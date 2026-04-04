5 отзывов оставили туристы

Как изменялся Нижний Новгород на протяжении 800 лет? Кто из его уроженцев прославил страну? Чем интересно нижегородское деревянное зодчество? В ходе автопутешествия предусмотрены остановки в наиболее интересных местах, чтобы обсудить
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌳 Живописные виды
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🕰️ Гибкий маршрут
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Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Нижнему Новгороду. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Легкий бриз на набережной и зеленые парки создают особую атмосферу. Весной и осенью город также прекрасен. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением, исследуя исторические места и архитектурные памятники.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Минина и Пожарского
- Большая Покровская улица
- Строгановская церковь
- Дом Сироткина
- Памятник Валерию Чкалову
- Печерский монастырь
- Дворец Рукавишникова
- Соборная мечеть
- Радиолаборатория Бонч-Бруевича
- Нижневолжская набережная
- Улица Рождественская
- Катер «Герой»
- Блиновский пассаж
- Башни Кремля
Описание экскурсии
Визитные карточки Нижнего Новгорода
Наша авто-экскурия предполагает множество выходов, количество которых может варьироваться. Мы постараемся охватить как можно больше и уделить внимание самым красивым и значимым объектам. За три часа вы увидите:
- Древнейшую площадь Минина и Пожарского, где поговорим о Втором народном ополчении и истории установки памятника местному купцу и князю
- Большую Покровскую улицу — нижегородский Арбат, который может похвастаться количеством старинных особняков и усадеб. Я покажу необычные здания, расскажу об их прошлых владельцах и поделюсь городскими легендами.
- Строгановскую церковь с уникальной архитектурой и историей, а также чтимыми иконами Николая Чудотворца, преподобного Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского, оптинских старцев и Державной иконой Божией Матери.
- Дом Сироткина — здание Нижегородского государственного художественного музея, у которого мы вспомним биографию городского главы и поговорим об уникальной атмосфере залов музея.
- Памятник летчику Валерию Чкалову близ Георгиевской башни Нижегородского кремля. Мы изучим карту перелетов, выгравированную на пьедестале, и вспомним, какое прозвище носил испытатель.
- Древний Печерский монастырь, непростая судьба которого вдохновляет путешественников.
Вы осмотрите фасад великолепного дворца Рукавишникова, увидите старинную Соборную мечеть и радиолабораторию, открытую знаменитым Бонч-Бруевичем. Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж. Я представлю вас башням Кремля и расскажу забавные городские предания о Нижнем Новгороде.
Организационные детали
- Транспорт входит в стоимость экскурсии: для 1-4 человек — легковой автомобиль (гид за рулём), для 5-6 человек — минивэн (гид за рулём), для 7 и более — микроавтобус с водителем
- Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 7 лет
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды, транспортной обстановки и желания группы
- Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Большая Покровская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3599 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля. Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 120 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сеасибо за экскурсию! в нашей компании были те, кто первый раз в Нижнем и те, кто уже были не один раз! Всем очень понравилось! Было интересно узнать интересные факты, посмотреть красивые виды, послушать интересные рассказы! появилось желание еще не раз посетить этот красивый город с прекрасной энергетикой! 💯👍
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Отличный гид Василий Васильевич, просто потрясающий рассказчик, который искренне любит свой город и готов говорить о нем часами, транслируя не академические знания, а действительно запоминающийся рассказ об истории, основателях, городе
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Женской компанией были на экскурсии,которую для нас провела Ирина из команды Василия. Экскурсия всем нам очень понравилась. Ирина - грамотный специалист и отличный рассказчик,знающий множество интересных фактов о городе. Мы
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Хочу поделиться восторгом от нашей первой экскурсии в Нижнем Новгороде! Нашим гидом был Игорь из команды Василия, и эти 3 часа стали для нас настоящим открытием города.
Игорь не просто профессионал
Игорь не просто профессионал
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Е
Все очень понравилось. Гид Регина очень интересно рассказала про город и его историю, максимально подстроив маршрут под наши запросы.
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Были с дочкой на экскурсии у Василия, очень понравилось. Легко с юмором, частично на автомобиле, что сильно облегчает и увеличивает шансы посмотреть как можно больше за один раз. Нам понравилось
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