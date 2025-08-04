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Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде

Индивидуальная экскурсия по творчеству писателей, живших на нижегородской земле
Город покажется вам таким, каким его не увидят туристы других групп.

Вы увидите деревянные памятники, обустроившие жизнь горожан в духе экопоселений подобно старой Москве, состоявшей из городских поместий.
4.9
10 отзывов
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде
Деревянное зодчество и дорюриковичское городище прямо в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Откройте для себя улицу Славянскую

На нашей экскурсии мы отправимся в увлекательное путешествие по улице Славянской. Это место наполнено загадками, которые мы раскроем вместе, погружаясь в богатую историю.

Творчество писателей

Мы узнаем о жизни и творчестве таких талантливых писателей, которые внесли свой вклад в культуру Нижегородской земли. Их истории и произведения вдохновляют и впечатляют, оставляя глубокий след.

Исторические места

Вы посетите особняк начальника Нижегородского острога, который раньше служил главной пересыльной тюрьмой для сибирской каторги. Это место интересно не только своей архитектурой, но и богатой историей.

Незабываемые виды

Экскурсия порадует вас необычными видовыми обзорами. Мы полюбуемся красивыми панорамами и откроем для себя «места силы», среди которых будет дорюриковичский город – символ глубокой истории и культурного наследия.

Присоединяйтесь к нам, чтобы ощутить дух времени и погрузиться в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода!

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Квартал деревянного зодчества на улицах Славянской, Новой, Короленко (квартал у церкви Трех Святителей)
  • Площадь Пяти углов
  • Место городской усадьбы Миловского - начальника Нижегородского острога
  • Панорамный вид на Заречную часть Нижнего Новгорода с горы Сокол
  • «Ярилина гора» - район компактного расположения соборов сразу нескольких конфессий
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Максима Горького, 6, Нижний Новгород
Завершение: Площадь Максима Горького, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия по деревянному зодчеству оставила очень положительное впечатление: видна большая исследовательская работа автора. Пётр с любовью и увлечением поведал об исторической части города рядом с улицей Белинского, где сохранились старые
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деревянные здания. Большое внимание уделялось и истории города, и особенностям его развития на примере отдельных зданий и достопримечательностей. Маршрут в первую очередь понравился тем, что идёт не по стандартным "видовым" местам, позволяя прикоснуться к более "бытовой","житейской" истории Нижнего Новгорода. Экскурсия интересна, впрочем, и тем, что внимание уделялось и более современным зданиям. В общем, если есть желание взглянуть на город с другой стороны и углубиться в историю Нижнего Новгорода, очень рекомендую ознакомиться с этим маршрутом!

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Д
Если вы хотите почувствовать атмосферу былых времён, немного понять этот город и людей, которые его творили, то компания Петра - для вас. Вы заглянете в такие уголки, куда туристы не заглядывают, увидите места / события под неожиданным и интересным ракурсом. Но лучше до этой экскурсии иметь общее представление о городе и его истории, тогда она будет логичным и интересным дополнением.
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Н
Хорошая экскурсия по классным улочкам, на которые сам не факт, что подумал бы зайти.
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И
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Ш
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Е
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