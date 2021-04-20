Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по территории монастыря. Вы познакомитесь с его постройками, среди которых надвратная Ефимьевская церковь ⛪ (узнаете, чем она уникальна), колокольня, архиерейский и братский корпуса, святые врата, башни и церкви монастырской ограды. Посетим Успенскую церковь ⛪, а летом — и Вознесенский собор. Пройдем по аллее династии Романовых и послушаем мелодичный бой механических часов. А еще полюбуемся видом на Волгу: панорамы здесь впечатляющие!

Монастырские хроники. Вас ждет рассказ об истории 📖 древней обители: с того момента, как монах Дионисий прибыл из Киева на Нижегородскую землю. Поговорим и о знаменитой Лаврентьевской летописи, написанной в этих стенах, и вы осознаете ее значение для исторических наук. Какие еще имена связаны с монастырем, в чем особенность его архитектуры, какие святыни хранятся здесь — дадим ответы на эти и другие вопросы.

Поездка по канатной дороге. На автобусе 🚌 мы отвезем вас на канатную дорогу. Это настоящий аттракцион — с высоты вам откроются новый ракурс на город 🏙️ и его окрестности.

Организационные детали