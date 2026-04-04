5 отзывов оставили туристы

Как изменялся Нижний Новгород на протяжении 800 лет? Кто из его уроженцев прославил страну? Чем интересно нижегородское деревянное зодчество? В ходе автопутешествия предусмотрены остановки в наиболее интересных местах, чтобы обсудить

историю, культуру и традиции края, а также насладиться живописными видами. Экскурсия включает посещение площади Минина и Пожарского, Большой Покровской улицы, Строгановской церкви, Дома Сироткина, памятника Валерию Чкалову и Печерского монастыря. Транспорт входит в стоимость, маршрут может меняться в зависимости от погоды и пожеланий группы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Нижнему Новгороду. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Легкий бриз на набережной и зеленые парки создают особую атмосферу. Весной и осенью город также прекрасен. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением, исследуя исторические места и архитектурные памятники.

Сейчас август — это идеальное время.