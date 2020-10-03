5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Визитные карточки Нижнего Новгорода

Наша авто-экскурия предполагает множество выходов, количество которых может варьироваться. Мы постараемся охватить как можно больше и уделить внимание самым красивым и значимым объектам. За три часа вы увидите:

Древнейшую площадь Минина и Пожарского , где поговорим о Втором народном ополчении и истории 📖 установки памятника местному купцу и князю

, где поговорим о Втором народном ополчении и истории 📖 установки памятника местному купцу и князю Большую Покровскую улицу — нижегородский Арбат, который может похвастаться количеством старинных особняков и усадеб. Я покажу необычные здания, расскажу об их прошлых владельцах и поделюсь городскими легендами.

— нижегородский Арбат, который может похвастаться количеством старинных особняков и усадеб. Я покажу необычные здания, расскажу об их прошлых владельцах и поделюсь городскими легендами. Строгановскую церковь с уникальной архитектурой и историей, а также чтимыми иконами Николая Чудотворца, преподобного Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского, оптинских старцев и Державной иконой Божией Матери.

с уникальной архитектурой и историей, а также чтимыми иконами Николая Чудотворца, преподобного Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского, оптинских старцев и Державной иконой Божией Матери. Дом Сироткина — здание Нижегородского государственного художественного музея, у которого мы вспомним биографию городского главы и поговорим об уникальной атмосфере залов музея.

— здание Нижегородского государственного художественного музея, у которого мы вспомним биографию городского главы и поговорим об уникальной атмосфере залов музея. Памятник летчику Валерию Чкалову близ Георгиевской башни Нижегородского кремля. Мы изучим карту перелетов, выгравированную на пьедестале, и вспомним, какое прозвище носил испытатель.

близ Георгиевской башни Нижегородского кремля. Мы изучим карту перелетов, выгравированную на пьедестале, и вспомним, какое прозвище носил испытатель. Древний Печерский монастырь, непростая судьба которого вдохновляет путешественников.

Вы осмотрите фасад великолепного дворца Рукавишникова, увидите старинную Соборную мечеть и радиолабораторию, открытую знаменитым Бонч-Бруевичем. Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж. Я представлю вас башням Кремля и расскажу забавные городские предания о Нижнем Новгороде.

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