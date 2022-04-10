Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»

Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества

Групповая
В группе до 40 человек вы отправитесь на комфортабельном автобусе в старинный Городец.

Рассмотрите каменные купеческие дома и деревянные избы с затейливыми резными ставнями и наличниками.

Познакомитесь с местными ремеслами, зайдете в «Терем русского самовара» и в знаменитый Феодоровский монастырь.
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
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Что вас ожидает

Прогулка по Городцу. Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка. Полюбуетесь с высоты волжскими просторами и оцените памятник Александру Невскому на набережной.

Феодоровский монастырь. Мы прогуляемся по ухоженной территории монастыря, зайдем в Феодоровский собор и погрузимся в историю одной из самых почитаемых богородичных икон страны.

Музей «Терем русского самовара». Вы узнаете, сколько стоил самовар в 18-19 веках, почему его стремилась иметь каждая русская семья и какие традиции с ним связаны. Увидите несколько сотен разных самоваров и раскроете, кому принадлежит эта богатая коллекция.

Музей деревянного зодчества «Город Мастеров». Я покажу вам роскошный княжеский терем, дома зажиточных купцов и скромные крестьянские избы. А еще мы заглянем в мастерские, посвященные народным промыслам Городецкого района: лозоплетению, росписи и гончарному делу.

Чаепитие. По желанию вы продегустируете ароматный Иван-чай с местными пряниками и сладостями.

Музей «Дом графини Паниной». Вы ощутите дух старинной усадьбы, увидите патефоны, граммофоны, шкатулки, рукописные книги и собрание традиционного русского костюма.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
  • В стоимость включены: транспорт, обед, билеты в Феодоровский монастырь, музеи «Терем русского самовара» и «Город Мастеров»
  • Дополнительные расходы (по желанию): чаепитие — 100 руб. с человека, «Дом графини Паниной» — 120 руб. взрослые и 80 руб. льготные

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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