Вы отправитесь на комфортабельном автобусе в старинный Городец. Рассмотрите каменные купеческие дома и деревянные избы с затейливыми резными ставнями и наличниками. Познакомитесь с местными ремёслами, зайдёте в «Терем русского самовара» и в знаменитый Феодоровский монастырь.

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Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по исторической части Городца. Вы пройдёте по центральным улицам этого яркого сказочного городка. Полюбуетесь деревянными домиками с кружевными наличниками и узнаете, какую роль сыграл в его становлении Андрей Александрович Невский.

Феодоровский монастырь. Мы прогуляемся по ухоженной территории монастыря, зайдём в Феодоровский собор и погрузимся в историю одной из самых почитаемых богородичных икон страны.

Музей «Терем русского самовара». Вы узнаете, сколько стоил самовар в 18-19 веках, почему его стремилась иметь каждая русская семья и какие традиции с ним связаны. Увидите несколько сотен разных самоваров и раскроете, кому принадлежит эта богатая коллекция.

Музей деревянного зодчества «Город Мастеров». Я покажу вам роскошный княжеский терем, дома зажиточных купцов и скромные крестьянские избы. А ещё мы заглянем в мастерские, посвящённые народным промыслам Городецкого района: лозоплетению, росписи и гончарному делу.

Организационные детали