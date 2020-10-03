5 отзывов оставили туристы

Визитные карточки Нижнего Новгорода Наша авто-экскурия предполагает множество выходов, количество которых может варьироваться. Мы постараемся охватить как можно больше и уделить внимание самым красивым и значимым объектам. За три часа вы увидите:
Древнейшую площадь Минина и Пожарского, где поговорим о Втором народном ополчении и истории 📖 установки памятника местному купцу и князю
Большую Покровскую улицу — нижегородский Арбат, который может похвастаться количеством старинных особняков и усадеб. Я покажу необычные здания, расскажу об их прошлых владельцах и поделюсь городскими легендами.
Строгановскую церковь с уникальной архитектурой и историей, а также чтимыми иконами Николая Чудотворца, преподобного Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского, оптинских старцев и Державной иконой Божией Матери.
Дом Сироткина — здание Нижегородского государственного художественного музея, у которого мы вспомним биографию городского главы и поговорим об уникальной атмосфере залов музея.
Памятник летчику Валерию Чкалову близ Георгиевской башни Нижегородского кремля. Мы изучим карту перелетов, выгравированную на пьедестале, и вспомним, какое прозвище носил испытатель.
Древний Печерский монастырь, непростая судьба которого вдохновляет путешественников.
Вы осмотрите фасад великолепного дворца Рукавишникова, увидите старинную Соборную мечеть и радиолабораторию, открытую знаменитым Бонч-Бруевичем. Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж. Я представлю вас башням Кремля и расскажу забавные городские предания о Нижнем Новгороде.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, транспортной обстановки и желания группы
Транспорт оплачивается дополнительно. Для группы 1-4 человек — 1000 руб. (легковой автомобиль или минивэн), 5-6 человек — 1200 руб. (минивэн Тойота). Если вас больше, стоимость транспорта уточняйте у гида.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или по договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Василий. Я — весёлый гид, экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец, в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю, живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (экскурсовод), я имею официальную аккредитацию на право проведения экскурсий на территории Нижегородского Кремля. Жду вас в гости. Расскажу, покажу всё самое интересное.