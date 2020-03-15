9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Нижний Новгород — столица Приволжья

Объехать все главные достопримечательности, полюбоваться открыточными видами и прогуляться по кремлю

Алексей
Задать вопрос
Алексей – экскурсионное агентство
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия откроет вам очарование древнего города.

Мы успеем посетить все главные памятники и увидеть реликвии старинных храмов.

Вы насладитесь потрясающими пейзажами набережной и завораживающим видом слияния Волги и Оки.

А прогулка по территории Нижегородского кремля перенесет вас на восемь веков назад и подарит много новых открытий.
600 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча — на ул. Большая Покровская, д. 1
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4
Нижний Новгород — столица Приволжья
Нижний Новгород — столица Приволжья

Что вас ожидает

Истории в лицах
Мы встретимся на главной площади Минина и Пожарского и отправимся в путешествие по старинным улочкам, сохранившим былую роскошь. Малая Покровская и Ильинская улицы, Верхне- и Нижне-Волжская набережные расскажут свою историю. Вы проедете по Рождественской, насчитывающей 35 памятников архитектуры, и услышите интересные факты о выдающихся горожанах. Увидите проспекты, где когда-то ходили Иван Сеченов и Николай Лобачевский, насладитесь видами, которыми любовались Николай Добролюбов и Максим Горький. С монументальной Чкаловской лестницы, возведенная немецкими военнопленными в виде «восьмёрки», вам откроется великолепная панорама набережной и волжских просторов.

Город над Волгой и Окой
Затем мы посетим собор Александра Невского. Третий по высоте в России храм расположенный в живоспинейшем месте слияния Волги и Оки хранит немало реликвий. Каких именно — узнаете на экскурсии! У церкви же Собора Пресвятой Богородицы в стиле барокко целых два народных названия: Рождественская и Строгановская. Осматривая убранство святыни, вы поймете особенности строгановского стиля, а, зайдя внутрь, сможете приложиться к старинной иконе Николая Чудотворца, иконам с частицами мощей преподобного Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского, оптинских старцев и Державной иконе Божией Матери.

Славный город великих побед
Далее вас ждет прогулка по территории Нижегородского Кремля. Кремль — важнейший центр города, где заседает Городская дума и правительство области. Двухкилометровая кирпичная крепость с 13 башнями раньше скрывала множество храмов, но до сегодняшнего дня сохранился лишь Михайло-Архангельский собор, который обрел нынешний облик в 1628–1631 годах. Именно в нем захоронен прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. Вы узнаете, как кремль переживал различные исторические периоды, увидите обелиск Минину и Пожарскому, вечный огонь и мемориальный комплекс в честь горьковчан, павших в Великую Отечественную войну.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
  • Длительность пешеходной экскурсии по Кремлю — 1 час
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Нижний Новгород — столица Приволжья
Нижний Новгород — столица Приволжья
Нижний Новгород — столица Приволжья
Нижний Новгород — столица Приволжья
Нижний Новгород — столица Приволжья

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на ул. Большая Покровская, д. 1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Спасибо за экскурсию!
Все хорошо, единственное что напрягло, время на точках. Не было возможности сфотографировать. Время было только на послушать рассказ. Хотелось бы заходить на объекты посмотреть их.
9 марта 2020
Экскурсия была насыщенной, мы увидели потрясающие смотровые площадки, осмотрели красоты Нижегородского Кремля! Всем рекомендую, особенно если Вы, как и я, приехали впервые.
23 февраля 2020
Хочется сказать, большое спасибо Алексею за организацию, отдельно хочу поблагодарить экскурсовода Ольгу Владимировну, очень интересно и понятно рассказывает, спасибо tripster.
28 января 2020
Замечательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Владимиру и водителю Марине. Очень душевно и познавательно.
18 января 2020
Замечательная экскурсия - помогает понять город. За 3 часа успели побывать в разных частях города и увидеть основные его достопримечательности. Замечательный экскурсовод, любящий и город, и свое дело.
17 января 2020
Минус экскурсии в том, что указано время начала 12.00. А по факту, экскурсовод намного раньше стала освещать события. Мы подошли к 12.00 на место встречи. Было много народа (на два автобуса) и экскурсовод рассказывала историю Города. После посадки в автобусы, она продолжила свой рассказ. По сему, мы не зная начала, вынуждены были слушать с середины..... И многие аспекты остались не освещены... Обидно. Просьба, к организаторам, предупреждать о реальном времени начала экскурсии.
5 января 2020
Мы уже не впервые пользуемся выбором экскурсий на трипстере, да и в городах прошли много разных экскурсий (Москва, Петербург, Казань, Тбилиси, Париж, Гори, Батуми, Тюмень, Уфа, Новосибирск) и раньше всегда это были увлекательнейшие беседы, интересные рассказы. Сегодня мы ожидали получить обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, а получили монотонный, как по учебнику, углубленный рассказ об архитектуре и Горьком. Прямо во время экскурсии 5 человек вышли из автобуса((

