Петр К. – Гид из Нижнего Новгорода

Город 🏙️ покажется вам таким, каким его не увидят туристы других групп.



Вы увидите деревянные памятники, обустроившие жизнь горожан в духе экопоселений подобно старой Москве, состоявшей из городских поместий.



Мы раскроем загадки и закономерности истории 📖 улицы Славянской, узнаем о творчестве писателей, живших на нижегородской земле, побываем на месте особняка начальника Нижегородского острога – главной пересыльной тюрьмы сибирской каторги.



Вас ждут необычные видовые обзоры и «место силы» – дорюриковичский город 🏙️.