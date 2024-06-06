Н Наталья На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа читать дальше 3 часа показала много церквей, храмов, исторических мест. Мой сын 14 лет очень был заинтересован и слушал внимательно, так как по истории как раз проходили Смутное время, Минин и Пожарский. На автомобиле очень удобно, холмистая местность и пешком требует очень много физических сил. Рекомендую на 100% Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за

О Ольга На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно

Л Лариса На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа Нам очень понравилось!

А Анна Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода читать дальше отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное! 6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,

Л Лариса Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!

Е Елена Здравствуй, Нижний Новгород Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!

Е Елена Град Китеж и озеро Светлояр читать дальше путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию). Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем

Н Наталья Здравствуй, Нижний Новгород Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!

А Александра Вечерняя прогулка на яхте для двоих Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))