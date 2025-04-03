Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево и Городец: обзорный тур по городам Нижегородской области
Увидеть слияние Волги и Оки, познакомиться с народными промыслами и посетить главные святыни
Начало: В центральном здании ж/д вокзала Нижнего Новгорода...
«Туристический автобус (для групп до 18 человек — микроавтобус)»
11 апр в 11:00
25 апр в 11:00
22 800 ₽ за человека
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
27 апр в 10:00
8 июн в 10:00
от 33 990 ₽ за человека
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня
Начало: Нижний Новгород
19 апр в 10:00
10 окт в 10:00
11 300 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННафсет3 апреля 2025Организация супер 🙌
- ВВзираева14 января 2025Мне понравилось, как организатор "вел" нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после всей программы всех желающих - отвезли на вокзал. Служба заботы замечательная.
- ЯЯна11 января 2025Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.
- ЕЕлена11 мая 2024Поездка прошла хорошо, все города понравились. программа была интересная, питание хорошее, отели тоже понравились. впечатления от поездки остались положительные!
- ТТкачева3 мая 2024Интересная программа, много храмов красивых древних, природа красивая. Хотелось бы что бы гид был более профессионален, много разговором пустых, мало нужной информации.
- ТТатьяна3 мая 2024Здравствуйте! Отдых понравился. Всё чётко и выверено организовано, без накладок. Отель, питание соответствует заявленному. Спасибо, что не остаётесь равнодушны к своим туристам.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в апреле 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 11 300 до 33 990. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать туры на микроавтобусе в Нижнем Новгороде с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Нижнего Новгорода и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!