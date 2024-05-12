Экскурсовод Евгения - прекрасный рассказчик! Провела с нами гораздо больше времени, чем было запланировано (так как стояли в огромной очереди на канатную дорогу). И всё это время увлеченно рассказывала о Нижнем Новгороде. Глаза горят, энергетика благоприятная! Евгения по профессии историк. Очень много узнали от неё. Вся компания осталась довольна. Рекомендуем однозначно!