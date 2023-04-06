Мистический Нижний Новгород

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Если вы любите истории, окутанные тайны и мистикой, то это программа для вас.

В этом маршруте собраны самые необычные места Нижнего Новгорода, где происходили странные, порой паранормальные, явления.

Вы откроете тайну спасения Успенской церкви, посетите пугающий домик Каширина и усадьбу Добролюбовых. И не только!
Мистический Нижний Новгород
Мистический Нижний Новгород
Мистический Нижний Новгород
Мистический Нижний Новгород
Мистический Нижний Новгород
Мистический Нижний Новгород
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Что вас ожидает:

  • Нижегородский театр драмы
  • Храм-часовня святого Николая Чудотворца
  • Усадьба Добролюбовых
  • Таинственный и мрачный Почаинский овраг
  • Церковь Жен-Мироносиц
  • Домик Петра I (палаты купца Чатыгина)
  • Палаты купца Олисова
  • Успенская церковь
  • Смотровая площадка на набережной Федоровского
  • Домик Каширина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Загадочный Нижний Новогород В городе, которому исполняется восемь веков, в городе, где под землей покоится больше людей, чем ходит по ней, в городе, проклятом самим Макарием Желтоводским, трудно не чувствовать, как тонка грань, отделяющая знакомый мир от непознанного. Приглашаем вас на прогулку по загадочным и таинственным местам Нижнего Новгорода, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи… Вы услышите историю Нижнего, в которую многие не верят. А зря. Мистический маршрут Вас будут ждать:
  • Нижегородский театр Драмы, где начал свой путь к славе Федор Шаляпин.
  • Храм-часовня святого Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища.
  • Усадьба Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать.
  • Таинственный и мрачный Почаинский овраг, а также церковь Жен-Мироносиц, которую неспроста очень любил Иван Грозный.
  • Домик Петра I (палаты купца Чатыгина) — дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого многие считали «антихристом».
  • Палаты купца Олисова и Успенская церковь — строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету!
  • Смотровая площадка на набережной Федоровского, откуда открывается вид на Нижегородскую Ярмарку и Стрелку, место слияния Оки и Волги.
  • Домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького "Детство") — дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых. Важно знать:Маршрут содержит несколько подъемов и спусков, не рекомендован для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Покровская, 13
Завершение: Почтовый съезд, 21
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут содержит несколько подъемов и спусков
  • Не рекомендован для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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