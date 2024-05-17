1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя
Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу
Начало: пл. Горького
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород Максима Горького
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
4 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час 42 минуты
Кино готово, осталось только снять
Начало: Ул. Горького 262
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Начало: Нижний Новгород, по договоренности
Расписание: кроме понедельника, в любой день
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 9 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Начало: Ваша гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: По будням в 8:00
5 июля в 08:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город женщин
Узнать истории знаменитых жительниц Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлягин17 мая 2024Вся экскурсия это шедевр! Много узнали много посмотрели! Спасибо Илье. ЭКСКУРСОВОД от БОГА
- ЕЕлена13 мая 2024Очень приятно, когда экскурсовод -профессионал. Повествование интересное и лаконичное, гид владеет огромной информацией, отвечает на все вопросы. 2 часа пролетили быстро, хотелась ещё, не смотря на усталость. Рекомендуем к посещению.
- ЕЕлена2 мая 2024Приехав в Нижний Новгород, мы хотели узнать о связи великого писателя А. М. Горького с его родным городом, и наше
- ТТатьяна26 марта 2024После экскурсии захотелось вновь прочитать биографию великого писателя и по-новому взглянуть на его творчество. А ещё я поняла, как важно
- ААлина21 марта 2024Хочу выразить большую благодарность гиду Илье за такую замечательную и познавательную экскурсию. Время на экскурсии пролетело незаметно. Илья настоящий профессионал и мастер своего дела. Узнали и увидели много интересного и увлекательного. Однозначно рекомендую экскурсовода Илью.
- ННаталья29 февраля 2024Экскурсия была очень интересной и познавательной Илья рассказал все подробно и доступно мы остались очень довольны
- ООльга14 октября 2023Спасибо Асе за увлекательную экскурсию и интересный маршрут. Нам очень понравилось,рекомендуем))
- ССветлана3 сентября 2023Большое спасибо Асе за очень содержательную экскурсию! Ася ответила на все наши вопросы, что подразумевает глубокие теоретические знания в области литературы, истории и культуры в целом.
- ВВасилий27 августа 2023Все во время, все ок.
- РРамеев23 августа 2023Экскурсия очень интересно построена, через личность Горького рассмотрена целая эпоха с перспективой в наши дни, увидели закулисную красоту Нижнего Новгорода.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Литература и искусство»
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