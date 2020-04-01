Петр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Музей под открытым небом

Мы исследуем комплекс отреставрированных деревянных домов недалеко от экономического центра Нижнего Новгорода. Я расскажу, чем была привлекательна жизнь в Нижнем царского времени и поделюсь зарисовками о быте горожан прошлых столетий, укажу на любопытные особенности резьбы и вспомню владельцев старинных особняков. Вы увидите дома, где ребенком жил Максим Горький, а Владимир Короленко писал свои лучшие произведения, особняки в стиле модерн и эклектика. А кроме того, услышите удивительную историю улицы Славянской.

Город с высоты

Нижний Новгород — почти что Рим, ведь стоит на 7 холмах. Мы поговорим о первых поселенцах, их «местах силы» и духовных сооружениях. Я поделюсь древней легендой о Дятле и Скворце, приоткрою тайну девичьей башни и проведу на смотровую площадку, которая подарит захватывающий панорамный вид.