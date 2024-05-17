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желание исполнила прекрасный гид и замечательный рассказчик Ирина, за что мы ей очень благодарны. Экскурсия построена отлично, мы побывали практически во всех местах центральной части города, связанных с различными периодами жизни Горького. Кроме того, Ирина подробно ответила на все наши вопросы, даже те, что не относились непосредственно к теме экскурсии. Однозначно рекомендуем всем путешественникам этого эрудированного доброжелательного гида!