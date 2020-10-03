5 отзывов оставили туристы

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8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия

Увидеть главные памятники города и раскрутить цепочку событий от основания Нижнего до современности

5
5 отзывов
Василий
Василий – представитель из Нижнего Новгорода
Как менялся город 🏙️ на протяжении 800 лет? Кто из уроженцев Нижнего прославил страну? Чем интересно нижегородское деревянное зодчество? В ходе автопутешествия мы сделаем остановки в наиболее интересных местах, чтобы поговорить об истории 📖, культуре и традициях края, а также полюбоваться живописными видами.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 3 300 ₽ за экскурсию

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8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия

Что вас ожидает

Визитные карточки Нижнего Новгорода
Наша авто-экскурия предполагает множество выходов, количество которых может варьироваться. Мы постараемся охватить как можно больше и уделить внимание самым красивым и значимым объектам. За три часа вы увидите:

  • Древнейшую площадь Минина и Пожарского, где поговорим о Втором народном ополчении и истории 📖 установки памятника местному купцу и князю
  • Большую Покровскую улицу — нижегородский Арбат, который может похвастаться количеством старинных особняков и усадеб. Я покажу необычные здания, расскажу об их прошлых владельцах и поделюсь городскими легендами.
  • Строгановскую церковь с уникальной архитектурой и историей, а также чтимыми иконами Николая Чудотворца, преподобного Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского, оптинских старцев и Державной иконой Божией Матери.
  • Дом Сироткина — здание Нижегородского государственного художественного музея, у которого мы вспомним биографию городского главы и поговорим об уникальной атмосфере залов музея.
  • Памятник летчику Валерию Чкалову близ Георгиевской башни Нижегородского кремля. Мы изучим карту перелетов, выгравированную на пьедестале, и вспомним, какое прозвище носил испытатель.
  • Древний Печерский монастырь, непростая судьба которого вдохновляет путешественников.

Вы осмотрите фасад великолепного дворца Рукавишникова, увидите старинную Соборную мечеть и радиолабораторию, открытую знаменитым Бонч-Бруевичем. Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж. Я представлю вас башням Кремля и расскажу забавные городские предания о Нижнем Новгороде.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, транспортной обстановки и желания группы
  • Транспорт оплачивается дополнительно. Для группы 1-4 человек — 1000 руб. (легковой автомобиль или минивэн), 5-6 человек — 1200 руб. (минивэн Тойота). Если вас больше, стоимость транспорта уточняйте у гида.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или по договорённости
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Меня зовут Василий. Я — весёлый гид, экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец, в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю, живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (экскурсовод), я имею официальную аккредитацию на право проведения экскурсий на территории Нижегородского Кремля. Жду вас в гости. Расскажу, покажу всё самое интересное.
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5 отзывов оставили туристы

3 октября 2020
Василий гид, любящий свой город и эту любовь старается передать остальным, спасибо за экскурсию
21 августа 2020
Были на индивидуальной обзорной экскурсии с гидом Василием. Все очень понравилось. Гид прекрасно владеет информацией. Лично мне было маловато времени, отведённого на Кремль.
21 августа 2020
Очень понравился гид: знание истории города, любовь к нему, отличная подача материала.
21 августа 2020
Были на экскурсии у Василия, говорил много и интересно. Потом ещё и довёз нас до нужного нам кафе) Спасибо!
30 июля 2020
Спасибо огромное экскурсоводу Елене! Содержательная, интереснейшая экскурсия. Рекомендуем.

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