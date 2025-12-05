Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательный тур познакомит вас с Чувашией, Марий Эл и Татарстаном: Чебоксары, Йошкар-Ола и Казань предстанут во всей красоте, а вас ждут музеи, обзорные экскурсии, интерактивы, дегустации и уникальная атмосфера древних традиций Поволжья.

Ближайшие даты:

Описание тура Насыщенный тур по Поволжью Самые интересные локации трёх республик ждут вас в этом путешествии. Всего за два дня вы посетите Чебоксары, Йошкар-Олу и Казань — города с яркой историей, самобытной культурой и древними традициями. Каждый переезд будет сопровождаться увлекательной путевой экскурсией, так что скучать точно не придётся. Что вас ждёт • Атмосфера древних традиций Поволжья и знакомство с культурой трёх республик • Яркие впечатления от прогулок по живописным столицам • Интерактивы, дегустации и интересные музеи • Возможность приобрести аутентичные сувениры

