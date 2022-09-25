А КАКИЕ МОТО-ЭКСКУРСИИ БЫВАЮТ?

Они бывают двух видов: НОЧНАЯ и ДНЕВНАЯ. Дневная в основном — для гостей города, которым хочется посмотреть на его красоты во время неторопливого путешествия на большом и удобном мотоцикле. Вас заберут от вокзала (или с любого другого места), провезут по всем живописным местам города, покажут и расскажут — что есть у нас интересного. А затем вернут обратно (или куда вы пожелаете).

Ночная мото-экскурсия рассчитана скорее на тех, кому хочется просто драйва. Вас промчат на скоростном байке по мостикам и набережным, по пустынным улицам ночного города, с ветерком, брызгами луж и адреналином!:)

А ЭТО БЕЗОПАСНО?

Все наши пилоты — профессионалы с большим стажем вождения. За все годы существования нашей организации во всех городах у нас не было ни одной аварии. Пассажирам выдается мото-защита. Каждый пассажир застрахован во время движения на сумму не менее 300 000 руб.