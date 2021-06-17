Нижний Новгород и Нижегородский Кремль

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

ВАЖНО! В Нижегородской области действуют следующие ограничения: С 25.10 музеи можно посетить только при наличии одного из следующих документов: - QR-кода о полном курсе вакцинации; - QR-кода о перенесенном заболевании; Туристам, не достигшим 18 лет, QR-код для посещением музеев НЕ требуется.
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль

Что вас ожидает 🤩

  • Нижегородский Кремль
  • Пл. Минина и Пожарского
  • Ул. Рождественская
  • Ул. Малая Покровская
  • Строгановская (Рождественская) церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Хотите поближе узнать город, история которого насчитывает около 800 лет? Лучше всего это сделать во время обзорной автобусной экскурсии по Нижнему Новгороду и Нижегородскому Кремлю. Поверьте, вас ждет множество открытий!

Город раскроет вам свои секреты, пригласит познакомиться со своими главными достопримечательностями. Вы ощутите провинциальную прелесть старинных нижегородских улиц, увидите площадь Минина и Пожарского, побываете также и на площадях Сенной, Горького. Вы посетите знаменитые смотровые площадки, с которых открывается вид всего Нижнего, и побываете на городской набережной, чтобы полюбоваться величественной Волгой. А среди городских архитектурных памятников вас, несомненно, впечатлит Строгановская церковь, созданная в ХVII столетии.

В сопровождении гида, вы побываете и в Нижегородском Кремле. Главная его архитектурная знаменитость – это Михайло-Архангельский собор, известный тем, что здесь упокоен прах самого Козьмы Минина. В программу экскурсии входит и посещение памятника Чкалову и Чкаловской лестницы, откуда открывается незабываемый вид на заречную часть города.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 12:00, 14:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
17 июня 2021
Как всегда и организационно, и по содержанию экскурсия от Тезтур была на высоте. Даже несмотря на то, что в городе идет активная реконструкция к 800-летию, мы получили удовольствие от новой информации и впечатлений.
М
8 июля 2020
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Спасибо гиду Марии, видно, что любит свой город и готова рассказать много интересного. Пожелание-предупреждайте пожалуйста, что женщинам необходим платок,т. к. планируется посещение церквей.

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