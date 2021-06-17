Хотите поближе узнать город, история которого насчитывает около 800 лет? Лучше всего это сделать во время обзорной автобусной экскурсии по Нижнему Новгороду и Нижегородскому Кремлю. Поверьте, вас ждет множество открытий!

Город раскроет вам свои секреты, пригласит познакомиться со своими главными достопримечательностями. Вы ощутите провинциальную прелесть старинных нижегородских улиц, увидите площадь Минина и Пожарского, побываете также и на площадях Сенной, Горького. Вы посетите знаменитые смотровые площадки, с которых открывается вид всего Нижнего, и побываете на городской набережной, чтобы полюбоваться величественной Волгой. А среди городских архитектурных памятников вас, несомненно, впечатлит Строгановская церковь, созданная в ХVII столетии.

В сопровождении гида, вы побываете и в Нижегородском Кремле. Главная его архитектурная знаменитость – это Михайло-Архангельский собор, известный тем, что здесь упокоен прах самого Козьмы Минина. В программу экскурсии входит и посещение памятника Чкалову и Чкаловской лестницы, откуда открывается незабываемый вид на заречную часть города.