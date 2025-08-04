Город покажется вам таким, каким его не увидят туристы других групп. Вы увидите деревянные памятники, обустроившие жизнь горожан в духе экопоселений подобно старой Москве, состоявшей из городских поместий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Откройте для себя улицу Славянскую

На нашей экскурсии мы отправимся в увлекательное путешествие по улице Славянской. Это место наполнено загадками, которые мы раскроем вместе, погружаясь в богатую историю.

Творчество писателей

Мы узнаем о жизни и творчестве таких талантливых писателей, которые внесли свой вклад в культуру Нижегородской земли. Их истории и произведения вдохновляют и впечатляют, оставляя глубокий след.

Исторические места

Вы посетите особняк начальника Нижегородского острога, который раньше служил главной пересыльной тюрьмой для сибирской каторги. Это место интересно не только своей архитектурой, но и богатой историей.

Незабываемые виды

Экскурсия порадует вас необычными видовыми обзорами. Мы полюбуемся красивыми панорамами и откроем для себя «места силы», среди которых будет дорюриковичский город – символ глубокой истории и культурного наследия.

Присоединяйтесь к нам, чтобы ощутить дух времени и погрузиться в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода!