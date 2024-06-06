Познавательные экскурсии на природе в Нижнем Новгороде

Найдено 43 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Нижнем Новгороде, цены от 1 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Дятловы горы (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
«Наша прогулка пройдет по знаменитым Дятловым горам, потрясающий вид с которых открывается на стрелку (слияние) Оки и Волги, на великолепные заволжские дали, где, по мнению иностранцев, и начинается Россия»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Литературно-графичный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
«Где жила семья актеров Дворжецких и куда Вацлав Янович ходил на рыбалку»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800 за всё до 10 чел.
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
«Следом отправимся к одному из самых загадочных озер России, которое расположилось в природном парке «Воскресенское Поветлужье»»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Светлояр. В поисках Китеж-града
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
«Тропа паломников Даже если вы далеки от православия, сама прогулка не оставит вас равнодушными из-за тишины, умиротворённости и живописности места — всё-таки вы на территории федерального памятника природы»
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
«Вы обойдете вокруг озера, подниметесь к деревянной церкви и увидите камень со «стопочкой Богородицы» — следом, оставленным Царицей Небесной»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«Нижний Новгород — очень живописный город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
«Берите с собой любимую еду, напитки, составляйте плейлист с музыкой, которую хотите услышать (или доверьте это дело нам), а мы вас отвезём в живописные уголки и пофотографируем»
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Поговорить о купцах, бурлаках и лоцманах во время поездки по канатной дороге
Начало: У Сенной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
3 500 за всё до 7 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
«Далее мы поедем на одно из самых загадочных озер, вода из котором обладает исключительными свойствами»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
17 отзывов
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500 за человека
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
«Светлояр — нижегородское чудо природы»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
«По пути мы расскажем про Китежскую Русь и раскроем легенды озера Светлояр»
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100 за всё до 4 чел.
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
«Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«Кстати, озеро Светлояр — памятник природы федерального значения и не только своей легендарностью уникально, но и вполне осязаемыми гидрологическими, геологическими и биологическими особенностями»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тайны Нижегородской ярмарки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Начало: У главного ярмарочного дома
«Оценим живописную Стрелку — место слияния Волги и Оки — и насладимся панорамным видом на историческую часть Нижнего Новгорода»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
«В финале вас ждет встреча с главной достопримечательностью — таинственным озером, обладающим особым статусом среди других охраняемых памятников природы в области»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
«Время пройдет незаметно среди природной красоты, к тому же мы сделаем несколько остановок:»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
«💧 Исследователи уже полвека изучают это озеро и до сих пор не пришли к согласию насчёт его происхождения»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
701 отзыв
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Нижегородская Швейцария и римские термы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нижегородская Швейцария и римские термы
Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе
Начало: В районе Сахарный дол
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
7 000 за всё до 10 чел.
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Шереметевский замок и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
103 отзыва
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
«Это одно из самых легендарных и загадочных озёр России, памятник природы федерального значения»
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
«Гид проведёт вас по живописному маршруту, вы встретите закат на воде и вернётесь на место старта»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000 за человека
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
81 отзыв
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Начало: Площадь Революции 2/ Большая Покровская улица, 2
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1 250 за человека
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Исследовать таинственное место и полюбоваться видами Старого Нижнего и Стрелки с необычного ракурса
«Выносливым и любознательным путешественникам, любящим природу и неизведанные места»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:30
7 500 за всё до 4 чел.
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
«Озеро Светлояр Поистине природное чудо Нижегородской области, водоём с чистейшей водой, овеянный легендами»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500 за человека
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
«Место силы и дух свободы Вы узнаете множество научных гипотез происхождения этого озера, также мы расскажем не менее интересные легенды и удивительные факты»
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 5 чел.
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
«Молочная ферма-сыроварня у озера Светлояр Вас ждет обзор производства с дегустацией»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Невидимый Китеж-град и таинственный Светлояр
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Невидимый Китеж-град и таинственный Светлояр
Начало: Заберу на автомобиле по желанию путешественника
«На Светлояре мы обойдем озеро и поднимемся к Храму, около которого и лежит тот камень, на который сама Царица Небесная оперлась невесомой своей ножкой, когда приходила говорить с Китежскими старцами»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
24 500 за всё до 4 чел.
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
Начало: Площадь Свободы, 4
«Из Семёнова мы поедем на озеро Светлояр»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Канатная дорога и Печерский монастырь
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Канатная дорога и Печерский монастырь
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30
1 250 за человека
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Групповая
14 часов
1 отзыв
Шереметевский замок и озеро Светлояр
«Мистическое озеро Светлояр, Шереметьевский замок, пейзажный парк с прудами, а также Михайло-Архангельский собор в этой живописной и интересной программе»
Расписание: Суббота в 07:00
3 000 за человека
Путешествие по Березополью
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Березополью
Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в атмосферу былых веков, исследуя Нижегородский край
«Павлово-на-Оке подарит великолепные пейзажи Перемиловских гор, познакомит с искусством «кузнецов мелкого дела», расскажет о гусиных боях и покажет знаменитые лимоны на подоконниках»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Начало: На площади Ленина
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
3 900 за человека
Эко-путешествие в Керженский заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
«Природные комплексы поймы Керженца столь разнообразны, что здесь стоило бы проводить уроки биологии»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 100 за человека
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
«На живописной набережной продегустируем городецкие пряники с чаем»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000 за всё до 4 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр с посещением сырной фермы
Групповая
10 часов
Град Китеж и озеро Светлояр с посещением сырной фермы
«Сможете погулять вокруг удивительного озера Светлояр и возможно услышите колокольный звон чудо-города»
Расписание: Воскресенье в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за
    читать дальше

    3 часа показала много церквей, храмов, исторических мест. Мой сын 14 лет очень был заинтересован и слушал внимательно, так как по истории как раз проходили Смутное время, Минин и Пожарский. На автомобиле очень удобно, холмистая местность и пешком требует очень много физических сил. Рекомендую на 100%

    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Нам очень понравилось!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
    читать дальше

    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
    читать дальше

    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
    Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
  2. На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
  3. Дятловы горы (пешая 2 часа)
  4. Литературно-графичный маршрут
  5. Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 43 экскурсии от 1 250 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1812 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 43 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 1812 ⭐ отзывов, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам