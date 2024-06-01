1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
«Закончим мы на канатной дороге, где гости услышат истории про площадь Сенную и рассказ о канатной дороге — самой длинной на Волжских берегах, дореволюционную историю Солдатской слободки и советскую историю этого места»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Поговорить о купцах, бурлаках и лоцманах во время поездки по канатной дороге
Начало: У Сенной площади
«Проезд в обе стороны на канатной дороге за каждого участника оплачивается отдельно»
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
«На автобусе мы отвезем вас на канатную дорогу»
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
«В уже известном вам городе Бор вы пересядете на знаменитую канатную дорогу, которая за 10 минут домчит вас до центра Нижнего Новгорода»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
«Прогулка по канатной дороге по кругу «Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород» Эта дорога примечательна по многим причинам»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
«Канатную дорогу с самым длинным в Европе безопорным участком»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Начало: Площадь Революции 2/ Большая Покровская улица, 2
«Город с высоты птичьего полёта По пути на канатную дорогу Вы услышите небольшой рассказ об истории улиц, через которые лежит наш путь»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Семенов. Золотая Хохлома. Озеро Светлояр. Канатная дорога
Начало: Площадь Свободы, 4
«Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Канатная дорога и Печерский монастырь
«В данную программу входит ознакомительная экскурсия по центру Нижнего Новгорода, а также прогулка на канатной дороге с шикарным видом»
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
«Закончить нашу экскурсию мы может в городе Бор на станции Канатной дороги»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июня 2024Елена, это бриллиант! Спасибо за профессионализм
- ККлимова29 мая 2024Экскурсия состоялась 21.05.2024 в 12-00. Мы впервые побывали в Нижнем Новгороде. Экскурсия, замечательно проведенная Мариной Александровной, позволила получить комплексное представление о
- ЕЕлизавета12 мая 2024Экскурсовод Евгения - прекрасный рассказчик! Провела с нами гораздо больше времени, чем было запланировано (так как стояли в огромной очереди
- ИИрина30 апреля 2024Светлана чудесный рассказчик, узнали много интересного и важного! С хорошим чувством юмора и такта! Рекомендуем однозначно! 💕❤️
- ТТатьяна26 апреля 2024очень понравилась ненавязчивая подача исторического материала, способы вовлечения в беседу ребенка) Рекомендую!
- ААлексей3 апреля 2024Спасибо за интересный рассказ и виды
- ННаталья28 марта 2024Не смотря на ненастную погоду, поездка получилась интересной, познавательной. Удивительно, что когда мы попали на территорию монастыря, сразу появилась солнце,
- ООльга14 октября 2023Спасибо Асе за увлекательную экскурсию и интересный маршрут. Нам очень понравилось,рекомендуем))
- ООльга12 сентября 2023Городец на Волге: археология, росписи, пряники. Плюс Канатная дорогаЭкскурсия супер. Путешествовали с подругами. Очень понравилось. Большое спасибо нашему экскурсоводу Андрею. 👍 Помимо информации в ходе экскурсии закупились очень вкусными гостиницами и сувенирами из Городца. 👌Прокатились по канатной дороге не как туристы, а как бывалые Нижегородцы. 😉
- ССветлана3 сентября 2023Большое спасибо Асе за очень содержательную экскурсию! Ася ответила на все наши вопросы, что подразумевает глубокие теоретические знания в области литературы, истории и культуры в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Канатная дорога»
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