9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Истории в лицах
Мы встретимся на главной площади Минина и Пожарского и отправимся в путешествие по старинным улочкам, сохранившим былую роскошь. Малая Покровская и Ильинская улицы, Верхне- и Нижне-Волжская набережные расскажут свою историю. Вы проедете по Рождественской, насчитывающей 35 памятников архитектуры, и услышите интересные факты о выдающихся горожанах. Увидите проспекты, где когда-то ходили Иван Сеченов и Николай Лобачевский, насладитесь видами, которыми любовались Николай Добролюбов и Максим Горький. С монументальной Чкаловской лестницы, возведенная немецкими военнопленными в виде «восьмёрки», вам откроется великолепная панорама набережной и волжских просторов.
Город над Волгой и Окой
Затем мы посетим собор Александра Невского. Третий по высоте в России храм расположенный в живоспинейшем месте слияния Волги и Оки хранит немало реликвий. Каких именно — узнаете на экскурсии! У церкви же Собора Пресвятой Богородицы в стиле барокко целых два народных названия: Рождественская и Строгановская. Осматривая убранство святыни, вы поймете особенности строгановского стиля, а, зайдя внутрь, сможете приложиться к старинной иконе Николая Чудотворца, иконам с частицами мощей преподобного Серафима Саровского, митрополита Филарета Московского, оптинских старцев и Державной иконе Божией Матери.
Славный город великих побед
Далее вас ждет прогулка по территории Нижегородского Кремля. Кремль — важнейший центр города, где заседает Городская дума и правительство области. Двухкилометровая кирпичная крепость с 13 башнями раньше скрывала множество храмов, но до сегодняшнего дня сохранился лишь Михайло-Архангельский собор, который обрел нынешний облик в 1628–1631 годах. Именно в нем захоронен прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. Вы узнаете, как кремль переживал различные исторические периоды, увидите обелиск Минину и Пожарскому, вечный огонь и мемориальный комплекс в честь горьковчан, павших в Великую Отечественную войну.