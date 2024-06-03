Музеи и искусство Нижнего Новгорода

Найдено 53 экскурсии в категории «Музеи» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440 за человека
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
«Дом Сироткина — здание Нижегородского государственного художественного музея, у которого мы вспомним биографию городского главы и поговорим об уникальной атмосфере залов музея»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Легендарный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
51 отзыв
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
«Погуляете по самобытному Музейному кварталу, заглянете в Город мастеров и рассмотрите памятники Купечеству и Самовару»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
«А еще покажу вам интересные экспонаты музея военной техники под открытым небом: танки Т-34, «Катюши», зенитки, самолет и подводную лодку»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«В музеях такие вещи потрогать невозможно»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
«Так, вы увидите особняк и домовую церковь купца Олисова, усадьбу механика-самоучки Кулибина и дом-музей Каширина, принадлежавший деду Горького»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
«В Городце множество музеев, мы обязательно зайдем в некоторые из них на ваш выбор»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 600 за всё до 4 чел.
Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
Индивидуальная
12 часов
35 отзывов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
«Дом-музей блаженной Параскевы Ивановны — в 1903 году здесь побывал император Николай II и услышал пророчество о грядущей судьбе своего семейства и России»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Светлояр. В поисках Китеж-града
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
«Село Владимирское Также мы можем посетить достопримечательности села Владимирское — музеи, центр детского творчества и деревянный храм, которому уже далеко за 200 лет, а ещё пройти мастер-класс по сотворению народной куклы или рубке ложки»
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
В древний Городец
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
«Сегодня Городец – музейная столица Нижегородской области с двенадцатью музеями: краеведческим, самоваров, пряника, добра, детским, Городом мастеров и др»
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
«Ядам вам время посетить музей Чкалова и осмотреть его мемориальный дом»
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
«А также заедем в город Семенов, столицу раскола и родину Золотой Хохломы, где зайдем в музей при фабрике «Золотая Хохлома»»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
«Пешеходная часть — Рождественская улица-музей»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Нижний Новгород - столица граффити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500 за всё до 8 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
«Вы рассмотрите разные виды аутентичной резьбы, которую можно встретить лишь в музеях или глухих деревнях»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
«Улица Грузинская — будто галерея стрит-арта под открытым небом в декорациях деревянных домов, украшенных затейливой резьбой»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340 за всё до 6 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7 000 за всё до 30 чел.
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
«Музей «Терем русского самовара»»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
Прогулка по главному историческому кварталу Нижнего Новгорода с журналистом
Начало: Парк им. Кулибина, улица Максима Горького
«О единственном в России, а, может, и в мире, Музее нижегородской интеллигенции с воссозданной в нем обстановкой конца 19 — начала 20 веков»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
«Вы узнаете о семи музеях Городца, среди которых немало необычных: например, музей Городецкого пряника и Музей добра»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города
Начало: По договоренности
«Следом побываете в историческом квартале, оцените народные промыслы в Городе Мастеров и узнаете самое интересное о местных музеях»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
1 отзыв
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
«Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашего музея»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800 за человека
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
«По вашему желанию зайдем в домик-музей блаженной Параскевы, лично предсказавшей будущее императорской семье»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Нижегородский художественный музей: истории в картинах
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Нижегородский художественный музей: истории в картинах
Познакомиться с творчеством известных русских художников - от иконописцев до передвижников
Начало: В Нижегородском кремле
«Вас ждёт не просто экскурсия по музею, а увлекательный и живой диалог об изобразительном искусстве»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
«В музейно-туристическом комплексе на берегу Волги вы заглянете в мастерские древнерусской живописи, городецкой росписи, глиняной игрушки, гончарного дела, резьбы по дереву, вышивки и работы с тканью»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800 за человека
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
«Музейно-туристический комплекс «Град Китеж»»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Семёнов - столица золотой хохломы
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
«Так называется местный Музей народного быта, в который мы отправимся по приезде в Семёнов»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за человека
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100 за всё до 4 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
«Этнографический музей и старинные традиции ткачества»
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
«Домик блаженной Паши Саровской — небольшой музей, где воссоздана келья Серафима Саровского и жилище Параскевы»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400 за всё до 4 чел.
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
«В программу входит посещение исторических, архитектурных объектов и музеев Богородска, Павлово-на-Оке, а также нескольких окрестных сел»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800 за всё до 10 чел.
Гороховец - город Царя Гороха и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего
Начало: в Нижнем Новгороде
«Если захотите, можно посетить музей купечества в белокаменных палатах — одних из целых семи в Гороховце»
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Уголок купеческой России: Гороховец
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
«В доме купца Сапожникова, который стал Гороховецким историко-архитектурным музеем, вас ждет увлекательная экскурсия»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500 за человека
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«В Чкаловске погуляем по историческому центру с деревянными домами, полюбуемся набережной и посетим дом-музей знаменитого летчика, в честь которого назван город»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
«Здесь расположен уникальный музей русской фотографии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
«Храм и душевные музеи Владимирского»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Камера-обскура, зеркальная комната, виртуальный фотограф и еще много интересного — вы рассмотрите экспонаты, а гид музея расскажет о том, как зарождалось и развивалось искусство светописи»
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850 за всё до 15 чел.
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Прикоснуться к творчеству легендарного российского дизайнера и узнать об изнанке модной индустрии
Начало: На улице Сергиевской
«В музее вы узнаете самое интересное о жизни модельера — от первых шагов в профессии до сотрудничества со Станиславским»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
«Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха»
Завтра в 10:00
14 июня в 17:00
1 000 за человека
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
«Арзамас – город Гайдара: дом-музей писателя, реальное училище, клуб большевиков»
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Мистический Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Мистический Нижний Новгород
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Рождественская - музей под открытым небом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Рождественская - музей под открытым небом
Начало: Площадь Народного Единства, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 600 за всё до 4 чел.
Гороховец - город-музей под открытым небом
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гороховец - город-музей под открытым небом
Начало: По договоренности
«Там мы посетим уникальный музей купеческого быта XVII века — Дом Сапожникова»
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Йошкар-Ола
Групповая
15 часов
Йошкар-Ола
«Культурное наследие представлено в большой коллекции национального этнографического музея, история которого берет начало в 1920 году»
Расписание: Суббота в 07:00
3 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - столица граффити
    Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
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    возьмется его выполнять, а сама я, первый раз в жизни посещая Нижний Новгород, его бы осуществить не смогла. Я написала нескольким гидам, но откликнулась только Виктория - и сделала все именно так, как я бы того хотела. Также очень благодарна Ольге, которая была моим водителем и отчасти гидом - она не только отвезла меня и все мне показала, но также разнообразила экскурсию рассказом и показала другие достопримечательности, которые мы проезжали - мы были в той части города, которая далека от туристических троп, и это было особенно интересно. Она также очень живой, интересный и веселый человек, с которым легко найти общий язык. Ощущение было такое, как будто мы просто с подругой прокатились по городу и отлично провели время - и именно такого эффекта мне и хотелось. Большое спасибо, всем советую!

