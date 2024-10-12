Вас ждёт экскурсия-лекция в уникальном парке «Аллея Рюриковичей и Романовых» на территории Печерского монастыря. Мы проследим путь становления российской государственности через судьбы самых знаковых правителей. Вспомним родоначальника первой династии Рюрика и его потомков. Поговорим о смутном времени, о правителях рода Романовых и затронем историю самого монастыря.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45, 10:00
Описание экскурсии
- Главные объекты нашего внимания на лекции — 48 бюстов правителей династии Рюриковичей и 20 бюстов представителей династии Романовых. Герои оживут, расскажут о своих судьбах, станут вам понятнее и ближе.
- Мы взглянем на историю глазами царей и великих князей, познакомимся с их достижениями
- Пройдём исторический путь с 9 века до начала 20 столетия, обсуждая в этом странствии важные события, вспоминая факты и мифы, которые сформировали историческую и культурную память нашего народа
- Для закрепления материала составим генеалогическое древо правящих Рюриковичей или Романовых
Мы посетим:
- Аллею бюстов Рюриковичей и Романовых
- Благоустроенную территорию монастыря
- Успенский собор. Вы увидите главную монастырскую святыню.
- Падающую колокольню 17 века
Кому подойдёт
Экскурсия-лекция подойдёт школьникам старших классов и взрослым людям, которые интересуются историей России. Она станет отличным дополнением к школьным учебникам и уже имеющимся знаниям.
Организационные детали
- Значительная часть экскурсии проходит на открытом воздухе, поэтому одевайтесь удобно и тепло
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 10:00, в воскресенье в 09:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|600 ₽
|Школьники
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остановка Автостанция Сенная
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00, в воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1779 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!Задать вопрос
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