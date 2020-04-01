Петр проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Нижний Новгород — тайник с сокровищами

Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол

Петр
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Петр – ваш гид
Какой он, «Старый Нижний» — стеклянный, оловянный? Деревянный! Мы прогуляемся меж изящных старинных особняков и поговорим о выдающихся жителях и эпохе царской России.

Я поделюсь любопытными фактами, древними легендами и секретами улиц, а также покажу лучший вид на город.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Встреча — пл. Горького
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Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами

Что вас ожидает

Музей под открытым небом
Мы исследуем комплекс отреставрированных деревянных домов недалеко от экономического центра Нижнего Новгорода. Я расскажу, чем была привлекательна жизнь в Нижнем царского времени и поделюсь зарисовками о быте горожан прошлых столетий, укажу на любопытные особенности резьбы и вспомню владельцев старинных особняков. Вы увидите дома, где ребенком жил Максим Горький, а Владимир Короленко писал свои лучшие произведения, особняки в стиле модерн и эклектика. А кроме того, услышите удивительную историю улицы Славянской.

Город с высоты
Нижний Новгород — почти что Рим, ведь стоит на 7 холмах. Мы поговорим о первых поселенцах, их «местах силы» и духовных сооружениях. Я поделюсь древней легендой о Дятле и Скворце, приоткрою тайну девичьей башни и проведу на смотровую площадку, которая подарит захватывающий панорамный вид.

Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами
Нижний Новгород — тайник с сокровищами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — пл. Горького.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Петр
Петр
Меня зовут Петр. Я автор трех книг, иронически обыгрывающих альтернативные истории «великого прошлого великого государства». На прогулках по городу я предлагаю путешественникам возможность по-новому взглянуть на историю Нижнего Новгорода. Мои экскурсии — это колоритный стендап в окружении памятников архитектуры, увлекательные сюжеты минувших дней и парадоксальное сочетание фактов и свидетельств.
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Петр проводит ещё 2 экскурсии

Нижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь века
3500 за экскурсию
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Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
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На парусной яхте вдоль Нижнего НовгородаНа парусной яхте вдоль Нижнего НовгородаНа парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
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Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
В дружеском путешествии вы откроете неизведанные панорамы нижегородского исторического центра, услышите о торговом пути «из варяг в персы», купеческих флотилиях и современных речных технологиях. Узнаете, как складывался характер нижегородцев, послушаете наши любимые анекдоты и предания, а также оцените традиционную уху с пряностями и «станете» речными матросами.

Индивидуальные экскурсии по Нижнему Новгороду

Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
1990 за экскурсию
2 часа
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Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Мистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего Новгорода
От 1800 за экскурсию
3 часа
293 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
От 2600 за экскурсию
2 часа
70 отзывов
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной прогулке по историческим местам города
Мы посетим Нижегородский кремль — уникальный памятник истории и архитектуры начала 16 века, один из самых больших в России, единственный с перепадом высот 80 метров.
Нижний Новгород — любовь с первого взглядаНижний Новгород — любовь с первого взглядаНижний Новгород — любовь с первого взгляда
2000 за экскурсию
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Великолепные соборы, древний кремль и авторские стихи на эмоциональной обзорной экскурсии
Вы увидите основные достопримечательности старинного города и услышите о его современной жизни. Я расскажу, почему Нижний Новгород называли «карманом России», как он связан с Кузьмой Мининым и какие интересные культурные события в нем происходят. Почитаю свои стихи и сделаю все, чтобы вы влюбились в наши чудесные края!
Ветлужская кругосветка — в настоящую русскую глубинкуВетлужская кругосветка — в настоящую русскую глубинкуВетлужская кругосветка — в настоящую русскую глубинку
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Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
В двух авторских маршрутах — на север или юг вдоль реки Ветлуги — вы перенесетесь в другую реальность: увидите фактурные уездные городки 19 века; познакомитесь со знаковыми усадьбами лесопромышленников и дворян; узнаете, как в поветлужских лесах появились ветлугаи и кто это такие; а еще навестите один из древнейших памятников региональной археологии и святой источник старца Герасима.
Нижегородский кремль — древнее сердце городаНижегородский кремль — древнее сердце городаНижегородский кремль — древнее сердце города
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Познакомиться с главным символом Нижнего Новгорода в компании профессионального гида
Нижегородский кремль — это суровый воин, дошедший до нас из XVI века. Могучий в своей силе и красоте, он ни разу не был завоеван врагом. Я расскажу, как жили в нем люди, чем знаменита 13-я башня и что сохранилось на его территории, а что было безвозвратно утрачено.

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