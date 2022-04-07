Канатная дорога и Печерский монастырь

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Окончание экскурсии - площадь Минина.
Канатная дорога и Печерский монастырь
Канатная дорога и Печерский монастырь
Канатная дорога и Печерский монастырь
Канатная дорога и Печерский монастырь

Что вас ожидает 🤩

  • Канатная дорога
  • Вознесенский Печерский монастырь
  • Наклоненная колокольн
  • Аллея императоров рода Романовых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Важная информация: посещение музеев возможно только при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Несовершеннолетние лица являются исключением из данного указа (но необходимо иметь маску).

Уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полёта!

В данную программу входит ознакомительная экскурсия по центру Нижнего Новгорода, а также прогулка на канатной дороге с шикарным видом.

Чуть более 3,5 км воздушного путешествия ожидает участников группы. Канатная дорога соединяет оба берега Волги, что придаёт ей статус самого длинного и высокого подобного объекта в Европе, а также даёт возможность насладиться архитектурой Печерского монастыря с высоты птичьего полёта. Прогулка на канатной дороге осуществляется без выхода, по кругу.

Для желающих получить больше информации есть дополнительный сервис в виде аудиоэкскурсии - 150 рублей в одну сторону, и 250 рублей в обе стороны. Таким образом Вы узнаёте о том, что необычного происходило с Печерском монастырем, почему посёлок на Бору имеет название Нобель, а также легенды и факты о данной местности.

Далее в программе будет посещение непосредственно самого Вознесенского Печерского монастыря. Его история началась приблизительно в 1330 году, известен он благодаря наклонённой колокольне и аллее императоров рода Романовых.

Вы сможете увидеть весь ансамбль этой архитектурной и религиозной достопримечательности, в том числе собор середины XVII века и храм, объединённые балконом галереи. Также у Вас будет возможность прикоснуться к главной святыне Нижнего Новгорода, - чудотворной Печерской иконе Божьей Матери с предстоящими.

Программа

  • Небольшая обзорная экскурсия по историческому центру города по пути на канатную дорогу.
  • Прогулка на канатной дороге по кругу без выхода в составе туристической группы, с вручением именных сертификатов.
  • Посещение Вознесенского Печерского монастыря

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на канатную дорогу
Что не входит
  • За дополнительную плату Вы можете приобрести аудиоэкскурсию по канатной дороге в одну или обе стороны: 150 руб. в одну сторону
  • 250 руб. в обе стороны
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Пятница, Суббота в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Пятница, Суббота в 16:30

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