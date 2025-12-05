Увлекательный тур познакомит вас с Чувашией, Марий Эл и Татарстаном: Чебоксары, Йошкар-Ола и Казань предстанут во всей красоте, а вас ждут музеи, обзорные экскурсии, интерактивы, дегустации и уникальная атмосфера древних традиций Поволжья.
Описание тураНасыщенный тур по Поволжью Самые интересные локации трёх республик ждут вас в этом путешествии. Всего за два дня вы посетите Чебоксары, Йошкар-Олу и Казань — города с яркой историей, самобытной культурой и древними традициями. Каждый переезд будет сопровождаться увлекательной путевой экскурсией, так что скучать точно не придётся. Что вас ждёт • Атмосфера древних традиций Поволжья и знакомство с культурой трёх республик • Яркие впечатления от прогулок по живописным столицам • Интерактивы, дегустации и интересные музеи • Возможность приобрести аутентичные сувениры
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах
- Музей истории пивоварения
- Национальный этнографический музей ИМ.Т. Евсеева
- Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле с посещением Марийских курантов
- Белокаменная крепость Казани
- Казанский Арбат
Что включено
- Проезд на автобусе туристического класса
- Обзорные экскурсии по трем городам
- Сопровождение гида
- Проживание в гостинице
- Питание - 2 обеда, 1 завтрак
- Входные билеты в музеи по программе
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день
- Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, ул. Советская, 12
Завершение: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
