Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде

Петр К.
Петр К. – Гид из Нижнего Новгорода
Город 🏙️ покажется вам таким, каким его не увидят туристы других групп.

Вы увидите деревянные памятники, обустроившие жизнь горожан в духе экопоселений подобно старой Москве, состоявшей из городских поместий.

Мы раскроем загадки и закономерности истории 📖 улицы Славянской, узнаем о творчестве писателей, живших на нижегородской земле, побываем на месте особняка начальника Нижегородского острога – главной пересыльной тюрьмы сибирской каторги.

Вас ждут необычные видовые обзоры и «место силы» – дорюриковичский город 🏙️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Однодневная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде

Что вы увидите

  • Квартал деревянного зодчества на улицах Славянской, Новой, Короленко (квартал у церкви Трех Святителей)
  • Площадь Пяти углов
  • Место городской усадьбы Миловского – начальника Нижегородского острога
  • Панорамный вид на Заречную часть Нижнего Новгорода с горы Сокол
  • «Ярилина гора» – район компактного расположения соборов сразу нескольких конфессий
Город 🏙️ покажется вам таким, каким его не увидят туристы других групп. Вы увидите деревянные памятники, обустроившие жизнь горожан в духе экопоселений подобно старой Москве, состоявшей из городских поместий. Мы раскроем загадки и закономерности истории 📖 улицы Славянской, узнаем о творчестве писателей, живших на нижегородской земле, побываем на месте особняка начальника Нижегородского острога – главной пересыльной тюрьмы сибирской каторги. Вас ждут необычные видовые обзоры и «место силы» – дорюриковичский город 🏙️.
Начало
🚩 Площадь Максима Горького, 6, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Площадь Максима Горького, Нижний Новгород
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Петр К.
Петр К.
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Петр К. проводит ещё 2 экскурсии

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