Я предлагаю вам идеальный рецепт обзорной прогулки по Нижнему Новгороду: ключевые места (кремль, Чкаловская лестница, Рождественская улица, ярмарка и Стрелка), спокойный темп, живые истории и неожиданные факты. Словом, все необходимые компоненты, чтобы почувствовать город и увидеть его душу.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Памятник лётчику-герою Валерию Чкалову и Чкаловская лестница — самая длинная в России
- Нижегородский кремль: монументальные краснокирпичные стены, древние башни (в том числе Дмитриевская и Часовая), канонические виды на город и окрестности
- Памятник Минину и Пожарскому и площадь Народного Единства — исторический центр города
- Рождественская улица, а на ней — старинные купеческие особняки, уютные дворики, роскошные доходные дома и яркие церкви, в том числе Строгановский собор
Вы узнаете:
- Почему Чкаловская лестница построена в форме восьмёрки и где спрятана её точка отсчёта
- Почему Нижегородский кремль строили итальянские мастера и его стены красные, а не белокаменные.
- В чём символика каждой детали памятника Минину и Пожарскому и где стоит оригинал
- Почему Рождественскую улицу называли купеческим Бродвеем
- Как Стрелка стала символом Нижнего и почему Волга и Ока долго не смешиваются
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет
- Будьте готовы к пешей прогулке с небольшими подъёмами и спусками
- Если есть особые пожелания — обязательно сообщите заранее!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 310 туристов
Привет! Меня зовут Егор. Я коренной нижегородец и знаток городских тайн. Провожу экскурсии, на которых вы узнаете интересные факты о Нижнем Новгороде, народностях Нижегородской области и ремёслах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Егор потрясающий гид. Наша группа была возраста - 46-18-13 лет) и всем было очень интересно! Три часа пролетели незаметно. Отдельная благодарность за заботу, было сыро и очень холодно, Егор был готов) и выдал нам разогреваюющиеся подушечки в руки, все отмерзли и дальше нам ничего не мешало. Знает кучу интересных, необычных мест. Очень вам повезёт, если Егор будет вам показывать Нижний!
У
Ульяна
3 ноя 2025
Посетили экскурсию 24 ноября. Остались очень довольны. Егор, подбирал маршрут исходя из наших пожеланий и самочувствия. Рекомендую!!! Всего доступно и интересно. Ребёнку 8 лет тоже было интересно. /
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Егор, еще раз спасибо вам за прекрасную экскурсию.
Нам всем ооочень понравилось.
Удачи вам!
Нам всем ооочень понравилось.
Удачи вам!
В
Валентина
1 ноя 2025
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду за эту прогулку. Это был один из лучших форматов знакомства с городом. Всё было организовано блестяще: маршрут, темп, баланс между историей и современностью.
Истории были
Истории были
Ольга
27 окт 2025
Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не возможно. Это просто песня, сказка, спектакль. Очень интересное и полноценное погружение в историю. Я
Наталия
11 окт 2025
Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У нас остались только положительные впечатления!
Екатерина
30 сен 2025
Спасибо большое Егору за экскурсию! 3 часа прошли на одном дыхании! Было очень интересно и познавательно, видно, что экскурсовод сам очень поглощен и увлечен историей и с таким же интересом доносил ее нам!
Однозначно рекомендую!!!
Однозначно рекомендую!!!
С
Сергей
23 сен 2025
Огромное спасибо Егору! Это было незабываемо.
А
Анастасия
20 сен 2025
Егор разбудил наш патриотизм. Разумеется, мы знали про Минина и Пожарского, что события 1612 года. Но когда он сказал:"В 1612 году размер российского государства сузился до Нижнего Новгорода", - по
А
Александр
16 сен 2025
Были на экскурсии вдвоем с девушкой. Нам очень понравилось! Егор отличный рассказчик, сама экскурсия тщательно продумана и нам было интересно всё время:)
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
Андрей
14 сен 2025
Были у Егора на экскурсии в составе взрослых и детей (от 8 лет) - всё остались в полном восторге!!!
Помимо того, что Егор интересно рассказывает про город, так ещё он сумел
Помимо того, что Егор интересно рассказывает про город, так ещё он сумел
Анжелика
12 сен 2025
Отличная экскурсия. Прекрасный легкий и понятный рассказ, достаточно информативный и не перегруженный учебным материалом курса средней школы! Три часа на одном дыхании) p.s. Никто еще так просто и доступно не рассказывал про Смутное время)
М
Михаил
3 сен 2025
Отличная экскурсия.
Елена
26 авг 2025
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3 часа. Мы узнали много нового для себя.
Е
Екатерина
25 авг 2025
Егор интересный рассказчик! Не люблю скучные банальные экскурсии, в которых рассказывают исторические факты и даты, которые и так можно почитать в интернете. Егор не готовит «реферат» к экскурсии! Рассказывает интересно.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш Нижний
Исследовать город по проверенному маршруту или составить свою программу по интересам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8390 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Познакомиться с городом через его главную улицу и судьбы нижегородцев
Начало: Пл. Минина и Пожарского
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
6400 ₽ за всё до 10 чел.