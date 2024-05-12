Гости Нижнего Новгорода считают своим долгом прокатиться по канатной дороге. И это понятно, ведь она входит в Книги рекордов России и Европы.
А если захватывающие виды совместить с увлекательными рассказами, то впечатлений будет ещё больше! Вы узнаете о худородных землях Нижегородчины, заготовке леса, плавучих городах, лоцманах и купцах… Ну что, поехали кататься?
А если захватывающие виды совместить с увлекательными рассказами, то впечатлений будет ещё больше! Вы узнаете о худородных землях Нижегородчины, заготовке леса, плавучих городах, лоцманах и купцах… Ну что, поехали кататься?
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Перед началом поездки берём в кассе билеты. Стоимость на 1 человека — 100 рублей в одну сторону.
- Размещаемся в кабинке (8 человек максимум) и 12,5 минут парим над нижегородскими просторами и рекой Волгой.
- Рассматривая водную гладь, вспомним о бурлаках. Я расскажу, почему жили они трудно, но зарабатывали при этом немало.
- Обсудим подробности об исчезнувшем, но не забытом промысле — лесозаготовках и сплаве леса. Вы узнаете, что такое беляны, гусяны, соймы и плоты.
- Затем возвращаемся назад таким же образом.
Организационные детали
Проезд в обе стороны на канатной дороге за каждого участника оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 32 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! Позвольте вас влюбить в Нижний! Меня зовут Евгения, я историк и профессиональный гид. А ещё заядлый путешественник и мама. Люблю учиться, читать и мороженое) Познавать новые места — большая работа. Я помогу её облегчить ярким живым рассказом, наполненным юмором, забавными историями, заботой и вниманием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
12 мая 2024
Экскурсовод Евгения - прекрасный рассказчик! Провела с нами гораздо больше времени, чем было запланировано (так как стояли в огромной очереди на канатную дорогу). И всё это время увлеченно рассказывала о Нижнем Новгороде. Глаза горят, энергетика благоприятная! Евгения по профессии историк. Очень много узнали от неё. Вся компания осталась довольна. Рекомендуем однозначно!
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