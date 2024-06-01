Экскурсии с посещением канатной дороги в Нижнем Новгороде

Найдено 10 экскурсий в категории «Канатная дорога» в Нижнем Новгороде, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературно-графичный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
«Закончим мы на канатной дороге, где гости услышат истории про площадь Сенную и рассказ о канатной дороге — самой длинной на Волжских берегах, дореволюционную историю Солдатской слободки и советскую историю этого места»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800 за всё до 10 чел.
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Поговорить о купцах, бурлаках и лоцманах во время поездки по канатной дороге
Начало: У Сенной площади
«Проезд в обе стороны на канатной дороге за каждого участника оплачивается отдельно»
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
3 500 за всё до 7 чел.
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
17 отзывов
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
«На автобусе мы отвезем вас на канатную дорогу»
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500 за человека
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
«В уже известном вам городе Бор вы пересядете на знаменитую канатную дорогу, которая за 10 минут домчит вас до центра Нижнего Новгорода»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
701 отзыв
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
«Прогулка по канатной дороге по кругу «Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород» Эта дорога примечательна по многим причинам»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
«Канатную дорогу с самым длинным в Европе безопорным участком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
81 отзыв
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Начало: Площадь Революции 2/ Большая Покровская улица, 2
«Город с высоты птичьего полёта По пути на канатную дорогу Вы услышите небольшой рассказ об истории улиц, через которые лежит наш путь»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1 250 за человека
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
Начало: Площадь Свободы, 4
«Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Канатная дорога и Печерский монастырь
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Канатная дорога и Печерский монастырь
«В данную программу входит ознакомительная экскурсия по центру Нижнего Новгорода, а также прогулка на канатной дороге с шикарным видом»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30
1 250 за человека
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
«Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
    Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм
  • К
    Климова
    29 мая 2024
    Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
    Экскурсия состоялась 21.05.2024 в 12-00. Мы впервые побывали в Нижнем Новгороде. Экскурсия, замечательно проведенная Мариной Александровной, позволила получить комплексное представление о
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    городе. Город с большой и достойной историей. Совершенно роскошные современные набережные, скверы, парки. Марина Александровна интересно представила нам Кремль, храм Александра Невского и Печерский монастырь. Спасибо огромное!

  • Е
    Елизавета
    12 мая 2024
    О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
    Экскурсовод Евгения - прекрасный рассказчик! Провела с нами гораздо больше времени, чем было запланировано (так как стояли в огромной очереди
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    на канатную дорогу). И всё это время увлеченно рассказывала о Нижнем Новгороде. Глаза горят, энергетика благоприятная! Евгения по профессии историк. Очень много узнали от неё. Вся компания осталась довольна. Рекомендуем однозначно!

  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
    Светлана чудесный рассказчик, узнали много интересного и важного! С хорошим чувством юмора и такта! Рекомендуем однозначно! 💕❤️
  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2024
    Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
    очень понравилась ненавязчивая подача исторического материала, способы вовлечения в беседу ребенка) Рекомендую!
  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
    Спасибо за интересный рассказ и виды
  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
    Не смотря на ненастную погоду, поездка получилась интересной, познавательной. Удивительно, что когда мы попали на территорию монастыря, сразу появилась солнце,
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    голубое небо. И было очень весело и спокойно на душе. А когда мы покинули монастырь, солнце спряталось за тучи, заморосило. Мы отлично провели время. Спасибо огромное гиду Андрею.

  • О
    Ольга
    14 октября 2023
    Литературно-графичный маршрут
    Спасибо Асе за увлекательную экскурсию и интересный маршрут. Нам очень понравилось,рекомендуем))
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Городец на Волге: археология, росписи, пряники. Плюс Канатная дорога
    Экскурсия супер. Путешествовали с подругами. Очень понравилось. Большое спасибо нашему экскурсоводу Андрею. 👍 Помимо информации в ходе экскурсии закупились очень вкусными гостиницами и сувенирами из Городца. 👌Прокатились по канатной дороге не как туристы, а как бывалые Нижегородцы. 😉
  • С
    Светлана
    3 сентября 2023
    Литературно-графичный маршрут
    Большое спасибо Асе за очень содержательную экскурсию! Ася ответила на все наши вопросы, что подразумевает глубокие теоретические знания в области литературы, истории и культуры в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Канатная дорога»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Литературно-графичный маршрут
  2. О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
  3. Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
  4. По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
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  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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