Плюсы тоже были: хороший рассказ о храме Александра Невского и нижегородской ярмарке (можно было не так подробно, но это было хотя бы интересно). Иногда были отсылки к современности - этого очень не хватало во время экскурсии - как все те события, о которых рассказывает гид, отразились на жизни города? Хотя бы крупицы информации, чем город живет сейчас?
Минусы:
гид Ирина Павловна не увлекла своими рассказами. Она будто читала по учебнику истории (раздел об архитектуре, куча дат, невозможно воспринимать на слух такое огромное количество информации без разбавления другими фактами).
Все время хотелось спать, хотя мы туристы всегда увлеченные и готовы к восприятию информации, искренне интересуемся историе города, куда попадаем. Но всему есть предел, нужен какой-то разносторонний рассказ, и желательно без постоянных ремарок "ну, вы и так знаете про то-то и то-то"... - Нет, не знаем, мы даже про свой город столько не знаем, а тут мы приехали и я в первую очередь хочу узнать главные факты о городе, его знаменитых жителях (а не только о Горьком!), что с ними связаны, об их жизни и влиянии на историю города. Это было иногда, но очень мало и совершенно в отрыве от современности.
Огромные пласты ненужной, неинтересной информации, а общее представление хотелось получить совсем другое.
Мы любим экскурсии, но когда автобус пришел к новгородскому кремлю, увидели, как половина народу просто сразу ушли! Они, как и мы, не хотели так же нудно слушать и об этом прекрасном месте. Мы тоже отделились от группы, загуглили краткую историю новгородского кремля, отлично погуляли и пофотографировались, нашли много интересного НАМ, а не гиду. Это была лучшая часть экскурсии!
Сейчас 2020 год, обидно, что для некоторых экскурсоводов время остановилось в 19лохматом году, где ты ходишь и говоришь, что интересно тебе, а все должны ходить и слушать. Гид сама пару раз сказала, что, она не укладывается в час отведенного на кремль времени и люди просто уходят. Также у гида нет микрофона на улице, это минус.
Жаль потраченных денег.
4 января 2020
3 января 2020г моя семья побывала на экскурсии" Нижний Новгород - столица Приволжья". В условленном месте, в назначенное время нас встретил гид Алексей. Он дал нам наши билеты и объяснил, что будет происходить дальше. Ровно в 12 ч (как назначено) подъехал комфортабельный автобус и началось наше знакомство с НН. Мы в данном городе впервые, поэтому внимательно слушали своего гида ( к сожалению,не запомнила имя женщины-экскурсовода). Рассказ был настолько увлекательным, что даже погодные катаклизмы- зимний ветер и лужи, нам были нипочем. Водитель автобуса очень аккуратно провёз нас по значимым районам города (в новогодние праздничные дни движение на дорогах было активным, но водитель Алексей-профи!) Мы промочили свои ноги,но очень-очень остались довольны организацией, сервисом и информационным материалом данной экскурсии! Спасибо команде Трипстера за возможность так легко, недорого и с пользой провести время в выходные дни!
PS: экскурсию я бронировала заранее, через сайт,т.к. живём мы во Владимирской области.
3 января 2020
Всю экскурсию только Максима Горьком, хотели бы слушать о нем, пошли б на тематическую

