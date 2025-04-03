Туры на микроавтобусе в Нижнем Новгороде с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Нижнем Новгороде, цены от 11 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево и Городец: обзорный тур по городам Нижегородской области
На автобусе
На микроавтобусе
3 дня
Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево и Городец: обзорный тур по городам Нижегородской области
Увидеть слияние Волги и Оки, познакомиться с народными промыслами и посетить главные святыни
Начало: В центральном здании ж/д вокзала Нижнего Новгорода...
«Туристический автобус (для групп до 18 человек — микроавтобус)»
11 апр в 11:00
25 апр в 11:00
22 800 ₽ за человека
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
На автобусе
На микроавтобусе
5 дней
3 отзыва
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
27 апр в 10:00
8 июн в 10:00
от 33 990 ₽ за человека
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
3 отзыва
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня
Начало: Нижний Новгород
19 апр в 10:00
10 окт в 10:00
11 300 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево и Городец: обзорный тур по городам Нижегородской области
  2. Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
  3. Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Большая Покровская улица
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в апреле 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 11 300 до 33 990. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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