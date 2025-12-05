Мои заказы

Тур «Древние традиции трех республик» на два дня

Увлекательный тур познакомит вас с Чувашией, Марий Эл и Татарстаном: Чебоксары, Йошкар-Ола и Казань предстанут во всей красоте, а вас ждут музеи, обзорные экскурсии, интерактивы, дегустации и уникальная атмосфера древних традиций Поволжья.
Тур «Древние традиции трех республик» на два дня
Тур «Древние традиции трех республик» на два дня
Тур «Древние традиции трех республик» на два дня

Описание тура

Насыщенный тур по Поволжью Самые интересные локации трёх республик ждут вас в этом путешествии. Всего за два дня вы посетите Чебоксары, Йошкар-Олу и Казань — города с яркой историей, самобытной культурой и древними традициями. Каждый переезд будет сопровождаться увлекательной путевой экскурсией, так что скучать точно не придётся. Что вас ждёт • Атмосфера древних традиций Поволжья и знакомство с культурой трёх республик • Яркие впечатления от прогулок по живописным столицам • Интерактивы, дегустации и интересные музеи • Возможность приобрести аутентичные сувениры

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах
  • Музей истории пивоварения
  • Национальный этнографический музей ИМ.Т. Евсеева
  • Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле с посещением Марийских курантов
  • Белокаменная крепость Казани
  • Казанский Арбат
Что включено
  • Проезд на автобусе туристического класса
  • Обзорные экскурсии по трем городам
  • Сопровождение гида
  • Проживание в гостинице
  • Питание - 2 обеда, 1 завтрак
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Страховка от ДТП
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, ул. Советская, 12
Завершение: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 24 300 ₽ за человека
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
На автобусе
На микроавтобусе
5 дней
3 отзыва
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
26 апр в 10:00
7 июн в 10:00
от 33 990 ₽ за человека
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
На автобусе
4 дня
2 отзыва
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 32 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нижнем Новгороде
Все туры из Нижнего Новгорода