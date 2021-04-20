Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге

Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса

5
1 отзыв
Larisa
Larisa – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Этот монастырь много веков был духовным и культурным центром Суздальско-Нижегородского княжества.

Сколько событий он пережил, каково его наследие, какие личности с ним связаны и какие святыни здесь хранятся — все это вы узнаете на экскурсии 🧭 в группе до 20 человек.

Также вас ждут панорамные виды Волги с монастырских стен и из кабинки канатной дороги.
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по территории монастыря. Вы познакомитесь с его постройками, среди которых надвратная Ефимьевская церковь ⛪ (узнаете, чем она уникальна), колокольня, архиерейский и братский корпуса, святые врата, башни и церкви монастырской ограды. Посетим Успенскую церковь ⛪, а летом — и Вознесенский собор. Пройдем по аллее династии Романовых и послушаем мелодичный бой механических часов. А еще полюбуемся видом на Волгу: панорамы здесь впечатляющие!

Монастырские хроники. Вас ждет рассказ об истории 📖 древней обители: с того момента, как монах Дионисий прибыл из Киева на Нижегородскую землю. Поговорим и о знаменитой Лаврентьевской летописи, написанной в этих стенах, и вы осознаете ее значение для исторических наук. Какие еще имена связаны с монастырем, в чем особенность его архитектуры, какие святыни хранятся здесь — дадим ответы на эти и другие вопросы.

Поездка по канатной дороге. На автобусе 🚌 мы отвезем вас на канатную дорогу. Это настоящий аттракцион — с высоты вам откроются новый ракурс на город 🏙️ и его окрестности.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из наших профессиональных гидов
  • Экскурсия ⛳ состоит из двух частей:
    1) пешеходная экскурсия ⛳ по Вознесенскому Печерскому монастырю (это действующий мужской монастырь, одежда должна быть соответствующей)
    2) проезд по канатной дороге в оба конца без выхода из кабинки. Очередность может меняться в зависимости от ситуации
  • В стоимость входят трансфер от места сбора до канатной дороги и сам билет 🎫, дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 на площади Минина
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге

Экскурсия проводится в субботу в 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Larisa
Larisa
Меня зовут Лариса. Я представитель агентства. Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.
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1 реальный отзыв

20 апр 2021
Замечательная экскурсия! Смогла заинтересовать всех, включая тех, кто не сторонник церквей и монастырей. Экскурсовод Лариса приятный и веселый человек. Ездили большой компанией и те, кто отказался посетить, потом пожалели о своем решении. Огромное спасибо!

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