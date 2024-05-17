Экскурсии о литературе и искусстве Нижнего Новгорода

Найдено 11 экскурсий в категории «Литература и искусство» в Нижнем Новгороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературно-графичный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800 за всё до 10 чел.
Мир Горького
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя
Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу
Начало: пл. Горького
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород Максима Горького
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Нижний Новгород Максима Горького
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
4 600 за всё до 6 чел.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
18 июня в 07:00
22 июня в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
По пушкинским местам в Большое Болдино
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
99 отзывов
По пушкинским местам в Большое Болдино
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
2 500 за человека
Кино готово, осталось только снять
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
1 отзыв
Кино готово, осталось только снять
Начало: Ул. Горького 262
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Пушкин: от предков до потомков. Большое Болдино - имение Пушкиных XIX в
Начало: Нижний Новгород, по договоренности
Расписание: кроме понедельника, в любой день
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 9 900 за всё до 6 чел.
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Индивидуальная
12 часов
«По следам великого поэта»: поездка в Большое Болдино
Начало: Ваша гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: По будням в 8:00
5 июля в 08:00
15 800 за всё до 4 чел.
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000 за всё до 4 чел.
Город женщин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Город женщин
Узнать истории знаменитых жительниц Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елягин
    17 мая 2024
    Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
    Вся экскурсия это шедевр! Много узнали много посмотрели! Спасибо Илье. ЭКСКУРСОВОД от БОГА
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Мир Горького
    Очень приятно, когда экскурсовод -профессионал. Повествование интересное и лаконичное, гид владеет огромной информацией, отвечает на все вопросы. 2 часа пролетили быстро, хотелась ещё, не смотря на усталость. Рекомендуем к посещению.
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Мир Горького
    Приехав в Нижний Новгород, мы хотели узнать о связи великого писателя А. М. Горького с его родным городом, и наше
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    желание исполнила прекрасный гид и замечательный рассказчик Ирина, за что мы ей очень благодарны. Экскурсия построена отлично, мы побывали практически во всех местах центральной части города, связанных с различными периодами жизни Горького. Кроме того, Ирина подробно ответила на все наши вопросы, даже те, что не относились непосредственно к теме экскурсии. Однозначно рекомендуем всем путешественникам этого эрудированного доброжелательного гида!

  • Т
    Татьяна
    26 марта 2024
    Нижний Новгород Максима Горького
    После экскурсии захотелось вновь прочитать биографию великого писателя и по-новому взглянуть на его творчество. А ещё я поняла, как важно
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    сохранить старинные деревянные дома, связанные с жизнью великих и обычных горожан Нижнего Новгорода. Очень хорошо, что обзор заканчивается рядом с домом музеем Горького на ул Семашко, который мы посетили сразу после экскурсии. Интересно было и мне, и детям (студент и школьница 8 кл) Спасибо большое!

  • А
    Алина
    21 марта 2024
    Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
    Хочу выразить большую благодарность гиду Илье за такую замечательную и познавательную экскурсию. Время на экскурсии пролетело незаметно. Илья настоящий профессионал и мастер своего дела. Узнали и увидели много интересного и увлекательного. Однозначно рекомендую экскурсовода Илью.
  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
    Экскурсия была очень интересной и познавательной Илья рассказал все подробно и доступно мы остались очень довольны
  • О
    Ольга
    14 октября 2023
    Литературно-графичный маршрут
    Спасибо Асе за увлекательную экскурсию и интересный маршрут. Нам очень понравилось,рекомендуем))
  • С
    Светлана
    3 сентября 2023
    Литературно-графичный маршрут
    Большое спасибо Асе за очень содержательную экскурсию! Ася ответила на все наши вопросы, что подразумевает глубокие теоретические знания в области литературы, истории и культуры в целом.
  • В
    Василий
    27 августа 2023
    По пушкинским местам в Большое Болдино
    Все во время, все ок.
  • Р
    Рамеев
    23 августа 2023
    Нижний Новгород Максима Горького
    Экскурсия очень интересно построена, через личность Горького рассмотрена целая эпоха с перспективой в наши дни, увидели закулисную красоту Нижнего Новгорода.
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    Неожиданностью оказалось, что Нижний Новгород связан с целым рядом замечательных людей, даже Кулибин, оказывается новогородец. Прочитать об этом - было бы одно, а увидеть - совершенно другое. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Литература и искусство»

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