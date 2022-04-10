Что вас ожидает

Прогулка по Городцу. Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка. Полюбуетесь с высоты волжскими просторами и оцените памятник Александру Невскому на набережной.

Феодоровский монастырь. Мы прогуляемся по ухоженной территории монастыря, зайдем в Феодоровский собор и погрузимся в историю одной из самых почитаемых богородичных икон страны.

Музей «Терем русского самовара». Вы узнаете, сколько стоил самовар в 18-19 веках, почему его стремилась иметь каждая русская семья и какие традиции с ним связаны. Увидите несколько сотен разных самоваров и раскроете, кому принадлежит эта богатая коллекция.

Музей деревянного зодчества «Город Мастеров». Я покажу вам роскошный княжеский терем, дома зажиточных купцов и скромные крестьянские избы. А еще мы заглянем в мастерские, посвященные народным промыслам Городецкого района: лозоплетению, росписи и гончарному делу.

Чаепитие. По желанию вы продегустируете ароматный Иван-чай с местными пряниками и сладостями.

Музей «Дом графини Паниной». Вы ощутите дух старинной усадьбы, увидите патефоны, граммофоны, шкатулки, рукописные книги и собрание традиционного русского костюма.

Организационные детали