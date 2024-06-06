1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
«Наша прогулка пройдет по знаменитым Дятловым горам, потрясающий вид с которых открывается на стрелку (слияние) Оки и Волги, на великолепные заволжские дали, где, по мнению иностранцев, и начинается Россия»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
«Где жила семья актеров Дворжецких и куда Вацлав Янович ходил на рыбалку»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
«Следом отправимся к одному из самых загадочных озер России, которое расположилось в природном парке «Воскресенское Поветлужье»»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
«Тропа паломников Даже если вы далеки от православия, сама прогулка не оставит вас равнодушными из-за тишины, умиротворённости и живописности места — всё-таки вы на территории федерального памятника природы»
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
«Вы обойдете вокруг озера, подниметесь к деревянной церкви и увидите камень со «стопочкой Богородицы» — следом, оставленным Царицей Небесной»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«Нижний Новгород — очень живописный город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
«Берите с собой любимую еду, напитки, составляйте плейлист с музыкой, которую хотите услышать (или доверьте это дело нам), а мы вас отвезём в живописные уголки и пофотографируем»
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Поговорить о купцах, бурлаках и лоцманах во время поездки по канатной дороге
Начало: У Сенной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
«Далее мы поедем на одно из самых загадочных озер, вода из котором обладает исключительными свойствами»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
«Светлояр — нижегородское чудо природы»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
«По пути мы расскажем про Китежскую Русь и раскроем легенды озера Светлояр»
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
«Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
«Кстати, озеро Светлояр — памятник природы федерального значения и не только своей легендарностью уникально, но и вполне осязаемыми гидрологическими, геологическими и биологическими особенностями»
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородской ярмарки
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Начало: У главного ярмарочного дома
«Оценим живописную Стрелку — место слияния Волги и Оки — и насладимся панорамным видом на историческую часть Нижнего Новгорода»
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
«В финале вас ждет встреча с главной достопримечательностью — таинственным озером, обладающим особым статусом среди других охраняемых памятников природы в области»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
«Время пройдет незаметно среди природной красоты, к тому же мы сделаем несколько остановок:»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
«💧 Исследователи уже полвека изучают это озеро и до сих пор не пришли к согласию насчёт его происхождения»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородская Швейцария и римские термы
Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе
Начало: В районе Сахарный дол
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
16 часов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
«Это одно из самых легендарных и загадочных озёр России, памятник природы федерального значения»
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
«Гид проведёт вас по живописному маршруту, вы встретите закат на воде и вернётесь на место старта»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Начало: Площадь Революции 2/ Большая Покровская улица, 2
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Исследовать таинственное место и полюбоваться видами Старого Нижнего и Стрелки с необычного ракурса
«Выносливым и любознательным путешественникам, любящим природу и неизведанные места»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
«Озеро Светлояр Поистине природное чудо Нижегородской области, водоём с чистейшей водой, овеянный легендами»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
«Место силы и дух свободы Вы узнаете множество научных гипотез происхождения этого озера, также мы расскажем не менее интересные легенды и удивительные факты»
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
«Молочная ферма-сыроварня у озера Светлояр Вас ждет обзор производства с дегустацией»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Невидимый Китеж-град и таинственный Светлояр
Начало: Заберу на автомобиле по желанию путешественника
«На Светлояре мы обойдем озеро и поднимемся к Храму, около которого и лежит тот камень, на который сама Царица Небесная оперлась невесомой своей ножкой, когда приходила говорить с Китежскими старцами»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
Начало: Площадь Свободы, 4
«Из Семёнова мы поедем на озеро Светлояр»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30
1 250₽ за человека
Групповая
14 часов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
«Мистическое озеро Светлояр, Шереметьевский замок, пейзажный парк с прудами, а также Михайло-Архангельский собор в этой живописной и интересной программе»
Расписание: Суббота в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Березополью
Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в атмосферу былых веков, исследуя Нижегородский край
«Павлово-на-Оке подарит великолепные пейзажи Перемиловских гор, познакомит с искусством «кузнецов мелкого дела», расскажет о гусиных боях и покажет знаменитые лимоны на подоконниках»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Начало: На площади Ленина
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
«Природные комплексы поймы Керженца столь разнообразны, что здесь стоило бы проводить уроки биологии»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
«На живописной набережной продегустируем городецкие пряники с чаем»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Град Китеж и озеро Светлояр с посещением сырной фермы
«Сможете погулять вокруг удивительного озера Светлояр и возможно услышите колокольный звон чудо-города»
Расписание: Воскресенье в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за
- ООльга5 июня 2024Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно
- ЛЛариса4 июня 2024Нам очень понравилось!
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ЛЛариса3 июня 2024Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ЕЕлена2 июня 2024Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
- ААлександра1 июня 2024Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
- ЮЮлия1 июня 2024Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Природа и пейзажи»
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