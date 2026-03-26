Тайны, о которых пойдёт речь на экскурсии, — это не мистика, а сюжеты и детали, которые обычно остаются за рамками обзорных экскурсий. Я не стану просто перечислять имена и события, а раскрою логику развития Нижнего Новгорода.
Почему кремль стоит именно здесь? И почему город выглядит так, а не иначе? Всё это и многое другое — в нашей программе!
Описание экскурсии
Маршрут строится вокруг ключевых точек, каждая из которых — словно часть большой головоломки.
- Ров и баллистические укрепления 16 века — передовая военная мысль своего времени
- Собор Архангела Михаила — единственное здание, дошедшее до нас в первозданном виде
- Панорама слияния Волги и Оки — «балкон» над Восточной Европой и древний путь «из варяг в персы»
- Коромысловая башня — место, где миф переплетается с суровой реальностью
- Арсенал и Присутственные места — следы имперской эпохи, когда Пётр I и его преемники видели в городе опору
- Бронзовый макет кремля — ключ к пониманию странной конфигурации старых районов
- Дом-самолёт — дерзкий памятник конструктивизма и эпохи НЭПа
- Выставка вооружений — рассказ о том, как оборонные заводы сформировали современный облик города (по желанию)
- Тайный ход князей и бомбоубежище партийных боссов — два разных века, одна и та же логика власти
- Губернаторский сад — уникальный микроклимат и островок природы в сердце крепости
Я проведу вас по всему кремлю и раскрою внутреннюю логику места, где характер народа, расчёты политиков, воля купцов и сила природы сплелись в единое целое.
В результате вы:
- увидите масштаб города с его лучшей точки
- обратите внимание на то, что часто пропускают
- поймёте, почему Нижний Новгород стал именно таким
- начнёте видеть город как пространство с характером и своей неизменной логикой
Организационные детали
- В прохладную погоду рекомендую выбирать одежду и обувь как при походе на горные перевалы — с особым вниманием к плотности материала и защите от ветра
- Можно взять с собой детей до 12 лет, но программа экскурсии не адаптирована к детскому восприятию
ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|400 ₽
|Дети до 12 лет
|300 ₽
|Пенсионеры
|350 ₽
|Школьники
|350 ₽
|Студенты
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Минина и Пожарского. Внимание - это площадь НАД кремлем - не путайте пожалуйста с памятником Минину и Пожарскому
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 4795 туристов
С увлечением занимаюсь историей (университетская степень). Честь для меня — представить свой родной город, один из ключевых пунктов и самый большой речной перекрёсток на торговом маршруте «из варяг в персы». Располагая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
26 мар 2026
На экскурсии узнали много интересной и познавательной информации о городе и Нижегородском кремле. Петр замечательный историк экскурсовод. Рекомендую и Вам эту экскурсию.
Дарья
23 мар 2026
Встреча с Петром - как бальзам на душу, такого интересного человека с живым умом и чувством юмора редко где встретишь, а нам с подругой очень повезло! Мы в восторге! Огромная благодарность за этот маршрут, на удивление я много чего запомнила)
Реуюкомендуем, 10 из 10!🙌
С
Сергей
20 мар 2026
Спасибо организаторам, за знакомство с таким удивительным человеком влюблённым в свою работу, историю и Родину.
А
Андрей
12 мар 2026
Очень интересная экскурсия. Узнали очень много нового для себя, хотя в Нижнем Новгороде были не в первый раз. Рассказчик вел экскурсию интересно и увлекательно. Маршрут составлен тоже интересно.
Л
Людмила
2 мар 2026
Были в НН 24-27.02.2026 с тремя детьми (11, 13 и 16). Холодно, поэтому искали короткие, наполненные инфо авторские экскурсии.
Петр задал хороший темп, с юмором и глубоким знанием истории провел параллели между прошлым и настоящим:)
На следующий день забронировали экскурсию с Петром по Кремлю. Так же интересно, активно. Спасибо, Петр!
М
Михаил
12 фев 2026
Экскурсия была очень интересная!
Спасибо большое!
Андрей
6 янв 2026
Очень интересная подача информации, в целом занимательная экскурсия. Рекомендую!
