Е Екатерина Егор потрясающий гид. Наша группа была возраста - 46-18-13 лет) и всем было очень интересно! Три часа пролетели незаметно. Отдельная благодарность за заботу, было сыро и очень холодно, Егор был готов) и выдал нам разогреваюющиеся подушечки в руки, все отмерзли и дальше нам ничего не мешало. Знает кучу интересных, необычных мест. Очень вам повезёт, если Егор будет вам показывать Нижний!

У Ульяна Посетили экскурсию 24 ноября. Остались очень довольны. Егор, подбирал маршрут исходя из наших пожеланий и самочувствия. Рекомендую!!! Всего доступно и интересно. Ребёнку 8 лет тоже было интересно. /

Ю Юлия Егор, еще раз спасибо вам за прекрасную экскурсию.

Истории были читать дальше настолько интересными и поданными так легко, что время действительно пролетело незаметно. Не было ни одной скучной минуты! А после экскурсии у нас на руках оказался целый список мест, которые стоит посетить, и кафе, где стоит попробовать местную кухню. Такой заботой и вниманием к гостям может похвастаться далеко не каждый гид.



Если вы в Нижнем Новгороде и хотите не просто посмотреть на достопримечательности, а прочувствовать его атмосферу — однозначно рекомендуем эту экскурсию с Егором Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду за эту прогулку. Это был один из лучших форматов знакомства с городом. Всё было организовано блестяще: маршрут, темп, баланс между историей и современностью.Истории были

Ольга читать дальше ребенок СССР и столько про восстание Минина и Пожарского не знала к своему удивлению. На экскурсии я получила все ответы, на все вопросы что роились в моей голове, ответы были молниеносными и полными. Егор, это именно тот гид, который погрузить Вас с мир истории и красоты, величия и блаженства. Доброе утро, день, вечер, дорогие читатели моего отзыва. Описать, то что нам произвело, показал Егор не возможно. Это просто песня, сказка, спектакль. Очень интересное и полноценное погружение в историю. Я

Наталия Спасибо огромное Егору за чудесную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело совершенно незаметно. У нас остались только положительные впечатления!

Екатерина Спасибо большое Егору за экскурсию! 3 часа прошли на одном дыхании! Было очень интересно и познавательно, видно, что экскурсовод сам очень поглощен и увлечен историей и с таким же интересом доносил ее нам!



С Сергей Огромное спасибо Егору! Это было незабываемо.

А Анастасия читать дальше коже побежали мурашки. Безумно интересная экскурсия. Отдельное спасибо за заботу при составлении маршрута - во время экскурсии мы все время шли под гору и совсем не устали. Почувствовали разницу, когда на следующий день пошли гулять самостоятельно. Егор разбудил наш патриотизм. Разумеется, мы знали про Минина и Пожарского, что события 1612 года. Но когда он сказал:"В 1612 году размер российского государства сузился до Нижнего Новгорода", - по

А Александр Были на экскурсии вдвоем с девушкой. Нам очень понравилось! Егор отличный рассказчик, сама экскурсия тщательно продумана и нам было интересно всё время:)

Помимо того, что Егор интересно рассказывает про город, так ещё он сумел читать дальше за короткое время экскурсии выстроить понимание многих вех истории России в упорядоченную понятную череду связанных событий! Если бы в школе преподавали историю так, как рассказывает Егор, уверен у многих этот предмет был бы любимым))



Великолепная экскурсия, невероятно интересный рассказчик, однозначно без этого поездка в Нижний не вызвала бы столько позитивных эмоций!



П. с. отдельно поинтересуйтесь сколько лет было Татьяне в Евгении Онегине)) Были у Егора на экскурсии в составе взрослых и детей (от 8 лет) - всё остались в полном восторге!!!Помимо того, что Егор интересно рассказывает про город, так ещё он сумел

Анжелика Отличная экскурсия. Прекрасный легкий и понятный рассказ, достаточно информативный и не перегруженный учебным материалом курса средней школы! Три часа на одном дыхании) p.s. Никто еще так просто и доступно не рассказывал про Смутное время)

Елена Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Было очень интересно и познавательно, мы не заметили как пролетели 3 часа. Мы узнали много нового для себя.