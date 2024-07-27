Квест-экскурсия — это увлекательный маршрут по городу с загадками и заданиями прямо в мобильном телефоне. Он будет интересен как путешественникам, так и местным жителям.
Наслаждаясь архитектурой, открывая изнанку парадных фасадов, отыскивая старинные артефакты и стрит-арт, вы посмотрите на Нижний с новых ракурсов и влюбитесь в него заново!
Наслаждаясь архитектурой, открывая изнанку парадных фасадов, отыскивая старинные артефакты и стрит-арт, вы посмотрите на Нижний с новых ракурсов и влюбитесь в него заново!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Маршрут начинается у Ивановской башни кремля. Основная его часть проходит в районе улиц Кожевенной и Рождественской, которые считаются местами must-see для каждого путешественника. Но мы не ограничимся так называемым Нижним Посадом, а пойдём ещё дальше, ну или… выше!
В процессе прохождения квеста вы:
- Полюбуетесь самыми красивыми зданиями и с парадных лестниц, и с «зафасадья»
- Заметите милые городские детали и артефакты из прошлого
- Отыщите древние белокаменные палаты среди советской типовой застройки
- Увидите торговый центр 19 века
- Найдёте работы уличных художников в самых неожиданных местах
- Пройдёте по району бывших городских трущоб
- Откроете много интересных фактов про дома и их владельцев
- Побываете в атмосферных закоулках, проходных дворах и тайных местечках
- Удивитесь тому, как менялся и продолжает меняться Нижний Новгород
- И сделаете для себя много интересных открытий!
Вы узнаете:
- С чего началось строительство Нижегородского кремля
- Как звали первых нижегородских меценатов
- Кто такие «золоторотцы»
- Как и кто провернул соляную «аферу века»
- Где в Нижнем появился первый торговый центр и что в нём находится сейчас
- Кто оплатил установку первого нижегородского водопровода
- Каких известных писателей вдохновлял Нижний Новгород
- Где Пётр I отмечал свой юбилей
- Какие архитектурные стили сформировали единый образ улицы Рождественской
Организационные детали
- Квест проходит без сопровождения гида. Он ориентирован на взрослых, но вы также можете взять с собой детей
- После оформления заказа я отправлю вам ссылки на оплату остатка стоимости и на игру-квест. Вы самостоятельно проходите маршрут, выполняя задания, отвечая на вопросы и отгадывая загадки. Нужен только телефон и интернет, никакого дополнительного инвентаря, оборудования, приложений или бота
- Прохождение квеста доступно в любое время, одному или компанией, в комфортном темпе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ивановской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 59 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я родилась и живу в Нижнем Новгороде. Это классный город, знакомиться с которым лучше небанальным способом. Пешеходные мобильные квесты — современный формат, который отлично для этогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 июл 2024
Необычный формат. Мне понравилось, что можно расследовать окрестности в своем темпе. В целом, интересный опыт, рекомендую.
А
Анна
18 июл 2024
Шикарный квест. Удобный формат: вся информация понятно структурирована, можно проходить в своем темпе, не зависишь от экскурсовода. Можно задержаться на полюбившемся месте, изучить более детально. Изучая самостоятельно историю локации, лучше запоминаешь информацию. Мы с дочкой (15 лет) в полном восторге. Марина, спасибо ❤️
Ю
Юлия
9 июл 2024
Всё хорошо! Марина нам сразу выслала всю необходимую информацию. Сам формат нам понравился - нужен только телефон. Было увлекательно отгадывать загадки и искать разные объекты! Мы обратили внимание на детали, которые сами не заметили бы, зашли в необычные места. Квест сопровождался интересной исторической информацией про город, старыми фотоснимками. Удобно, что время не ограничено. Спасибо, получили классные эмоции!
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