Квартал деревянного зодчества на улицах Славянской, Новой, Короленко (квартал у церкви Трех Святителей)
Площадь Пяти углов
Место городской усадьбы Миловского – начальника Нижегородского острога
Панорамный вид на Заречную часть Нижнего Новгорода с горы Сокол
«Ярилина гора» – район компактного расположения соборов сразу нескольких конфессий
Город 🏙️ покажется вам таким, каким его не увидят туристы других групп. Вы увидите деревянные памятники, обустроившие жизнь горожан в духе экопоселений подобно старой Москве, состоявшей из городских поместий. Мы раскроем загадки и закономерности истории 📖 улицы Славянской, узнаем о творчестве писателей, живших на нижегородской земле, побываем на месте особняка начальника Нижегородского острога – главной пересыльной тюрьмы сибирской каторги. Вас ждут необычные видовые обзоры и «место силы» – дорюриковичский город 🏙️.
Начало
🚩 Площадь Максима Горького, 6, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Площадь Максима Горького, Нижний Новгород
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.