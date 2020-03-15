9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы уже не впервые пользуемся выбором экскурсий на трипстере, да и в городах прошли много разных экскурсий (Москва, Петербург, Казань, Тбилиси, Париж, Гори, Батуми, Тюмень, Уфа, Новосибирск) и раньше всегда это были увлекательнейшие беседы, интересные рассказы. Сегодня мы ожидали получить обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, а получили монотонный, как по учебнику, углубленный рассказ об архитектуре и Горьком. Прямо во время экскурсии 5 человек вышли из автобуса((



Плюсы тоже были: хороший рассказ о храме Александра Невского и нижегородской ярмарке (можно было не так подробно, но это было хотя бы интересно). Иногда были отсылки к современности - этого очень не хватало во время экскурсии - как все те события, о которых рассказывает гид, отразились на жизни города? Хотя бы крупицы информации, чем город живет сейчас?

Минусы:

гид Ирина Павловна не увлекла своими рассказами. Она будто читала по учебнику истории (раздел об архитектуре, куча дат, невозможно воспринимать на слух такое огромное количество информации без разбавления другими фактами).

Все время хотелось спать, хотя мы туристы всегда увлеченные и готовы к восприятию информации, искренне интересуемся историе города, куда попадаем. Но всему есть предел, нужен какой-то разносторонний рассказ, и желательно без постоянных ремарок "ну, вы и так знаете про то-то и то-то"... - Нет, не знаем, мы даже про свой город столько не знаем, а тут мы приехали и я в первую очередь хочу узнать главные факты о городе, его знаменитых жителях (а не только о Горьком!), что с ними связаны, об их жизни и влиянии на историю города. Это было иногда, но очень мало и совершенно в отрыве от современности.

Огромные пласты ненужной, неинтересной информации, а общее представление хотелось получить совсем другое.

Мы любим экскурсии, но когда автобус пришел к новгородскому кремлю, увидели, как половина народу просто сразу ушли! Они, как и мы, не хотели так же нудно слушать и об этом прекрасном месте. Мы тоже отделились от группы, загуглили краткую историю новгородского кремля, отлично погуляли и пофотографировались, нашли много интересного НАМ, а не гиду. Это была лучшая часть экскурсии!

Сейчас 2020 год, обидно, что для некоторых экскурсоводов время остановилось в 19лохматом году, где ты ходишь и говоришь, что интересно тебе, а все должны ходить и слушать. Гид сама пару раз сказала, что, она не укладывается в час отведенного на кремль времени и люди просто уходят. Также у гида нет микрофона на улице, это минус.

Жаль потраченных денег.