до 9 чел.

Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде «Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека» 10 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас Начало: У памятника Минину «Вы побываете в старейшем храме города — соборе Михаила Архангела XVII века — и увидите гробницу Козьмы Минина» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать Начало: На пл. Минина и Пожарского «Также вы обязательно познакомитесь со старейшим храмом города — Михайло-Архангельским собором» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 201 отзыв Популярное предложение Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом «А в районе Нижегородской ярмарки объясним суть поговорки «К Макарию съездить, два дела сделать: поторговать и попировать», посетим кафедральный собор Александра Невского и рассмотрим удивительные железные строения Пакгаузы» 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры «Вы посетите величественный собор Александра Невского и самую красивую церковь Нижнего Новгорода — Рождественскую» от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида «Увидите комплекс храмов 17 века, возведенный знаменитым Антипой Константиновым, и посетите место, где изначально находился монастырь» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом «Раскроете историю Печерского монастыря, рассмотрите дом детства Максима Горького, сравните местные мосты и оцените здания в стиле советского конструктивизма» 9 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 70 отзывов Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Пл. Минина «Темные истории города откроются вам около стен и башни Кремля, церквей Михаила Архангела и Иоанна Предтечи, Дворца губернатора и на улице Рождественской» 5 300 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 12 часов 35 отзывов Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути Начало: Площадь горького «Троицкий собор — главный храм монастыря, где вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и к его любимой иконе Умиления» 9 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Светлояр. В поисках Китеж-града Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру «Село Владимирское Также мы можем посетить достопримечательности села Владимирское — музеи, центр детского творчества и деревянный храм, которому уже далеко за 200 лет, а ещё пройти мастер-класс по сотворению народной куклы или рубке ложки» от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 67 отзывов Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ... «Кроме того, зайдете в единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела и увидите гробницу Кузьмы Минина» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Нижний Новгород с нуля Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии «Вы полюбуетесь кафедральным собором Александра Невского, видом на Стрелку и грандиозной Чкаловской лестницей, возведенной во время войны пленными немцами» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции «Познакомимся с историей старообрядчества на примере городецких памятников истории и культуры («Австрийская» и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н» 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах Начало: По договоренности с туристом «Здесь вы осмотрите храмы старого уездного города, в том числе, древнейшую церковь в регионе, сооруженную по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, — Никольскую» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж «А также о церковном расколе, борьбе властей со старой верой, скитах на реке Керженец и суровых раскольниках «кержаках»» 24 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 30 отзывов Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская» «Вы побываете на территории Нижегородской ярмарки и посетите собор Александра Невского» Расписание: в воскресенье в 10:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц «Вы полюбуетесь церковью Вознесения Господня и узнаете, почему ее называют «ильинская свеча»» 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 512 отзывов Историческое путешествие по Нижнему Новгороду Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии Начало: На ул. Большая Покровская «Затем вы посетите собор Александра Невского и собор Пресвятой Богородицы в стиле барокко, где сможете приложиться к святыням, в том числе старинной иконе Николая Чудотворца» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 131 отзыв Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина «Новоярморочный собор Александра Невского» 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 191 отзыв Популярное предложение Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании Начало: ул. Большая Покровская д1 «Прогулка по «Арбату» и фото-паузы у кремля и Рождественской церкви» Расписание: ежедневно в 19:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 54 отзыва Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего» Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице Начало: У скульптуры Городовому «Вы увидите с высоты огни мостов, стрелку Оки и Волги, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим» 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 176 отзывов Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость Начало: На площади Ленина «Вы прогуляетесь по его купеческим улицам, навестите Никольский женский монастырь, а в летнее время сможете заглянуть в Воскресенский собор и приложиться к Животворящему кресту» 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Неизведанный Нижний Новгород Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны Начало: В районе Сормово «Вы также увидите нарядный кирпичный Спасо-Преображенский собор, а еще найдете памятник пятаку» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город Начало: На улице Добролюбова 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 7 отзывов Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе Начало: На пл. Минина и Пожарского «Михаило-Архангельский собор — редкий образец шатрового храма» 1 350 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной» Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами Начало: Остановка «Речной вокзал» «Проедем всю старинную, богатую памятниками архитектуры улицу Рождественскую и Благовещенский монастырь» 5 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам Начало: На Большой Покровской «А у Рождественской (Строгановской) церкви узнаете, почему этот храм прогневал самого Петра I» 5 500 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 8 отзывов Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды Начало: На пл. Народного Единства «Полюбуетесь Строгановской и Рождественской церквями с деревянной резьбой, увидите памятник крупнейшему коррупционному скандалу 17 века, здание Соляной биржи и многое другое» 1 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 47 отзывов Популярное предложение Автобусная экскурсия «Самобытный Городец» Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества Начало: На площади Ленина «Мы прогуляемся по ухоженной территории монастыря, зайдем в Феодоровский собор и погрузимся в историю одной из самых почитаемых богородичных икон страны» Расписание: в среду и воскресенье в 09:00 2 400 ₽ за человека