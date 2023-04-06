Нижегородский театр Драмы, где начал свой путь к славе Федор Шаляпин.

Храм-часовня святого Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища.

Усадьба Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать.

Таинственный и мрачный Почаинский овраг, а также церковь Жен-Мироносиц, которую неспроста очень любил Иван Грозный.

Домик Петра I (палаты купца Чатыгина) — дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого многие считали «антихристом».

Палаты купца Олисова и Успенская церковь — строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету!

Смотровая площадка на набережной Федоровского, откуда открывается вид на Нижегородскую Ярмарку и Стрелку, место слияния Оки и Волги.

Домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького "Детство") — дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых. Важно знать:Маршрут содержит несколько подъемов и спусков, не рекомендован для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Загадочный Нижний Новогород В городе, которому исполняется восемь веков, в городе, где под землей покоится больше людей, чем ходит по ней, в городе, проклятом самим Макарием Желтоводским, трудно не чувствовать, как тонка грань, отделяющая знакомый мир от непознанного. Приглашаем вас на прогулку по загадочным и таинственным местам Нижнего Новгорода, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи… Вы услышите историю Нижнего, в которую многие не верят. А зря. Мистический маршрут Вас будут ждать: