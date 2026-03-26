Нижегородский кремль и его 13 тайн

Изучить главную городскую крепость через неочевидные загадки и исторические закономерности
Тайны, о которых пойдёт речь на экскурсии, — это не мистика, а сюжеты и детали, которые обычно остаются за рамками обзорных экскурсий. Я не стану просто перечислять имена и события, а раскрою логику развития Нижнего Новгорода.

Почему кремль стоит именно здесь? И почему город выглядит так, а не иначе? Всё это и многое другое — в нашей программе!
Описание экскурсии

Маршрут строится вокруг ключевых точек, каждая из которых — словно часть большой головоломки.

  • Ров и баллистические укрепления 16 века — передовая военная мысль своего времени
  • Собор Архангела Михаила — единственное здание, дошедшее до нас в первозданном виде
  • Панорама слияния Волги и Оки — «балкон» над Восточной Европой и древний путь «из варяг в персы»
  • Коромысловая башня — место, где миф переплетается с суровой реальностью
  • Арсенал и Присутственные места — следы имперской эпохи, когда Пётр I и его преемники видели в городе опору
  • Бронзовый макет кремля — ключ к пониманию странной конфигурации старых районов
  • Дом-самолёт — дерзкий памятник конструктивизма и эпохи НЭПа
  • Выставка вооружений — рассказ о том, как оборонные заводы сформировали современный облик города (по желанию)
  • Тайный ход князей и бомбоубежище партийных боссов — два разных века, одна и та же логика власти
  • Губернаторский сад — уникальный микроклимат и островок природы в сердце крепости

Я проведу вас по всему кремлю и раскрою внутреннюю логику места, где характер народа, расчёты политиков, воля купцов и сила природы сплелись в единое целое.

В результате вы:

  • увидите масштаб города с его лучшей точки
  • обратите внимание на то, что часто пропускают
  • поймёте, почему Нижний Новгород стал именно таким
  • начнёте видеть город как пространство с характером и своей неизменной логикой

Организационные детали

  • В прохладную погоду рекомендую выбирать одежду и обувь как при походе на горные перевалы — с особым вниманием к плотности материала и защите от ветра
  • Можно взять с собой детей до 12 лет, но программа экскурсии не адаптирована к детскому восприятию

ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный400 ₽
Дети до 12 лет300 ₽
Пенсионеры350 ₽
Школьники350 ₽
Студенты300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Минина и Пожарского. Внимание - это площадь НАД кремлем - не путайте пожалуйста с памятником Минину и Пожарскому
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 4795 туристов
С увлечением занимаюсь историей (университетская степень). Честь для меня — представить свой родной город, один из ключевых пунктов и самый большой речной перекрёсток на торговом маршруте «из варяг в персы». Располагая
опытом парусных путешествий по рекам Восточной Европы, пеших и конных маршрутов по Шёлковому пути, я уделил внимание взглядам и образу жизни купцов, рассказываю не только о торговцах 19 века, но и ранних периодов истории. Показываю, какую роль в возникновении и развитии Нижнего Новгорода сыграло это сословие. Интересующихся историей путешественников не оставляет равнодушными наглядное и выразительное применение причинно-следственных связей к реальным объектам городской среды. Любителей впечатлений привлекает подборка видовых точек по маршруту и пункты движения с выходом к огромным городским холмам.

Отзывы и рейтинг

Людмила
26 мар 2026
На экскурсии узнали много интересной и познавательной информации о городе и Нижегородском кремле. Петр замечательный историк экскурсовод. Рекомендую и Вам эту экскурсию.
Дарья
Дарья
23 мар 2026
Встреча с Петром - как бальзам на душу, такого интересного человека с живым умом и чувством юмора редко где встретишь, а нам с подругой очень повезло! Мы в восторге! Огромная благодарность за этот маршрут, на удивление я много чего запомнила)
Реуюкомендуем, 10 из 10!🙌
Сергей
20 мар 2026
Спасибо организаторам, за знакомство с таким удивительным человеком влюблённым в свою работу, историю и Родину.
Андрей
12 мар 2026
Очень интересная экскурсия. Узнали очень много нового для себя, хотя в Нижнем Новгороде были не в первый раз. Рассказчик вел экскурсию интересно и увлекательно. Маршрут составлен тоже интересно.
Людмила
2 мар 2026
Были в НН 24-27.02.2026 с тремя детьми (11, 13 и 16). Холодно, поэтому искали короткие, наполненные инфо авторские экскурсии.
Петр задал хороший темп, с юмором и глубоким знанием истории провел параллели между прошлым и настоящим:)
На следующий день забронировали экскурсию с Петром по Кремлю. Так же интересно, активно. Спасибо, Петр!
Михаил
12 фев 2026
Экскурсия была очень интересная!
Спасибо большое!
Андрей
Андрей
6 янв 2026
Очень интересная подача информации, в целом занимательная экскурсия. Рекомендую!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Нижегородский кремль и его 13 тайн»

Нижегородский кремль: легенды старой крепости
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Нижегородский кремль: легенды старой крепости
Кремль - сердце Нижнего Новгорода. Исследуйте его 800-летнюю историю, от средневековья до современности, и откройте для себя уникальные места
Начало: На площади Минина и Пожарского
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
Нижегородский кремль: факты и мифы
Пешая
1.5 часа
164 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Погрузитесь в историю Нижегородского кремля, узнав о его защитниках и легендах. Откройте для себя тайны башен и герб города
Начало: На площади Минина
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
3400 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Нижегородскому кремлю с подъёмом на колокольню
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Нижегородскому кремлю с подъёмом на колокольню
Прогуляйтесь по историческим местам Нижнего Новгорода и узнайте о его богатом прошлом. Площадь Минина и Пожарского, кремль и многое другое ждут вас
Начало: На пл. Минина и Пожарского
29 мар в 10:00
30 мар в 10:00
5900 ₽ за всё до 6 чел.
Величественный Нижегородский кремль
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Величественный Нижегородский кремль
Узнайте, что скрывают стены одного из крупнейших кремлей России. Оцените величие древних башен и откройте для себя уникальные истории
Начало: В начале Большой Покровской улицы
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
4900 ₽ за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде