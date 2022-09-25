Мото-экскурсия по Нижнему Новгороду

На большом, мощном и удобном мотоцикле вас забирают от назначенного места

На большом, мощном и удобном мотоцикле вас забирают от назначенного места, около часа катают с ветерком по всем красивейшим местам города — набережным, мостам, горам, проспектам и т. д. Несколько раз делается остановка в различных живописных местах (чтобы вы могли передохнуть и пофотографироваться), в процессе которой рассказывают много интересного об окружающих вас местах.

После чего вас сажают на мотоцикл, и вы снова проноситесь по улицам города — с ветерком и адреналином. Сделав большой круг по городу, вас возвращают обратно. В целости и сохранности.
Мото-экскурсия по Нижнему Новгороду
Мото-экскурсия по Нижнему Новгороду
Мото-экскурсия по Нижнему Новгороду
Мото-экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вас ожидает 🤩

  • Набережные
  • Мосты
  • Горы
  • Проспекты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

А КАКИЕ МОТО-ЭКСКУРСИИ БЫВАЮТ?
Они бывают двух видов: НОЧНАЯ и ДНЕВНАЯ. Дневная в основном — для гостей города, которым хочется посмотреть на его красоты во время неторопливого путешествия на большом и удобном мотоцикле. Вас заберут от вокзала (или с любого другого места), провезут по всем живописным местам города, покажут и расскажут — что есть у нас интересного. А затем вернут обратно (или куда вы пожелаете).
Ночная мото-экскурсия рассчитана скорее на тех, кому хочется просто драйва. Вас промчат на скоростном байке по мостикам и набережным, по пустынным улицам ночного города, с ветерком, брызгами луж и адреналином!:)
А ЭТО БЕЗОПАСНО?
Все наши пилоты — профессионалы с большим стажем вождения. За все годы существования нашей организации во всех городах у нас не было ни одной аварии. Пассажирам выдается мото-защита. Каждый пассажир застрахован во время движения на сумму не менее 300 000 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мотоцикл
  • Шлем
  • Гид
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 мая по 1 сентября
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые⚙️Необычные🏍На мотоцикле

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