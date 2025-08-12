Историческое прошлое Вооружившись путеводителем 1939 года, мы совершим удивительную прогулку через весь центр Нижнего Новгорода. Вы узнаете, как рос и развивался Нижний Новгород с 1839 по 1939 год, как сносились храмы и возводились на их месте гостиницы. Вы увидите ведомственные дома, в которые заселялись ударники, партийцы и балерины, усадьбу Рукавишниковых, Губернский Музей и место, где стояла Девушка с веслом. А также узнаете о творчестве великих архитекторов. Город Горький На нашей прогулке вы погрузитесь в историческое прошлое города и узнаете, как менялись названия улиц и районов Нижнего-Горького-Нижнего. Дома коммуны, дома-причты, дома с интересной архитектурой, дома с удивительными историями и просто уникальные постройки сменяли друг друга. Ну и, конечно, все главное достопримечательности на нашем пути из Нижнего в Горький и обратно. Такого Нижнего вы еще не видели! Бункер Сталина, спрятанное сокровище, причуды староверов, купеческий гламур, партийная гостиница. Большое наследие нам оставили сталинский руководители Жданов и Каганович. Увидим всё самое главное в Нижнем Новгороде. Важная информация:

Одежда по сезону и удобная обувь.