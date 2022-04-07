Важная информация: посещение музеев возможно только при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Несовершеннолетние лица являются исключением из данного указа (но необходимо иметь маску).

Уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полёта!

В данную программу входит ознакомительная экскурсия по центру Нижнего Новгорода, а также прогулка на канатной дороге с шикарным видом.

Чуть более 3,5 км воздушного путешествия ожидает участников группы. Канатная дорога соединяет оба берега Волги, что придаёт ей статус самого длинного и высокого подобного объекта в Европе, а также даёт возможность насладиться архитектурой Печерского монастыря с высоты птичьего полёта. Прогулка на канатной дороге осуществляется без выхода, по кругу.

Для желающих получить больше информации есть дополнительный сервис в виде аудиоэкскурсии - 150 рублей в одну сторону, и 250 рублей в обе стороны. Таким образом Вы узнаёте о том, что необычного происходило с Печерском монастырем, почему посёлок на Бору имеет название Нобель, а также легенды и факты о данной местности.

Далее в программе будет посещение непосредственно самого Вознесенского Печерского монастыря. Его история началась приблизительно в 1330 году, известен он благодаря наклонённой колокольне и аллее императоров рода Романовых.

Вы сможете увидеть весь ансамбль этой архитектурной и религиозной достопримечательности, в том числе собор середины XVII века и храм, объединённые балконом галереи. Также у Вас будет возможность прикоснуться к главной святыне Нижнего Новгорода, - чудотворной Печерской иконе Божьей Матери с предстоящими.