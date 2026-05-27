Обзорная экскурсия по исторической части Городца. Вы пройдёте по центральным улицам этого яркого сказочного городка. Полюбуетесь деревянными домиками с кружевными наличниками и узнаете, какую роль сыграл в его становлении Андрей Александрович Невский.
Феодоровский монастырь. Мы прогуляемся по ухоженной территории монастыря, зайдём в Феодоровский собор и погрузимся в историю одной из самых почитаемых богородичных икон страны.
Музей «Терем русского самовара». Вы узнаете, сколько стоил самовар в 18-19 веках, почему его стремилась иметь каждая русская семья и какие традиции с ним связаны. Увидите несколько сотен разных самоваров и раскроете, кому принадлежит эта богатая коллекция.
Музей деревянного зодчества «Город Мастеров». Я покажу вам роскошный княжеский терем, дома зажиточных купцов и скромные крестьянские избы. А ещё мы заглянем в мастерские, посвящённые народным промыслам Городецкого района: лозоплетению, росписи и гончарному делу.
Организационные детали
В стоимость включены: транспорт, билеты в Феодоровский монастырь, музеи «Терем русского самовара» и «Город Мастеров»
Дополнительные расходы (по желанию): обед — 700 ₽/чел.
Домашние питомцы на экскурсию не допускаются
в среду и воскресенье в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 20599 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кошелева
Дата посещения: 27 мая 2026
Городец очень милый ,самобытный городок с большой историей . А с таким прекрасным экскурсоводом Маргаритой поездка оказалась очень познавательной , интересной,душевной. Спасибо организатору Анне , водителю Николаю и Маргарите .
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Ю
Юлия
Очень достойная экскурсия. Четкая и грамотная организация, интересная информация по пути следования. Гид Маргарита настоящий профессионал и очень интересный и чуткий человек. Красивая грамотная речь, доброжелательная атмосфера и увлекательный рассказ читать дальшеуменьшить
- это то, что позволило насладиться чудесным и милым Городцом в полной мере. А ещё Маргарита очаровала своим рассказом о Нижнем Новгороде и я, благодаря этому, поняла и почувствовала его лучше и полюбила всей душой! Спасибо
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Ю
Юлия
в целом хорошая экскурсия для общего развития. отличный тайминг, все вовремя, хороший, комфортабельный автобус и аккуратный водитель, очень общиреотный кстати:) гид Галина приятно преподносит информацию, практически весь маршрут до Городца читать дальшеуменьшить
что-то рассказывала, было интересно. в городе мастеров немного испортило впечатление отсутствие электричества, соотвественно невозможно было внимательно рассмотреть все экспонаты. музей самоваров поражает своей коллекцией, а гид от музея шикарная женщина - и стихи прочитала и романс исполнила. снимаю звезду за обед, вот по честному, жалко потраченных 700 р с человека. если коротко - далеко, мало, прям неприлично мало и сомнительно на вкус, как столовка. поэтому просто не советую брать обед, а взять перекус и спокойно погулять по городу.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за ваш подробный и честный отзыв. Нам очень приятно, что в целом экскурсия вам понравилась. Рады, что вы читать дальшеуменьшить
оценили комфортабельный автобус, работу водителя и тайминг. Отдельное спасибо за добрые слова в адрес гида Галины — ей будет приятно, что вам было интересно слушать её в дороге. Что касается музея «Город мастеров» — приносим извинения за отсутствие электричества. Это была форс-мажорная ситуация, не зависящая от нас и от музея. Обычно там всё освещено, и экспонаты можно разглядеть в деталях. Нам очень жаль, что обед вас разочаровал. Спасибо, что написали об этом честно — это важно для нас. Мы обязательно пересмотрим сотрудничество с этой точкой питания либо предложим альтернативу. Мы учтём все замечания и постараемся стать лучше. Будем рады видеть вас снова на других наших маршрутах!
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Алена
Очень хочется отметить изумительного экскурсовода Маргариту! Пожалуй, лучший экскурсовод, которого встречала. Прекрасная дикция, великолепная речь, приятный голос, умение красиво и интересно рассказывать, увлекая интонацией и доступной подачей материала при высоком читать дальшеуменьшить
профессиональном его знании. Вежливость, предупредительность, увлеченность своим делом - выше всяких похвал! Поездка в Городец останется в памяти на всю жизнь благодаря такому сопровождению. Также хочется отметить добрым словом замечательных экскурсоводов - Ольгу из музея самовара, словно сошедшую с полотен Кустодиева красавицу-купчиху, приятную, обаятельную, буквально созданную для этого музея, и молодого экскурсовода из Города мастеров (имя этой девушки не знаю). Поездка стала особенной благодаря этим трем рассказчицам. Большое спасибо!
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О
Ольга
Хочу оставить отзыв об экскурсии "Самобытный Городец". Мне экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита интересно преподнесла материал. В свободное время в Городце я посетила музей графини Паниной, который мне очень понравился. читать дальшеуменьшить
Всем рекомендую посетить. А музей "Терем русского самовара" - просто чудо и сама экскурсия по музею замечательная. Интересные сведения получили рядом с Феодоровским монастырем, зашли в храм. В "Городе мастеров" было познавательно и интересно. Автобус комфортабельный. Большое спасибо за экскурсию. С уважением, Ольга Ивановна.
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Илья
Очень понравилась гид Маргарита, спасибо ей за отличную экскурсию. Автобус комфортный, маршрут интересный. Рекомендую данную экскурсию в Городец. Идеально, если хочешь посмотреть этот город и накупить сувениров, но времени не много и ехать самому туда лень.
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