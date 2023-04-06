Если вы любите истории, окутанные тайны и мистикой, то это программа для вас.
В этом маршруте собраны самые необычные места Нижнего Новгорода, где происходили странные, порой паранормальные, явления.
Вы откроете тайну спасения Успенской церкви, посетите пугающий домик Каширина и усадьбу Добролюбовых. И не только!
В этом маршруте собраны самые необычные места Нижнего Новгорода, где происходили странные, порой паранормальные, явления.
Вы откроете тайну спасения Успенской церкви, посетите пугающий домик Каширина и усадьбу Добролюбовых. И не только!
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Нижегородский театр драмы
- Храм-часовня святого Николая Чудотворца
- Усадьба Добролюбовых
- Таинственный и мрачный Почаинский овраг
- Церковь Жен-Мироносиц
- Домик Петра I (палаты купца Чатыгина)
- Палаты купца Олисова
- Успенская церковь
- Смотровая площадка на набережной Федоровского
- Домик Каширина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Загадочный Нижний Новогород В городе, которому исполняется восемь веков, в городе, где под землей покоится больше людей, чем ходит по ней, в городе, проклятом самим Макарием Желтоводским, трудно не чувствовать, как тонка грань, отделяющая знакомый мир от непознанного. Приглашаем вас на прогулку по загадочным и таинственным местам Нижнего Новгорода, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи… Вы услышите историю Нижнего, в которую многие не верят. А зря. Мистический маршрут Вас будут ждать:
- Нижегородский театр Драмы, где начал свой путь к славе Федор Шаляпин.
- Храм-часовня святого Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища.
- Усадьба Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать.
- Таинственный и мрачный Почаинский овраг, а также церковь Жен-Мироносиц, которую неспроста очень любил Иван Грозный.
- Домик Петра I (палаты купца Чатыгина) — дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого многие считали «антихристом».
- Палаты купца Олисова и Успенская церковь — строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету!
- Смотровая площадка на набережной Федоровского, откуда открывается вид на Нижегородскую Ярмарку и Стрелку, место слияния Оки и Волги.
- Домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького "Детство") — дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых. Важно знать:Маршрут содержит несколько подъемов и спусков, не рекомендован для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Большая Покровская, 13Завершение: Почтовый съезд, 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Маршрут содержит несколько подъемов и спусков
- Не рекомендован для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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