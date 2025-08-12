Вооружившись путеводителем 1939 года, мы совершим удивительную прогулку через весь центр Нижнего Новгорода.
Вы узнаете, как рос и развивался Нижний Новгород с 1839 по 1939 год, как сносились храмы и возводились на их месте гостиницы, увидите ведомственные дома, исторические музеи и много знаковых мест города, а также узнаете о творчестве великих архитекторов.
Описание экскурсии
Историческое прошлое Вооружившись путеводителем 1939 года, мы совершим удивительную прогулку через весь центр Нижнего Новгорода. Вы узнаете, как рос и развивался Нижний Новгород с 1839 по 1939 год, как сносились храмы и возводились на их месте гостиницы. Вы увидите ведомственные дома, в которые заселялись ударники, партийцы и балерины, усадьбу Рукавишниковых, Губернский Музей и место, где стояла Девушка с веслом. А также узнаете о творчестве великих архитекторов. Город Горький На нашей прогулке вы погрузитесь в историческое прошлое города и узнаете, как менялись названия улиц и районов Нижнего-Горького-Нижнего. Дома коммуны, дома-причты, дома с интересной архитектурой, дома с удивительными историями и просто уникальные постройки сменяли друг друга. Ну и, конечно, все главное достопримечательности на нашем пути из Нижнего в Горький и обратно. Такого Нижнего вы еще не видели! Бункер Сталина, спрятанное сокровище, причуды староверов, купеческий гламур, партийная гостиница. Большое наследие нам оставили сталинский руководители Жданов и Каганович. Увидим всё самое главное в Нижнем Новгороде. Важная информация:
Одежда по сезону и удобная обувь.
Каждое воскресенье в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородский Кремль
- Чкаловская лестница
- Александровский сад
- Площадь Минина и Пожарского
- Верхне-Волжская набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Памятник Чкалову на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье в 10:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
И
Ирина
12 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, интересный рассказ гида, показал основные достопримечательности. Спасибо Андрею, рекомендую.
