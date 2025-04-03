Н Нафсет Были и легенды древнего Городца. Осень-зима Организация супер 🙌

В Взираева Были и легенды древнего Городца. Осень-зима Мне понравилось, как организатор "вел" нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после всей программы всех желающих - отвезли на вокзал. Служба заботы замечательная.

Я Яна Были и легенды древнего Городца. Осень-зима Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.

Е Елена Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца Поездка прошла хорошо, все города понравились. программа была интересная, питание хорошее, отели тоже понравились. впечатления от поездки остались положительные!

Т Ткачева Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца Интересная программа, много храмов красивых древних, природа красивая. Хотелось бы что бы гид был более профессионален, много разговором пустых, мало нужной информации.