Алексей проводит ещё 8 экскурсий

Замок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего НовгородаЗамок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего НовгородаЗамок Шереметьева и озеро Светлояр — из Нижнего Новгорода
1850 за человека
13 часов
Услышать легенды о Китеж-граде, отыскать «Стопочку Богородицы» и увидеть эффектный дворец
Путешествовать на автобусе удобно, увлекательно и выгодно — ведь можно охватить разом несколько мест, до которых сложно добраться пешком. Вы побываете на озере из летописей — Светлояр, осмотрите впечатляющий смешением стилей замок на берегу Волги, а по пути погрузитесь в истории времён Древней Руси.
По Нижнему Новгороду в час вечерний!По Нижнему Новгороду в час вечерний!По Нижнему Новгороду в час вечерний!
600 за человека
3 часа
2 отзыва
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
Нижний Новгород — один из красивейших городов России. Особо привлекателен он из-за своего рельефа, который так удачно подчёркивает подсветка. Эту таинственность, красоту и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек вам предстоит прочувствовать на нашей экскурсии!
Пешком по центру Нижнего НовгородаПешком по центру Нижнего НовгородаПешком по центру Нижнего Новгорода
400 за человека
3 часа
1 отзыв
Изучить две старинные нарядные улицы — Большую Покровскую и Рождественскую
Десятки любопытных сюжетов ждут вас на двух улицах исторического центра Нижнего Новгорода. Вы полюбуетесь фасадами когда-то дворянской Покровки, увидите знаменитые скульптуры и узнаете о жизни горожан. А на Рождественской улице по соседству с Волгой «окажетесь» в купеческом Нижнем и рассмотрите одну из красивейших церквей города.
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла ПриволжьяИз Нижнего Новгорода в Городец — ремесла ПриволжьяИз Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
1350 за человека
8 часов
1 отзыв
Прогуляться по городу-музею, увидеть красивейший монастырь и познакомиться с народными промыслами
Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге. Прогуливаясь его улочками, украшенными старинными особняками, вы погрузитесь в атмосферу купеческой Руси. Необычные музеи расскажут о местных традициях и культуре и даже научат азам рукоделия, а Федоровский монастырь откроет свои легенды.
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и ДивеевоИз Нижнего Новгорода — в Арзамас и ДивеевоИз Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
1200 за человека
11 часов
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
О Дивееве знают как глубоко верующие, так и далёкие от религии люди. Это место, где всякий почувствует тихую радость, исцелит душу и просто отдохнёт от суетности жизни. По дороге в обитель вы познакомитесь с Арзамасом, а уже во владениях монастыря посетите все святыни, пройдёте по Канавке и в конце отправитесь окунуться в святом источнике.
Семёнов — столица золотой хохломыСемёнов — столица золотой хохломыСемёнов — столица золотой хохломы
1650 за человека
8 часов
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Приглашаем вас отправиться в небольшой, но славный своим искусством Семёнов. Вы увидите, как рождается диво-дивное — золотая хохлома, узнаете местные особенности этого ремесла, понаблюдаете за филигранной работой мастеров и сможете сами расписать матрешку. А в гостях у Семёна Ложкаря познакомитесь с крестьянским бытом и народными традициями.
Пешеланские пещеры и красавец АрзамасПешеланские пещеры и красавец АрзамасПешеланские пещеры и красавец Арзамас
2100 за человека
9 часов
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту!
Мы едем в Арзамас — один из старейших городов Нижегородской области. Здесь вас ждут удивительные предания и легенды, истории об известных жителях, белокаменные храмы и культурные памятники. А в селе Пешелань мы отправимся в путешествие к центру земли! Вы спуститесь в действующую шахту и познакомитесь с особенностями горного дела.
По пушкинским местам: поездка в Большое БолдиноПо пушкинским местам: поездка в Большое БолдиноПо пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
1850 за человека
13 часов
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
В этом поэтичном путешествии вы не только воочию увидите места, где Пушкин просыпался, прогуливался и писал знаменитые на весь мир произведения. Вы услышите красочный рассказ о его жизни: что он больше всего любил, в чём или ком находил вдохновение, с кем заводил дружбу. Вся жизнь поэта пролетит перед глазами за несколько часов!

Обзорные экскурсии по Нижнему Новгороду

Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
1990 за экскурсию
2 часа
56 отзывов
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Мистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего Новгорода
От 1800 за экскурсию
3 часа
292 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Нижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь века
скидка40%
3500 ₽
2100 за экскурсию
2.5 часа
19 отзывов
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской. Услышите неожиданные интерпретации прошлой и современной жизни Нижнего Новгорода, раскроете архитектурные особенности кремля и узнаете, как влияет на местный уклад Большой речной порт.
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на автоИстория Нижнего Новгорода​ за 3 часа на автоИстория Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3900 за экскурсию
3 часа
167 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижний Новгород — один из самых древних и живописных городов России. Расположен на горах на слиянии двух крупнейших рек Европы — Оки и Волги. Потрясающие виды, глубочайший след в истории, а также теплота и уют провинции не оставят никого равнодушным.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицыГлавное в Нижнем: набережные, площади, улицыГлавное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3120 за экскурсию
3 часа
174 отзыва
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Эта пешеходная экскурсия нацелена на знакомство с самыми знаковыми достопримечательностями, памятниками и видами города. Исторический центр Нижнего Новгорода полон выдающихся архитектурных сооружений, волнующих городских и природных пейзажей, интересных примеров уличной скульптуры и искусства. При этом живой рассказ о городском пространстве невозможен без истории отдельных людей, которые сделали Нижний таким, каков он есть.
Нижний Новгород — первое знакомствоНижний Новгород — первое знакомствоНижний Новгород — первое знакомство
2000 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Вы увидите старинные улицы, площади, дома и дворики Нижнего. Услышите историю города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты. Я сделаю все, чтобы наша встреча была не только познавательной, но и веселой!

Выбирайте и другие экскурсии по Нижнему Новгороду

За городомЗимойГородецАрзамасНа автобусеМузеи и искусствоВ другой городИстория и архитектураПешкомБольшая Покровская улицаБолдиноВсеХрамыГрупповыеИндивидуальныеНеобычные маршрутыНижегородский кремльДивеевоЧкаловская лестницаНа автомобилеОбзорныеДля детейЗамок ШереметеваОзеро СветлоярСо скидкойКвесты