  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
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    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Были на экскурсии 30 мая. Елена учла наши пожелания по наполнению экскурсии. Показала нам такие уголки Нижнего Новгорода, до которых
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    мы сами бы не добрались. Очень увлеченный, знающий, образованный человек. Выстраивает рассказ так, что складывается общее представление и о городе, и о жизни людей. Елена знает ответы на все ваши вопросы о Нижнем Новгороде:) Спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендую!

  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Светлояр. В поисках Китеж-града
    Экскурсия на озеро Светлояр с Константином. Добирались долго, почти 2 часа на маршрутном автобусе, но оно того стоило. История и легенды
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    озера Светлояр, особенности быта, обычаев и нравов местного населения, малых народов, старообрядцев. Удивительно. Основательно. Захватывающе! История образования озера и все исследования, которые здесь проводились. Очень рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Легендарный Городец
    Если вы хотите окунуться в разные исторические эпохи, в том числе через легенды и притчи, узнать нетривиальные факты из жизни
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    как выдающихся, так и малоизвестных людей, задуматься о причинно-следственных связях событий и явлений и просто насладиться грамотной речью экскурсовода, то выбирайте для экскурсий по Нижнему Новгороду и его окрестностям Василия. Большое спасибо, Василий, за яркие впечатления! Мы обязательно вернемся.

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Нижегородский художественный музей: истории в картинах
    Супер
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Легендарный Городец
    Были на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мы погрузились в историческую ретроспективу
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    здешних мест. И взрослые, и ребёнок слушали заиаиа дыхание. Много нового узнали для себя. Дорога занимает около часа. В Городце посетили места старинных крепостных укреплений, Святое озеро, Феодоровский монастырь, проехали через старинные кварталы города, прогулялись по ремесленной улице и набережной, зашли в музей. Поездка получилась насыщенной информацией и впечатлениями. Тем не менее, есть некоторые пожелания к организации. Во время экскурсии выделяется время на посещение только одного музея, а хотелось бы заглянуть и в другие. При бронировании экскурсии на Трипстере открытыми являются в том числе недоступные фактически интервалы времени и даты. Этот вводит в заблуждение и потом приходится спешно переиграть другие планы. Занятые дни и часы не должны отображаться. Обычно организаторы следят за этим…

    Были на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мы
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
    Рекомендую. Отличный экскурсовод, глубокие знания истории.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
    Экскурсия всевозрастная, очень интересная и совершенно неутомительная. Посещение музеев Городца - однозначно с музейным экскурсоводом! Не проблема - настройка программы под Ваши вкусы (кстати - на выезде из Городца хорошая пивоварня). Наталье - большое спасибо от нашей компании!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музеи»

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